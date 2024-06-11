Избиратели высказались. И как всегда, по итогу выборов мы имеем победителей и проигравших. Победителями стали «Отечество» (21,5% в 2024 году против 10,3% в 2019 году) и Партия правых, которая, являясь новичком, набрала 6,8% голосов.
Колонка Postimees ⟩ Эстония нуждается в новом курсе
Перевод: Ольга Лебедева
Среди проигравших - Партия реформ (17,9% в 2024 году против 26,2% в 2019 году) и «Ээсти 200», последняя получила лишь 2,6% голосов. Реформисты потеряли один мандат из двух.
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) чуточку улучшила свой результат, Центристская партия и Социал-демократическая партия потеряли немного голосов, но с точки зрения мест в Европарламенте у этих трех партия все осталось на том же уровне, что и в предыдущий раз.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила на Vikerraadio, что итоги этих выборов не изменят ни состав Рийгикогу, ни правительства. Формально она права, в результате этих выборов изменится состав Европейского парламента. Однако можно быть уверенным, что под влиянием этих выборов состав правительства изменится, и уже в ближайшее время. Импульс недавних выборов, безусловно, распространится и на местные выборы, которые состоятся в октябре следующего года.
Безусловно, в ходе предвыборных дебатов, предшествовавших выборам в Европарламент, центре внимания были европейские темы, на местных выборах, соответственно, в центре внимания находятся местные темы. Postimees всегда считал важным обозначить эти моменты. Однако политическая логика в настоящий момент такова, что результат одних выборов оказывает волновое влияние на следующие, если за это время не происходит решительного изменения политики.
Судя по всему, Партия реформ под нынешним руководством не способна решительно изменить политику, то же самое касается и «Ээсти 200». В последнее время много говорят о нерешительности правительства, даже в области сокращения бюджета. Можно предположить, что при возможности Кая Каллас захочет занять какую-то высокую позицию в Европейском союзе или, по крайней мере, место комиссара в Еврокомиссии, хотя сама она старается вести себя в этом вопросе сдержанно.
Так или иначе, Postimees считает, что Партия реформ и «Ээсти 200» могли бы заняться анализом результатов выборов и пересмотром политических позиций, а также выбрать новых лидеров. Одной из причин провала Партии реформ, вероятно, является личность Каи Каллас, но еще более значимой является невнятная политика Партии реформ. Партия, которая когда-то поддерживала предпринимателей, создала ситуацию, когда экономисты считают неопределенные действия правительства одним из самых больших рисков, которые нанесли ущерб конкурентоспособности Эстонии и деловой среде в целом. В результате мы имеем нарастающий экономический кризис.
Эстонии необходимо предпринять смелые и решительные шаги. Необходимо срочно взять кредит в размере полутора миллиардов на закупку боеприпасов; государственные расходы необходимо пересмотреть и существенно сократить; необходимо положить конец неэффективному господствующему государственному капитализму и плановой экономике, возвращающейся вместе с зеленым переходом. Жители Эстонии - не дураки и они по-прежнему трудолюбивы. Однако жители Эстонии могут что-то делать на своей земле, если они не связаны по рукам.