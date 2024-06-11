Колонка Postimees Эстония нуждается в новом курсе

Перевод: Ольга Лебедева

Среди проигравших - Партия реформ (17,9% в 2024 году против 26,2% в 2019 году) и «Ээсти 200», последняя получила лишь 2,6% голосов. Реформисты потеряли один мандат из двух.

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) чуточку улучшила свой результат, Центристская партия и Социал-демократическая партия потеряли немного голосов, но с точки зрения мест в Европарламенте у этих трех партия все осталось на том же уровне, что и в предыдущий раз.

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) заявила на Vikerraadio, что итоги этих выборов не изменят ни состав Рийгикогу, ни правительства. Формально она права, в результате этих выборов изменится состав Европейского парламента. Однако можно быть уверенным, что под влиянием этих выборов состав правительства изменится, и уже в ближайшее время. Импульс недавних выборов, безусловно, распространится и на местные выборы, которые состоятся в октябре следующего года.

Безусловно, в ходе предвыборных дебатов, предшествовавших выборам в Европарламент, центре внимания были европейские темы, на местных выборах, соответственно, в центре внимания находятся местные темы. Postimees всегда считал важным обозначить эти моменты. Однако политическая логика в настоящий момент такова, что результат одних выборов оказывает волновое влияние на следующие, если за это время не происходит решительного изменения политики.