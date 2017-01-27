Картина дня: Эстония в тумане, несчастный случай на стройке, повышение цен на топливо и скандал в ТУ

Пассажирские самолеты кружат над Таллиннским аэропортом и не могут приземлиться из-за тумана

Плотный туман, в пятницу во второй половине дня опустившийся на Таллинн и его окрестности, вызвал перебои в работе столичного аэропорта — некоторым из рейсов пришлось вернуться в аэропорты отбытия. Читать далее...

Таллинн накрыл радиационный туман

Метеоролог Юри Каменик, по просьбе Postimees, пояснил, почему сегодня Таллинн неожиданно был окутан туманом, несмотря на то, что светило солнце. Читать далее...

Со стройки в центре Таллинна женщине на голову упал тяжелый предмет

Сегодня вечером на строительной площадке на Нарвском шоссе, 7, произошел несчастный случай - 56-летней женщине на голову упал какой-то предмет. Читать далее...

Сотрудники Тартуского университета занимались подделкой документов

Cкандал разгорается в Тартуском университете. Аудит министерства финансов выявил, что сотрудники старейшего в Эстонии вуза подделывали документы и игнорировали конфликт интересов. Читать далее...

Обладателям вида на жительства больше не нужно регистрировать свой отъезд в полиции

В Эстонии вступили в силу поправки, согласно которым обладателям долгосрочных видов на жительство теперь не нужно считать дни своего отсутствия в стране, чтобы не потерять право на дальнейшее проживание в ней. Читать далее...

В Таллинне внедорожник врезался в стоящую перед ним машину

Сегодня в Таллинне на улице Эндла произошло ДТП, в результате которого столкнулись Toyota Corolla и внедорожник Land Rover. Читать далее...

Сотням людей придется сделать сложный выбор

Департамент социального страхования в ходе проверки в конце прошлого года выяснил, что в Эстонии 260 бизнесменов предпенсионного возраста получают досрочную пенсию и при этом входят в правления различных фирм. Это ставит их перед сложным выбором: покинуть правление или остаться без пенсии. Читать далее...

Новое рекламное лицо ИД-карты

Сегодня, 27 января, Департамент полиции и погранохраны представил новое рекламное лицо ИД-карты. Читать далее...

Продавцы топлива угрожают резким повышением цен

Несмотря на то, что вступающее в силу в начале февраля повышение акциза поднимет цены на литр топлива почти на пять центов, топливные фирмы проигрывают сценарий, по которому цена на бензин и дизельное топливо увеличит значительно больше. Читать далее...

Cпор по поводу статьи о Керсти Кальюлайд

В «Википедии» на эстонской страничке статьи «Отношения Керсти Кальюлайд с Эстонской евангелическо-лютеранской церковью» кипели нешуточные страсти. Читать далее...

Коррупция в частном секторе

Коррупция встречается не только в государственном секторе, но и в частном. Читать далее...

Разница между турбюро и организатором турпоездок

В сфере туризма говорят об организаторах турпоездок и о турбюро, но часто путешественники оказываются в замешательстве: чем один отличается от другого. Выясним, если ли на самом деле разница непосредственно для клиента. Читать далее...