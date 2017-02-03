Кражу замяли, работники добывали биткоины

Внутренняя жизнь больниц – это закрытый и специфический мир для журналистов. Postimees получил возможность подсмотреть за тем, что происходит в Пярнуской больнице, и, прежде всего, за тем, каким образом в течение нескольких лет там тратили деньги налогоплательщиков, как работники больницы ходят выполнять разные работы на дому у члена правления, а также за тем, как руководство скрывает кражи и совершает другие аферы.

Эта история началась в сентябре прошлого года, с совершенно случайно найденной в регистре господрядов информации, которая указывала на любовь членов правления к люксовым автомобилям. После публикации статьи, в редакцию начала поступать новая информация о том, что происходит в этой больнице. Так в Postimees уже появилась история о том, как в результате сомнительного конкурса на должность члена правления был принят Яан Пыллусте, обанкротивший свою фирму по JOKK-схеме. Однако этим имеющаяся у Postimees информация не ограничивается.

Работа на дому у Урмаса Суле

По утверждениям источника Postimees, пожелавшего остаться неизвестным, многие работники больницы знали, что такое «объект номер один». Это – частный дом руководителя больницы Урмаса Суле: «Там в течение многих лет выполняли разные хозяйственные работы». По данным газеты, распоряжения о работе в частном доме Суле отдавал один из работников больницы. Читайте о том, что рассказала электрик больницы.

По словам источника, рабочие больницы косили в доме Суле траву больничной косилкой: «Много лет подряд, когда делали инвентаризацию, одна косилка находилась на объекте номер один – записывали, что она есть, а на самом деле машина находилась за пределами больницы».

Разные работы в доме Суле выполняли и фирмы, которые одновременно являлись партнерами больницы: «Когда же больница взяла на работу технических специалистов более высокого уровня, там начали работать и собственные работники больницы».

Использование фирм, осуществляющих работы в принадлежащей городу Пярну больнице, для выполнения работ в доме Урмаса Суле может привести к возникновению коррупционной ситуации. В Эстонии не так редко происходят случаи, когда руководящий работник какого-то учреждения общественного сектора в рамках господряда приводил в порядок и свой собственный дом.

Скандал с биткоинами

Прошлой весной из Пярнуской больницы поступила информация, что там массово зарабатывают виртуальные деньги, то есть биткоины: «Предположительно, речь идет о самой крупной добыче биткоинов в Пярнуском регионе». Выяснилось, что биткоинами в больнице занимаются больше двух лет.

Весной прошлого года в технических помещениях больницы были найдены четыре компьютера, предназначенных для зарабатывания биткоинов, а после еще две машины. Биткоины добывали как минимум два человека – работник службы информатики поставил две, а техник службы медтехники – еще четыре машины.

Программное обеспечение для добычи биткоинов, в отличие от обычных компьютеров, потребляет больше электричества, поэтому его использование очень затратно – счета оплатила Пярнуская больница. Данные компьютеры еще и очень шумные, что создает дополнительные риски безопасности инфосистеме больницы. Не нужно говорить о том, как много личных данных проходит через инфосистему медицинского учреждения.

Несмотря на то, что «добытчиков» было двое, по словам нашего источника, уволен был только один: «Он не был, скажем так, своим парнем. – Неприкосновенным остался человек из области инфотехнологий, со дня уволили медицинского техника. С первым просто поговорили».

Он сам написал в объяснительной записке, что трудно давать оценку самому себе – все это он делал для себя самого, чтобы проверить новые технологии, за которыми он видит будущее. «Я делал это на личном программном обеспечении, но, поскольку я экспериментировал в здании больницы, я должен был, как минимум, спросить разрешения», - сказал он.

Масштабная кража

В течение многих лет на посту руководителя хозяйственного отдела работал человек, который, в конце концов, попался на крупной краже, но, несмотря на это, руководители больницы не обратились в прокуратуру, а тихо списали возникший ущерб в расходы.

Деятельность руководителя хозяйственного отдела при проведении конкурсов на господряд и при покупке и заказе товаров и услуг, уже и раньше вызывала вопросы у работников больницы, однако основательную инвентаризацию провели только в 2012 году, после чего он ушел по собственному желанию (sic!).

На складе хранится, например, туалетная бумага, бумажные полотенца и мешки, которые больница расходует в солидных объемах. Каждый год Пярнуская больница покупает хозяйственные материалы на сотни тысяч евро.

В рамках внеплановой проверки посчитали, сколько по бумагам поступило на склад товара, и сколько на самом деле его было выписано в период с января 2011 года по конец февраля 2012 года. Выяснилось, что за эти месяцы товара на склад было куплено на значительно большую сумму, чем его выдавали. Далее инвентаризация выяснила, что руководитель хозяйственной службы купил у одного и того же предприятия хозяйственной бумаги на 42 процента больше, чем реально планировалось.

Оказалось, что в то время как на складе было полно бумажных полотенец, мешков и туалетной бумаги, руководитель отдела покупал их дополнительно в таких объемах, которые туда бы просто не поместились. Таким образом, большая часть товара не дошла до больницы. Формально руководитель хозяйственного отдела его принял, а потом примерно половину товара хозяйственный отдел также формально его использовал.

Эту игру провернули начальник отдела и его любимая фирма и, вероятнее всего, деньги, выплаченные больницей за бумагу и мешки фирме, окольными путями пришли к руководителю по хозяйству.

Всего на складе была обнаружена недостача в 36 000 евро: салфеток для рук не хватало более 800 упаковок, туалетной бумаги – 3500 рулонов и мешков – более 5000 рулонов. Чтобы спасти свою шкуру, руководитель отдела пытался фиктивно переписать счета на другие отделы, но не смог. Более того, выяснилось, что на накладных были подделаны подписи о получении товара.

Так руководитель хозяйственного отдела только себе фиктивно выписал товаров на почти 21 000 евро, а вместе с другими фиктивными товарами, выписанными на другие отделы, недостача составила 36 000 евро. По данным руководителя больницы Урмаса Суле, недостача составила меньше 28 000 евро. Документ, который есть у Postimees, все же говорит о другом.

В любом случае руководство больницы должно было обратиться в полицию, но этого Суле не сделал – его объяснение можно прочесть здесь. «Для Суле не было вопроса: будет ли человек привлечен к ответственности, скорее его интересовало, что делать с недостачей, - сказал источник. – Дело должно было остаться внутри больницы, а скандал следовало предотвратить. Так и произошло. Заплатили известному адвокатскому бюро, которое посоветовало, как замять это дело таким образом, чтобы аудитор остался доволен недостачей».

По словам источника, с уходом руководителя хозяйственного отдела больница начала экономить деньги: «Сотрудничавшая с ним фирма постоянно выигрывала конкурсы на господряд – вскрывали конверты и делали всякие дела. С того момента, как руководитель отдела ушел, выросли цены и объемы услуг, но в то же время сократились расходы, и не слабо».

Отдельная тема – уборка в больнице. Есть обычная уборка и особая уборка. Объем особой уборки, на самом деле, мог бы быть меньшим, если бы больница за нее платила: «Это очень сложно проверить. Например, ты кладешь на пол тройной слой пены, вместо двойного. А разница в цене колоссальная».