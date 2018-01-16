Картина дня: скандал вокруг Рейнсалу, поиски преступника и повышение акцизов

Политики требуют отставки Урмаса Рейнсалу

Министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) во мнении, опубликованном в газете Eesti Päevaleht, пишет, что он не знает Тийта Оясоо как человека, но «во время согласительного производства выразил мнение, в котором осудил насилие против женщин, а теперь, в свете нового письма (104 граждан Эстонии президенту), сожалеет об этом заявлении». Читайте далее...

В домах престарелых резко поднялись цены

«Скидки!» - зазывают торговые центры с наступлением нового года. «Жизнь дорожает!» - сообщает Департамент статистики. Очень дорожает, причем, повсюду, и дома престарелых здесь не исключение. Еда, отопление, лекарства и подгузники подорожали, и зарплату работникам нужно поднять на десять процентов – так объяснило руководство Тартумааского дома призрения повышение стоимости услуг. Читайте далее...

Тяжкое преступление на сексуальной почве: подозреваемого ищут с помощью вертолета

В Пярнумаа полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении на сексуальной почве. В поисках задействован также вертолет. Читайте далее...

Сильный ветер прервал паромное сообщение с островами

Из-за сильного ветра было прервано паромное сообщение между материком и островами Кихну и Прангли. Читайте далее...

В США арестованы супруги, удерживавшие в заточении 13 своих детей

Полиция, приехавшая по вызову 17-летней девушки, обнаружила в одном из домов в Калифорнии 13 истощенных пленников. Некоторые из них были прикованы цепями к кроватям. Детей в заточении держали собственные родители. Читайте далее...

Дело о погибших шахтерах дошло до суда через почти три года

Сегодня, 16 января, в Ида-Вирумаа перед судом предстали предполагаемые виновники трагедии в шахте зимой 2015 года, когда при до конца невыясненных обстоятельствах погибли двое проходчиков. Читайте далее...

Уроженец Эстонии может стать премьер-министром России

После выборов главы государства России нынешний глава администрации президента Антон Вайно может занять пост премьер-министра РФ. Читайте далее...

Сегодня в “Радаре”: российские власти привели эстонского пельменного короля к катастрофе

Продукция Александра Мусарова побывала на столе практически каждого эстонца. В сегодняшней передаче “Радар” руководитель фирмы Uvic расскажет о том, как разбогател на пельменях, а теперь оказался на грани катастрофы. Читайте далее...

Решение принято: в Эстонии уменьшат рост акциза на алкоголь

На заседании во вторник Рийгикогу в третьем чтении принял поправку к Закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электричество, наполовину снижающую вступающий в силу в феврале рост акцизов. Читайте далее...

Резкий рост цен на топливо: до рекорда остался один шаг

Рекорд цен на топливо в Эстонии был установлен пять с половиной лет назад – в апреле 2012 года, когда цена бензина 95 составляла 1,45 евро за литр. Читайте далее...

Компания Starman окончательно прекратила свое существование

Более года назад купленное компанией Elisa предприятие Starman уходит в историю: теперь услуги как Elisa, так и Starman предлагает только Elisa. Читайте далее...

Метель и сильный ветер накроют Эстонию в среду

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду облачность сгустится, на островах пойдет снег и начнется метель. Читайте далее...

Эстонцы зарабатывают на нелегальной торговле алкоголем до 4000 евро в месяц

В Финляндии существуют специальные группы в Facebook, где нелегальные торговцы спиртным ищут клиентов. В месяц им удается выручить несколько тысяч евро. Читайте далее...

Стальнухин: стремительный рост акцизов в Латвии приведет к замедлению алкоралли

Депутаты Рийгикогу приняли закон, согласно которому акциз на алкоголь будет снижен в два раза, по сравнению с запланированным ростом. Читайте далее...

Пярнуский приют объявлен свободным от собак