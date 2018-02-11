Картина дня: авиакатастрофа в Подмосковье, ДТП на железной дороге и рекорд Медведевой

В Подмосковье разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета в Подмосковье нет. Читать блог... Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье. Читать далее... Юри Ратас выразил соболезнования россиянам. Читать далее... Глава МИД Свен Миксер написал: "Мысленно с вами в этот тяжелый миг". Читать далее...

Адвокат: новый подход может увеличить число нарушений на дорогах

Упрощенное делопроизводство – это форма делопроизводства, которая призвана освободить полицейских от лишних формальностей и быстрее рассматривать дела. Читать далее...

Лотман о концерте советских песен

То, что ученики гимназии Густава Адольфа поют по своему собственному желанию советские песни – это не прощение, а знак смирения, пишет в своем блоге семиотик, член IRL Михаил Лотман. Читать далее...

Страшный пожар уничтожил жилой дом

В Вырумаа в Козе сегодня днем вспыхнул пожар в жилом доме на улице Карикакра. После пожара дом стал непригодным для проживания. Читать далее...

Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе

Евгения Медведев, из команды Олимпийских атлетов России, блестяще откатала свою короткую программу, установив рекорд в сумме баллов за выступление - 81,06. Смотрите видео!

Биатлон: полный провал фаворитов, сенсационные медалисты, слезы счастья

Если кто-то бы перед олимпийским биатлонным спринтом у мужчин сказал, что Мартен Фуркад не попадет на подиум, а Бо-младший вообще вывалится из топ-30, его посчитали бы, мягко говоря, умалишенным, но спорт - непредсказуем и победу праздновали те, кто готовился и чуть больше хотел победить. Читать далее...

Жительница Эстонии публиковала на сайте знакомств личные данные жертв

51-летняя Брита пыталась с помощью поддельных аккаунтов опозорить знакомых, при этом публикуя в интернете их личные данные. Читать далее...

Фото: в Йыгевамаа микроавтобус столкнулся с поездом

Сегодня днем в волости Йыгевамаа на железнодорожном переезде в бок товарного поезда врезался автомобиль Ford Transit. Читать далее...

Фото: в Нью-Йорке небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг окрасили в цвета флага Эстонии

По случаю начавшейся в Южной Корее зимней Олимпиады небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке с помощью иллюминации окрасили в цвета флагов различных стран мира, в том числе и Эстонии. Читать далее...

Фото: в Каспийском море сняли феноменальное явление