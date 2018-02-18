Картина дня: допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат, авиакатастрофа в Иране и инцидент на Тартуском марафоне

Допинг-проба керлингиста Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний. Читать далее... Inside the Games сообщает, о том, что Александр Крушельницкий мог пасть жертвой партнера по сборной команде России по керлингу. Читать далее...

Эстонская фирма будет премировать ответственных водителей

Эстонская фирма InLimit собирается разработать приложение, премирующее водителей, которые не превышают скорость. Читать далее...

Финн попал в центре Таллинна в мусоровоз вместе с мусором

В пятницу утром в 6.45 в полицию, к спасателям и скорую помощь поступило сообщение о том, что в кузове мусоровоза в Таллинне находится человек. Читать далее...

Неизвестный расстрелял толпу людей во время Масленицы в Дагестане

Неизвестный преступник открыл огонь по толпе людей во время Масленицы в городе Кизляр в Дагестане, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. Читать далее...

В Иране разбился пассажирский самолет

При крушении самолета в Иране погибли все 66 человек на борту, сообщает АР со ссылкой на заявление авиакомпании Iran Aseman. Читать далее...

На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись два автомобиля

В субботу, 17 февраля, в 22.45 на шоссе Таллинн-Тарту в Койги (Ярвамаа) столкнулись два автомобиля. Читать далее...

Пилот вертолета нарисовал в воздухе оригинальное поздравление Эстонии

Внимательным пользователям всемирной паутины удалось сегодня наблюдать в режиме реального времени на портале flightradar24.com интересное событие – пилот вертолета, следовавшего из Таллинна в Кярдла, нарисовал с помощью маневров своеобразное поздравление Эстонии с юбилеем. Смотрите фото...

Галерея: смотрите, как принимали победителей конкурса Rus.Postimees в кафе Pavlova

Завершился наш очередной конкурс, посвященный Дню святого Валентина. Но вышло так, что победители смогли посетить кафе Pavlova только вчера - субботним вечером. Читать далее...

Найден труп пропавшего 54-летнего Андреса

Полиция сообщила, что пропавший 17 февраля в в волости Муствеэ 54-летний Андрес был найден мертвым в лесу. Читайте далее...

Инцидент на Тартуском марафоне: 51-летний мужчина в критическом состоянии доставлен в больницу

На Тартуском марафоне случился инцидент: между пунктами обслуживания Куутсе и Пеэбу упал 51-летний мужчина. Читайте далее...

Премьер-министры Ратас и Левен: мы должны уделять больше внимания кибербезопасности

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его шведский коллега Стефан Левен подтвердили на сегодняшней встрече, что как в Эстонии, так и в Швеции, а также на уровне регионального сотрудничества необходимо уделять больше внимания кибербезопасности. Читайте далее...

Tallink не подтверждает факт изнасилования на пароме