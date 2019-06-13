Картина дня: противостояние Таллинна и киношников, бушующая в Эстонии непогода и причиняющие себе увечья дети

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Лаагна-теэ мало: съемочная группа хочет закрыть еще несколько улиц в Таллинне
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, время для консультаций истекло. Фактически съемочной группе, приехавшей из Лос-Анджелеса в Таллинн снимать фильм голливудского режиссера Кристофера Нолана, выдвинули ультиматум. Читать далее...
Allfilm: в связи со съемками фильма Нолана движение по Лаагна-теэ будет полностью открыто только четыре дня
Власти Таллинна и команда режиссера Кристофера Нолана договорились о том, как будет осуществляться движение по Лаагна-теэ на время съемок в период с 10 по 28 июля, сообщила сегодня задействованная в съемках эстонская компания Allfilm. Час спустя мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что эти сведения опережают события. Читать далее...
Добралось и до нас: Эстонию накрывает волна нанесения себе увечий среди детей
Все больше 12-14-летних девочек вступает в секретные группы в социальных сетях, членов которых связывает интерес к нанесению себе увечий. Читать далее...
Непогода бушует в Эстонии
Фото и видео: от удара молнии загорелась крыша многоквартирного дома. Читать далее... Фото: грозовой ливень движется по Эстонии, улицы Вильянди затопило. Читать далее... На Эстонию обрушился мощный град: машины помяты, стекла разбиты. Читать далее... Карта: смотрите, как гроза путешествует по Эстонии. Читать далее...
Рийгикогу принял закон о снижении акцизов на алкоголь
В четверг, 13 июня, парламент Эстонии принял в третьем чтении законопроект, призванный снизить на 25% акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки. Читать далее...
Фото и видео: полиция накрыла наркоплантацию на складе в Мустамяэ
Благодаря полученному сигналу от бдительных граждан полицейские Пыхьяской префектуры обнаружили на складском помещении в таллиннском районе Мустамяэ растения марихуаны. Читать далее...
Евросоюз готовит новые санкции против Москвы
За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом сообщило агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе. Читать далее...
Двухнедельный отпуск становится роскошью для жителей Эстонии
Оказывается, каждый четвертый работник в Эстонии не может позволить себе в этом году две недели отпуска, выяснилось в результате проведенного крупнейшим порталом поиска работы CVKeskus.ee исследования, в котором участвовали почти 2700 человек. Уйти в отпуск мешает в основном слишком большая рабочая нагрузка. Читать далее...
Купание на нарвском пляже стало опасным и официально запрещено
В Нарве стали звучать тревожные сообщения о нездоровых последствиях купания на городском пляже. С прошлой недели там вывешен красный флаг, означающий запрет на нахождение в воде. Тем не менее людей это не остановило. Страдают в основном дети. Читать далее...
Рейнсалу заявил о кризисе доверия в эстонской политике
Серьезный кризис доверия разразился в политике Эстонии, в этом убежден министр иностранных дел от партии "Отечество" Урмас Рейнсалу. Читайте далее...
Рейтинги партий: реформисты уверенно опережают конкурентов
Партия реформ продолжает уверенно занимать первое место в рейтинге популярности политических сил, а на второй строчке по-прежнему находится Центристская партия, свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Проверка выявила в Евроакадемии шесть лжепрофессоров
В снискавшей дурную славу благодаря приему иностраннных студентов с сомнительным прошлым Евроакадемии, как оказалось, не было и преподавателей с должным уровнем компетенции. Читать далее...
В Таллинне закрывается легендарный мебельный магазин
Знаменитый таллиннский Дом мебели прекращает работу после 39 лет на рынке Эстонии. Таллиннский Дом мебели был построен в 1980 году в Пельгулинна как представительский магазин Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности CCCP. Читать далее...
Это не ваши дети развлекаются? Житель Тарту заснял нарушителей на велосипеде
В Тарту прекрасную идею с велопрокатом омрачили люди (в основном молодежь), которые считают, что с велосипедами можно делать все что угодно, а не просто добираться на них из пункта А в пункт Б. Читать далее...
В Финляндии задержан эстонец с контрабандными щенками, собак пришлось усыпить
В прошлое воскресенье таможня Финляндии задержала в судоходном терминале Катаянокка эстонца, в машине которого были обнаружены восемь щенков. Всех щенков усыпили, поскольку у них отсутствовали документы о просихождении, вакцинации и состоянии здоровья. Читать далее...
«Лечь! Руки за спину!»: задержание автоугонщика попало на видео
В ночь на 12 июня полиция получила сообщение, что возле отеля на улице Таллинн пропал находившийся в пользовании 50-летнего мужчины автомобиль Kia Sportage. Читать далее...