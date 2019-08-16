Картина дня: кризис в правительстве, афера эстонцев в Финляндии, культ вуду в Кохтла-Ярве и пьяный советник министра

Ратас после встречи с Хельме: это недопустимо и не должно повториться

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас по итогам встречи с главами МВД и Минфина заявил о том, что сложная ситуация в правительстве нормализовалась, а дисциплинарное расследование в отношении главы полиции отменяется. Читать далее...

Два эстонца через строительную фирму отмыли 140 миллионов евро

В Финляндии двух эстонцев обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщает местная полиция, отмыванием огромной суммы занималась российская организованная преступная группировка. Читать далее...

Работники шахты ищут защиты от своего начальника: оскорбляет подчиненных и использует куклу Вуду

В редакцию Rus.Postimees обратились несколько работников шахты Ojamaa под Кохтла-Ярве. Они рассказали, что на рабочем месте подвергаются постоянной травле со стороны своего руководителя Виктора Бондаренко. Сам Бондаренко считает, что многочисленные жалобы - просто попытка подсидеть его и к ним нельзя относиться всерьез. Обе стороны говорят, что дело доходит до абсурда. Читать далее...

Житель Эстонии облил бензином и поджег свою сожительницу

В Ляэне-Сааремаа в Кырккюла во вторник вечером мужчина поджег свою сожительницу, жизнь которой пытаются спасти специалисты Северо-Эстонской региональной больницы. Ему предъявлено подозрение в попытке убийства. Читать далее...

Не пронесло: кризис в Германии вынудил эстонскую фирму сократить 40 работников

Работающее на острове Сааремаа предприятие Merinvest, выпускающее резиновые детали для автомобильной промышленности Германии, в условиях нестабильности мировых рынков сократило 40 своих работников. Читать далее...

Пьяный советник министра избежал наказания: для Эстонии это обычная практика?

В прекращении производства по делу Ханнеса Румма по принципу оппортунитета нет ничего необычного. Уже с начала 2016 году прокуратура поставила перед собой цель вместо наказания пьяных водителей заниматься приведшей к этому причиной. Прежде всего, это касается таких нарушителей, как Румм. Читать далее...

Известный писатель: в России пропала вера в лучшее будущее

Силовым подавлением нынешних протестов в Москве и массовыми задержаниями власть после случая с Иваном Голуновым хочет показать, что это было исключение, а вовсе не признак более мягкой политики в отношении противников Путина, сказал в интервью Postimees один из самых известных российских писателей Дмитрий Глуховский (40), который 19 августа в Кясму примет участие в диспуте на тему России, организованном Фондом открытой Эстонии. Читать далее...

В Alexela теперь можно снять наличные

В магазинах шаговой доступности Alexela по всей Эстонии теперь можно использовать услугу снятия наличности. Выплатой наличности могут воспользоваться клиенты всех банков во всех 36 магазинах шаговой доступности Alexela по всей Эстонии. Читать далее...

Подростки убили ежика: инцидент расследует полиция

В Ляэне-Вирумаа в волости Винни в четверг два подростка убили ежа, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Плохая электротехническая работа унесла человеческую жизнь

Установщик электроприбора не несет ответственности, если из-за допущенной им ошибки через несколько лет произойдет пожар. Жительница Виймси Сильви Сабе из-за неправильно установленного теплового насоса и случившегося пожара потеряла мать и теперь второй год живет в полусгоревшем доме с обугленными стенами и потолками. Читать далее...

Ахти Асманн: отказ от сланца может привести к отключению электричества и высоким ценам

Руководитель второго по размерам сланцедобытчика Эстонии - предприятия Viru Keemia Grupp (VKG) - 45-летний Ахти Асманн считает, что государство должно использовать добытый в Ида-Вирумаа сланцевый щебень в качестве слоя основания для трассы Rail Baltic. Читать далее...

Названы самые опасные перекрестки Эстонии

Согласно статистике Эстонского фонда дорожного страхования (ФДС), в первой половине этого года произошло 18 300 страховых случаев, из них 1500 дорожно-транспортных происшествий случилось с эстонскими автомобилями за рубежом. Общий ущерб в результате несчастных случаев составил 33 миллиона евро. Число дорожно-транспортных происшествий за год выросло на три процента. Читать далее...

Невероятно: житель Тарту одновременно запечатлел туманность Андромеды и звездопад Персеиды

Входящий в эстонское общество астрономов-любителей Вильям Такис поделился с редакцией Postimees сделанным в лесах Соомаа снимком звездопада Персеиды. Читать далее...

На пляжах полно кишечной палочки