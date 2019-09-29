Картина дня: план Хельме, черный день велосипедистов и необычное явление в небе над Эстонией

План Хельме: станут ли новые дороги в Эстонии платными?

Министр финансов Мартин Хельме планирует сделать основные автомагистрали четырехполосными с помощью инвестиций частного бизнеса. Читайте, как это отразиться на обычных водителях, здесь.

Черный день для велосипедистов в Таллинне: один погиб, трое в больнице

За один день в Таллинне в ДТП попали четыре велосипедиста, один из них погиб, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Фото и видео: жительница Эстонии снимала северное сияние, но случайно запечатлела нечто необычное

В ночь на субботу некоторым фотографам удалось сфотографировать северное сияния. Но один эстонский фотограф заснял относительно новое атмосферное явление. Читать далее...

Видео: в Таллинне дети бросаются прямо под колеса автомобиля

Кесклиннаское отделение полиции поделилось в соцсетях видео, на котором заснято, как дети резко выбегают на дорогу прямо перед машиной. К счастью, быстрая реакция водителя помогла избежать ДТП. Читать далее...

Десять лет страданий и унижений: страшный секрет дома водителя автобуса

Имя Ариэля Кастро в СМИ стало синонимом зла. Он похитил 20-летнюю женщину, а также 14- и 16-летних девочек, которые были вынуждены терпеть физическое, эмоциональное и сексуальное насилие в течение десяти лет, прежде чем наконец смогли освободиться. Читать далее...

Фото: в центре Таллинна открыли суперсовременный концертный зал

Академия музыки и театра Эстонии, отмечающая 100-летний юбилей, в субботу вечером открыла новейшее в Эстонии концертное и театральное здание. Строительство обошлось в 12 млн евро. Читать далее...

ЧП на американских горках: двое погибли, двое пострадали