Картина дня: план Хельме, черный день велосипедистов и необычное явление в небе над Эстонией

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План Хельме: станут ли новые дороги в Эстонии платными?
Министр финансов Мартин Хельме планирует сделать основные автомагистрали четырехполосными с помощью инвестиций частного бизнеса. Читайте, как это отразиться на обычных водителях, здесь.
Черный день для велосипедистов в Таллинне: один погиб, трое в больнице
За один день в Таллинне в ДТП попали четыре велосипедиста, один из них погиб, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...
Фото и видео: жительница Эстонии снимала северное сияние, но случайно запечатлела нечто необычное
В ночь на субботу некоторым фотографам удалось сфотографировать северное сияния. Но один эстонский фотограф заснял относительно новое атмосферное явление. Читать далее...
Видео: в Таллинне дети бросаются прямо под колеса автомобиля
Кесклиннаское отделение полиции поделилось в соцсетях видео, на котором заснято, как дети резко выбегают на дорогу прямо перед машиной. К счастью, быстрая реакция водителя помогла избежать ДТП. Читать далее...
Десять лет страданий и унижений: страшный секрет дома водителя автобуса
Имя Ариэля Кастро в СМИ стало синонимом зла. Он похитил 20-летнюю женщину, а также 14- и 16-летних девочек, которые были вынуждены терпеть физическое, эмоциональное и сексуальное насилие в течение десяти лет, прежде чем наконец смогли освободиться. Читать далее...
Фото: в центре Таллинна открыли суперсовременный концертный зал
Академия музыки и театра Эстонии, отмечающая 100-летний юбилей, в субботу вечером открыла новейшее в Эстонии концертное и театральное здание. Строительство обошлось в 12 млн евро. Читать далее...
ЧП на американских горках: двое погибли, двое пострадали
Два человека погибли и еще двое получили травмы в результате аварии на американских горках в парке развлечений в Мехико. На огромной скорости последняя вагонетка сошла с рельсов. Читать далее...