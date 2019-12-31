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ТОП-10 Rus.Postimees: главные события 2019 года в сфере культуры

Коллаж Rus.Postimees.

ФОТО: Rus.Postimees

Rus.Postimees представляет вашему вниманию главные события уходящего года в сфере культуры в Эстонии и за рубежом.

1. Пожар в Соборе Парижской Богоматери

Вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. В 18.20 по местному времени сработала первая сигнализация, однако возгорание не было обнаружено. В 18.43 сигнализация сработала снова, остановить распространение огня не удавалось несколько часов. Здание собора было полностью охвачено пламенем. В результате пожара крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы. Следствие установило, что очаг возгорания находился на крыше недалеко от основания шпиля.

Первая месса после апрельского пожара состоялась 15 июня. Рождественской мессы в этом году в Нотр-Даме не будет впервые за 200 лет.

Известности собора способствовал роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара в храме.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери.

ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

2. Экранизация одноименного романа А. Х. Таммсааре «Правда и справедливость»

В 2019 году на экраны Эстонии вышла «Правда и справедливость», экранизация произведения, значимость которого для эстонской культуры сложно переоценить. В декабре стало известно, что фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм.

Интересный факт: с помощью фильма «Правда и справедливость» людей привлекали на избирательный участок Вяйке-Марья на парламентских выборах.

Кадр из фильма.

ФОТО: Кадр из фильма "Правда и справедливость".

3. Выход восьмого сезона «Игры престолов»

Финальный сезон «Игры престолов» вызвал небывалый ажиотаж и стал чуть ли не главным событием в мире телевидения в 2019 году. Этот культурный феномен обсуждали во всех социальных сетях, сериал удостоился «Эмми», был номинирован на «Золотой глобус» и стал рекордсменом канала HBO по просмотрам.

«Игры престолов» пришлась по душе и эксцентричному президенту США Дональду Трампу, причем настолько, что HBO запретил ему общаться фразами из сериала.

Кадр из сериала.

ФОТО: / AP

4. «Чернобыль»

Еще один сериал, который невозможно обойти стороной, говоря о событиях в сфере культуры уходящего года. Событие года в мире сериалов, потеснившее с пьедестала даже финал «Игры престолов». Мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и ее ликвидации мгновенно стал хитом, выиграл три премии Emmy и спровоцировал бурные дискуссии.

После выхода сериала количество туристов, посещающих город-призрак Припять увеличилось в пять раз. Правительство Украины из-за большого наплыва туристов открыло зал управления четвертым реактором Чернобыльской АЭС, который был эпицентром страшнейшей ядерной катастрофы в истории.

Сериал Крэйга Мазина посвящен самой страшной катастрофе на атомной электростанции за всю историю.

ФОТО: wikimedia.com

5. «Джокер» Тодда Филлипса

Событие в мире кино, которое стало знаковым для 2019 года, выход триллера Тодда Филлипса «Джокер». Когда лента Филлипса получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале стало ясно - перед нами не очередное супергеройское мыло по комиксам, а произведение искусства.

Джокер.

ФОТО: Кадр из фильма

6. Певческий праздник

Говорить о культурных событиях в Эстонии и не упоминать Певческий праздник было бы по меньшей мере необъективно. В этом году Юбилейному празднику предшествовала 33-дневная программа путешествия по стране огня Певческого праздника Tule Tulemine, во время которой был преодолен путь в 4200 км от Тарту до Таллинна, когда волости передавали огонь праздника из рук в руки и тысячи людей приняли участие в 450 мероприятиях.

Три представления Праздника танца посетили почти 45 000 человек, 1100 человек наблюдали за генеральными репетициями, а концерт посетили почти 99 000 человек.

Певческий праздник.

ФОТО: Mihkel Maripuu

7. Страсти по Vaba Lava в Нарве

В июне 2019 года стало известно, что без дополнительной господдержки центру Vaba Lava в Нарве может грозить закрытие. Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») попросил выделить из правительственного резерва 200 000 евро на поддержку театрального центра Vaba Lava в Нарве, однако министр финансов Мартин Хельме (EKRE) не видит для этого возможности, что, по оценке Лукаса, может привести к закрытию центра.

В декабре стало известно, что в Vaba Lava Narva сократили пост директора. По словам председателя правления Vaba Lava Мярта Меоса, год работы центра в Нарве показал, что для улучшения работы необходима реорганизация в структуре управления.

Театральный центр Vaba Lava в Нарве.

ФОТО: Николай Андреев

8. Нобелевская премия по литературе сразу за два года

В этом году стали известны имена сразу двух лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. На этот раз высокой награды были удостоены польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Петер Хандке.

Ольга Токарчук и Петер Хандке.

ФОТО: TT NEWS AGENCY/via REUTERS

9. Рэпер Nublu снял в Нарве клип на русском языке

Эстонский рэпер опубликовал новый долгожданный хит «für Oksana», который на сей раз посвящен нарвским русским. Песня вызвала резонанс в эстонском обществе. Трек записан в сотрудничестве с русским рэпером gameboy tetris.

Кадр из съемок клипа на песню «für Oksana».

ФОТО: Pressimaterjalid

10. Банан, приклеенный к стене, был продан за 120 000 долларов

При составлении топа событий в сфере культуры невозможно обойти стороной современное искусство, каким бы противоречивым оно ни было.

Итальянский художник Маурицио Каттелана выставил в галерее Art Basel Miami Beach во Флориде банан, который был продан за 120 000 долларов. Каттелан работал над идеей инсталляции около года. Инсталляция  - вовсе не шутка: каждая деталь была тщательно продумана, вплоть до наклона угла банана.

Банан и художник Мауриццио Каттелан в лучах славы

ФОТО: EVA UZCATEGUI/REUTERS

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