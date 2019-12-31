ТОП-10 Rus.Postimees: главные события 2019 года в сфере культуры

Вечером 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар. В 18.20 по местному времени сработала первая сигнализация, однако возгорание не было обнаружено. В 18.43 сигнализация сработала снова, остановить распространение огня не удавалось несколько часов. Здание собора было полностью охвачено пламенем. В результате пожара крыша обвалилась на две трети, разрушены часы и шпиль, вокруг которого располагались скульптурные группы. Следствие установило, что очаг возгорания находился на крыше недалеко от основания шпиля.

Первая месса после апрельского пожара состоялась 15 июня. Рождественской мессы в этом году в Нотр-Даме не будет впервые за 200 лет.

Известности собора способствовал роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», опубликованный в 1831 году. Его продажи по всему миру существенно выросли после пожара в храме.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. ФОТО: BENOIT TESSIER/REUTERS

В 2019 году на экраны Эстонии вышла «Правда и справедливость», экранизация произведения, значимость которого для эстонской культуры сложно переоценить. В декабре стало известно, что фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм.

Интересный факт: с помощью фильма «Правда и справедливость» людей привлекали на избирательный участок Вяйке-Марья на парламентских выборах.

Кадр из фильма. ФОТО: Кадр из фильма "Правда и справедливость".

Финальный сезон «Игры престолов» вызвал небывалый ажиотаж и стал чуть ли не главным событием в мире телевидения в 2019 году. Этот культурный феномен обсуждали во всех социальных сетях, сериал удостоился «Эмми», был номинирован на «Золотой глобус» и стал рекордсменом канала HBO по просмотрам.

«Игры престолов» пришлась по душе и эксцентричному президенту США Дональду Трампу, причем настолько, что HBO запретил ему общаться фразами из сериала.

Кадр из сериала. ФОТО: / AP

Еще один сериал, который невозможно обойти стороной, говоря о событиях в сфере культуры уходящего года. Событие года в мире сериалов, потеснившее с пьедестала даже финал «Игры престолов». Мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и ее ликвидации мгновенно стал хитом, выиграл три премии Emmy и спровоцировал бурные дискуссии.

После выхода сериала количество туристов, посещающих город-призрак Припять увеличилось в пять раз. Правительство Украины из-за большого наплыва туристов открыло зал управления четвертым реактором Чернобыльской АЭС, который был эпицентром страшнейшей ядерной катастрофы в истории.

Сериал Крэйга Мазина посвящен самой страшной катастрофе на атомной электростанции за всю историю. ФОТО: wikimedia.com

Событие в мире кино, которое стало знаковым для 2019 года, выход триллера Тодда Филлипса «Джокер». Когда лента Филлипса получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале стало ясно - перед нами не очередное супергеройское мыло по комиксам, а произведение искусства.

Джокер. ФОТО: Кадр из фильма