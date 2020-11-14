ВНЕ ДОМА ⟩ Рестораны в торговых центрах: концепции, трудности, победы

На разных этажах хельсинкского «Стокманна» давным-давно работает пятнадцать заведений разного толка. И нормой жизни европейской семьи было и остается — посетить в выходной день торговый центр, сделать покупки и там же пообедать. Пусть некоторые ворчат, что лучше проводить выходные на воздухе или хотя бы в музее, но надо признаться: мы с удовольствием переняли эту традицию, и в наших торговых центрах открывается все больше и больше мест общественного питания.

Нет, они у нас были и раньше, но согласитесь, что изменились качество и разнообразие предложений.

Закрываются и открываются

Так, в прошлом году в торговом центре Kristiine закрылась одна улица и открылась другая: приказала долго жить Maitse Tänav на втором этаже, зато на первом открылась Kristiine Road, объединившая фаст-фуд и сетевые заведения.

Распахнувший двери два года назад T1 сразу обрадовал количеством новых ресторанных названий, многие из них работают до сих пор, несмотря на трудную коронавирусную весну. 2

«В минувшем году многие блестящие концепции в сфере общественного питания так и остались нереализованными, поскольку не было подходящих для этого площадей. Однако нынешняя ситуация открывает многочисленные возможности для того, чтобы различные нестандартные бизнес-идеи можно было претворить в жизнь», – утверждает маклер Ханнес Кяби, занимающийся в компании Pindi Kinnisvara коммерческими площадями. Он отметил, что если ресторанам, расположенным на улице Виру, по-прежнему не удается свести концы с концами, то нацеленные на местное население заведения общественного питания на городских окраинах сейчас вновь заполнились посетителями.

Автор интерьера ресторана HIPS на четвертом этаже торгового центра T1 - признанный дизайнер Аэт Пиэль. ФОТО: ресторан HIPS

Прослеживается тенденция: в смутные и сложные коронакризисные времена новые рестораны открываются преимущественно в торговых центрах, а кухню выбирают простую и понятную. Поэтому-то сетевые рестораны и кафе есть практически в каждом таллиннском торговом центре: это неизменные и вездесущие BabyBack Ribs & BBQ, Blender, BURGER KING, MCDonald’s и Hesburger, Chopsticks, Coffee IN, KFC, Lido, MySushi, O’Learys, SUBWAY, Vapiano.

Что касается оригинальных названий, то пару месяцев назад в Ülemiste открылся ресторан Repa - младшая сестра успешного ресторана Pelm, принадлежащего той же компании и расположенного через дорогу в конкурирующем торговом центре T1.

Популярный гриль-ресторан Armudu обзавелся одноименными заведениями в Ыйсмяэ и Ласнамяэ. Под слегка видоизмененным названием - Talleke & Pelmeenike - в Ыйсмяэ возродился первый Talleke ja Pullike, пусть не в самом торговом центре, но в двух шагах от Rimi Nurmenuku. Совсем недавно открылись Stroganoff в торговом центре Kristiine и Al Fredo в T1. Словом, тенденция налицо!

Ресторан для торгового центра или торговый центр для ресторана?