ВНЕ ДОМА ⟩ Рестораны в торговых центрах: концепции, трудности, победы

Помнится, лет пятнадцать назад туристов из Эстонии восхищала специфика шведских и финских торговых центров: кроме бесчисленных магазинов нас удивляло и привлекало обилие заполненных посетителями ресторанов и ресторанчиков на любой вкус и кошелек. Уже тогда на рынках Стокгольма шумели фуд-корты, а в торговых центрах — целые ресторанные улицы.
На разных этажах хельсинкского «Стокманна» давным-давно работает пятнадцать заведений разного толка. И нормой жизни европейской семьи было и остается — посетить в выходной день торговый центр, сделать покупки и там же пообедать. Пусть некоторые ворчат, что лучше проводить выходные на воздухе или хотя бы в музее, но надо признаться: мы с удовольствием переняли эту традицию, и в наших торговых центрах открывается все больше и больше мест общественного питания.
Нет, они у нас были и раньше, но согласитесь, что изменились качество и разнообразие предложений.
Закрываются и открываются
Так, в прошлом году в торговом центре Kristiine закрылась одна улица и открылась другая: приказала долго жить Maitse Tänav на втором этаже, зато на первом открылась Kristiine Road, объединившая фаст-фуд и сетевые заведения.
Распахнувший двери два года назад T1 сразу обрадовал количеством новых ресторанных названий, многие из них работают до сих пор, несмотря на трудную коронавирусную весну.
«В минувшем году многие блестящие концепции в сфере общественного питания так и остались нереализованными, поскольку не было подходящих для этого площадей. Однако нынешняя ситуация открывает многочисленные возможности для того, чтобы различные нестандартные бизнес-идеи можно было претворить в жизнь», – утверждает маклер Ханнес Кяби, занимающийся в компании Pindi Kinnisvara коммерческими площадями. Он отметил, что если ресторанам, расположенным на улице Виру, по-прежнему не удается свести концы с концами, то нацеленные на местное население заведения общественного питания на городских окраинах сейчас вновь заполнились посетителями.
Прослеживается тенденция: в смутные и сложные коронакризисные времена новые рестораны открываются преимущественно в торговых центрах, а кухню выбирают простую и понятную. Поэтому-то сетевые рестораны и кафе есть практически в каждом таллиннском торговом центре: это неизменные и вездесущие BabyBack Ribs & BBQ, Blender, BURGER KING, MCDonald’s и Hesburger, Chopsticks, Coffee IN, KFC, Lido, MySushi, O’Learys, SUBWAY, Vapiano.
Что касается оригинальных названий, то пару месяцев назад в Ülemiste открылся ресторан Repa - младшая сестра успешного ресторана Pelm, принадлежащего той же компании и расположенного через дорогу в конкурирующем торговом центре T1.
Популярный гриль-ресторан Armudu обзавелся одноименными заведениями в Ыйсмяэ и Ласнамяэ. Под слегка видоизмененным названием - Talleke & Pelmeenike - в Ыйсмяэ возродился первый Talleke ja Pullike, пусть не в самом торговом центре, но в двух шагах от Rimi Nurmenuku. Совсем недавно открылись Stroganoff в торговом центре Kristiine и Al Fredo в T1. Словом, тенденция налицо!
Ресторан для торгового центра или торговый центр для ресторана?
«Одна из самых больших тенденций в развитии торговых центров по всему миру - это добавление возможностей для развлечений и гастрономических наслаждений», - говорит директор торгового центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Безусловно, семейный поход в торговый центр уже традиционно сопровождается посещением кафе, где можно перекусить, или ресторана, где предлагают полноценный обед на любой вкус. Примечательно, что причинно-следственная цепочка взаимоотношений торговли и питания за годы совершенно изменилась.
«Если пять или шесть лет назад места для питания в торговых центрах предлагали посетителям всего лишь различные варианты фастфуда, чтобы дать им возможность передохнуть несколько минут и вновь продолжить изучать ассортимент магазинов, то теперь посетители целенаправленно приходят в различные рестораны в Ülemiste, обедают или ужинают, и только заодно заглядывают в магазины», - делится наблюдениями Пярнитс.
«В Ülemiste работают сильные ресторанные бренды со своими постоянными клиентами, которые приходят в торговый центр именно в этот ресторан. Назову лишь некоторые из них - например, Lido, Vapiano, KFC, Ristikheina Café, все они очень разные, но у каждого есть поклонники — нечто вроде фан-клуба, членам которого нравится еда и атмосфера в выбранном ими заведении. А задача разработчиков торгового центра – создать для посетителей максимально приятную атмосферу и сделать так, чтобы они могли выбирать между различными предложениями и получать удовольствие от посещения торгового центра, независимо от того, пришли ли они за покупками, попробовать что-либо вкусное в ресторане или посмотреть фильм, попрыгать на батуте или поиграть в боулинг», - говорит Пярнитс.
И собачку накормим!
У посетителей торговых центров разные предпочтения и вкусы. «В Ülemiste есть улица ресторанов, где клиенты могут сделать заказ подошедшему к их столику официанту, выбрав понравившееся блюдо из довольно обширного меню. Здесь могут найти что-то подходящее для себя поклонники острой азиатской, любители итальянской, а также американской кухни. Еще у нас есть хорошие кафе, где ежедневно выпекают свежие булочки, а в Ristikheina Café также предлагают, например, полноценный завтрак, который порой бывает сложно найти в другом месте. Что касается фаст-фуда, у нас есть все лучшие международные бренды: McDonald's, KFC, Burger King, Subway. Большинство наших ресторанов также предлагают веганские меню», - с видимым удовольствием перечисляет Гуйдо Пярнитс рестораны своего торгового центра.
Он даже умудрился удивить и обрадовать: «Знаете ли вы, что мы рады посетителям с собаками! Например, в Toit's можно прийти с собакой и заказать вкусное блюдо для своего любимца из специального меню».
Торговые центры хотят в первую очередь предложить посетителям разнообразие. Однако следует признать, что настоящие рестораны высокой кухни крайне редко открываются в торговых центрах. Здесь, по остроумному выражению Пярнитса, ко двору пришелся не fine dining, а fun dining.
Взаимопонимание — залог успеха
Как сейчас обстоят дела в ресторанах торговых центров? «Рекордов мы пока не установили, но и ничего особо трагичного нет. Как и ожидалось, у фаст-фуда дела идут хорошо, но и у других ресторанов тоже неплохо, - говорит Пярнитс. - Уменьшилось количество приходящих на обед в будние дни: с началом пандемии значительное количество офисных работников, которые с удовольствием у нас обедали, перешли на удаленную работу, и это чувствуется по заполненности ресторанных залов. Зато по выходным дням посетителей очень много».
Для открытия и нормальной работы ресторана нужно больше инвестиций, чем обычно вкладывают в магазин. В данный момент множество владеющих ресторанами фирм испытывают финансовые проблемы. Как торговые центры помогают своим арендаторам решать насущные вопросы?
В Ülemiste рестораны открывают свои двери позже, чем это происходило раньше. «По утрам клиентов не так много, а содержание кухни в рабочем состоянии достаточно дорого стоит. Я считаю, что в трудные времена торговые центры обязательно должны прийти на помощь своим арендаторам!» - Пярнитс оптимистично смотрит в будущее.
Арсенал «Арсенала»
В Пыхья-Таллинне не так много торговых центров, но даже если бы их там было пруд пруди, Arsenal невозможно было бы не заметить прежде всего из-за исторического здания из красного кирпича, в котором он расположен. Удивительно, но за несколько посещений мы не заметили, сколько там кафе и ресторанов, так они ненавязчиво расположены и совсем не бросаются в глаза.
«В нашем торговом центре работают восемь кафе и ресторанов, где посетители с самыми разными вкусовыми предпочтениями найдут что-нибудь подходящее для себя - от классических домашних обедов до итальянской пиццы, азиатской кухни или суши», - рассказывает директор торгового центра Arsenal Ааду Оя.
Port Desina кормит завтраками и обедами, предлагает горячие блюда, салаты, бургеры, блины, шашлыки, супы и десерты. Кафе-магазин Courmet Club угощает кофе и различными деликатесами. В мае позапрошлого года открылась пиццерия Gourmet Pizza. Бургерная Poseidon предлагает бургеры из местной говядины. Булочки для бургеров пекут в соседней пекарне Kalamaja Pagarikoda, а сыр поставляет сеть магазинов Juustukuningad.
«Во время кризисной ситуации торговый центр Arsenal в качестве поддержки предложил арендаторам торговых площадей более выгодные условия. При этом кафе и рестораны были вынуждены сменить свою бизнес-модель: они закрыли двери для посетителей, но продолжали работать по системе take away и сотрудничать с фирмами доставки еды Wolt/Bolt. Клиенты активно пользовались этой возможностью», - вспоминает непростые весенние месяцы Оя.
Так заведения сумели не просто выжить, но и приобрели новых клиентов. Летом все наши кафе и рестораны были более-менее полны, сегодня некоторые из них даже хотят расширяться. Кроме этого, клиенты уже привыкли покупать еду с собой или заказывать домой, и они продолжают это делать и сейчас», - рассказывает Ааду Оя.
Взгляд из кухни
Совладелец двух ресторанов в T1 – пиццерии Pizzabusters и ресторана морепродуктов Trident Паоло Аллиери считает, что в данное время находиться в торговом центре, а не на первом этаже обычного дома выгоднее и с точки зрения расходов на эксплуатацию помещения, и с точки зрения рекламы. «Мы нашли общий язык с администрацией торгового центра и пошли на взаимный компромисс. Собственники здания хотят, чтобы в торговом центре все-таки кипела жизнь. А мы стараемся привлекать посетителей не только хорошей кухней, но и различными рекламными акциями, что нам сегодня, в общем-то, удается», - сказал Паоло.
«Заплати 20 евро и ешь сколько хочешь!» - под таким девизом проходят субботние и воскресные вечера в ресторане морепродуктов Trident. Мы уже рассказывали об этом интересном опыте. Выяснилось, что именно этот слоган позволил заполнить зал ресторана на первом этаже торгового центра практически полностью.
Рассчитывает на внимание посетителей и Роман Сокальский, шеф-повар только что открывшегося ресторана Stroganoff в торговом центре Kristiine: «Концепция нашего ресторана — творческий подход к современной русской кухне. Мы надеемся, что любителям шопинга понравится необычная подача давно знакомых им классических блюд. Например, про драник с копченым лососем одна посетительница сказала, что внешне он похож на пирожное Pavlova. Было приятно». Кстати, фирма, которой принадлежит Stroganoff, открыла в T1 новый ресторан итальянской кухни Al Fredo.
Мы уже рассказывали о ресторане дачной кухни Repa, который находится в торговом центре Ülemiste. «Наш клиент - человек, пришедший за домашней едой. Пока жена ходит по магазинам, ее муж c удовольствием ест у нас шашлык или картошечку с лучком, как его мама готовит», - подтверждает правильный выбор концепции бренд-шеф группы ресторанов Pelm, HIPS и Repa Константин Киселев.
В общем, чтобы получить гастрономические впечатления и пощекотать вкусовые рецепторы, не обязательно ехать в Старый город, хотя и там множество отличных заведений с нетерпением ждет местных посетителей и уже приготовило значительные скидки. Достаточно зайти в ближайший к дому торговый центр и поинтересоваться, что там есть вкусненького.
Рестораны и кафе, работающие в Mall of Tallinn T1
Banana Leaf – индийская и сингапурская кухня
Chakra – индийская кухня
Gan Bei – азиатская кухня
Tokumaru – японская кухня
Claudz – семейный ресторан и кафе
FIBO – ресторан с разнообразным меню
HIPS – хипстерский ресторан
Pelm – простая вкусная кухня
Kamikadze — кавказская кухня
SÜSI Grill & Chill - гриль-ресторан
Pizzabusters – ясное дело, пицца
Trident – морепродукты
Pann&Kook - блинная
Dziugas House – сырные блюда
PELMEN - крафтовое кафе