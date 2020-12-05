Картина дня: мутное прошлое лидера антимасочников, шпионские страсти вокруг икры и забор на российской границе

Новый грустный рекорд: за сутки в Эстонии добавился 561 коронапозитивный, один человек умер

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6407 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 561, то есть 8,8% от общего количества тестов, сообщил Департамент здоровья. За сутки скончался один человек. Читать далее...

Организатор пикета антимасочников - сторонник теорий заговоров с туманным прошлым

Организатор недавнего протеста против ношения масок, мотивационный тренер Уильям Коваль утверждает, что своей борьбой он только хочет сделать мир лучше и что его страница в Facebook, которая в основном используется для саморекламы, набрала много последователей после того, как он сосредоточился на теме вируса. Читать далее...

Адвокат устроившего смертельное ДТП Андреса винит погибшего водителя в нарушении правил движения

Защита обвиняющегося в убийстве трех человек в ДТП на Сааремаа Андреса Рейнарта заявила суду, что Рейнарт имел право полагать, что перед ним не станут поворачивать в месте, где автомобили не могут совершать маневр. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Строительство забора на границе с Россией идет полным ходом

За первые четыре месяца строительства восточной границы в юго-восточном углу Эстонии было возведено новое пограничное ограждение на протяжении примерно одного километра, а в декабре будет также реконструирована приграничная зона, чтобы сделать пересечение границы легко доступным в любую погоду. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Из-за красной икры на берегах рек разворачиваются настоящие шпионские страсти

Разведка и контрразведка, проколы шин, засады ранним утром и поздним вечером - эта своего рода шпионская игра на эстонских реках каждую осень идет между двумя группами - рыбнадзором и браконьерами. Почему? В основе всей истории лежит т.н. "красное золото" - икра, настоящий деликатес, который, несмотря на свою высокую цену, традиционно входит в состав праздничного стола жителя Эстонии. Читать далее...

Покупая квартиру, узнайте все про товарищество: почему протечка крыши оказалась не страховым случаем

«​Надеюсь, что моя история послужит уроком людям, которые планируют застраховать свое имущество», - написал в редакцию портала Rus.Postimees читатель по имени Андрей. Читать далее...

Брови недели, или "Я чихнул, я ухожу"

Главное лицо уходящей недели мы, жители Эстонии, видели в основном лишь частично - от линии носа и выше, так как нижняя часть была скрыта глухой черной маской. Зато верхняя главным образом за счет бровей выражала богатый спектр эмоций - от усталости и недопонимания до недовольства, отрешенности и задумчивости. Вот только уверенности и решимости в этих бровях, пожалуй, видно не было. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Куда поехала крыша и есть ли жизнь на Марсе?

Выделенные правящими партиями так называемые крышевые деньги как бы прозрачно намекают: когда все летит к чертовой матери, надеяться приходится только на божью помощь. Иначе почему бы политики выделяли деньги, изначально предусмотренные на региональное развитие, именно на «сектор веры»? Читать далее...

В соцсетях разгорелась бурная дискуссия о необходимости дистанционного обучения

Постоянно увеличивающееся количество коронапозитивных вызвало широкую дискуссию о том, какие ограничения следует принимать, а какие нет. Одна из идей - направить школы на дистанционное обучение до рождественских каникул, за что выступает Криста Фишер, профессор математической статистики Тартуского университета. Читать далее...

Вакцины еще никогда не создавали так быстро и эффективно: что это значит и чем это грозит?

Вакцинация, которая состоится в течение следующих двух лет - это беспрецедентное в истории человечества мероприятие, которому сопутствуют небывалые логистические вызовы. Тем не менее, мы можем быть благодарны новому вирусу, поскольку он создал окно, чтобы могли проявить себя совершенно новые технологии вакцины. Читать далее...

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