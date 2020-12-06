Картина дня: covid-рекорд в Ида-Вирумаа, взрыв газа и трагическая авария

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 декабря.
В Эстонии скончались еще пять человек с коронавирусом, добавилось 479 зараженных
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5719 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 479, то есть 8,4% от общего количества тестов, сообщил Департамент здоровья. За сутки скончались пять человек. Читать далее...
В Ида-Вирумаа рекорд по числу новых зараженных: местная больница ищет добровольцев
Ида-Вируская центральная больница, столкнувшаяся с нехваткой персонала в условиях коронавирусного кризиса, рассчитывает на помощь добровольцев. Читать далее...
Ситуация критическая: гендиректор Департамента здоровья едет в Ида-Вирумаа
В понедельник, 7 декабря, гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно посетит Нарвскую больницу и Ида-Вирускую центральную больницу, встретится с сотрудниками Идаского регионального отделения Департамента здоровья и членами Ида-Вирумааской региональной кризисной комиссии. Читать далее...
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 〉 Взрыв газа: женщину с тяжелыми ожогами доставили в таллиннскую больницу
Сегодня, 6 декабря, в 10.14 спасатели получили вызов в Ярва-Яани, где, по словам звонившего, в морском контейнере взорвался газовый баллон и человек получил ожоги. Прибывшие на место спасатели обнаружили охваченный огнем морской контейнер и женщину с ожогами. Читать далее...
Пьяный водитель без прав попал в аварию: погибла 50-летняя женщина
Сегодня вечером на острове Вормси произошло ДТП, в результате которого погибла 50-летняя женщина, сообщила пресс-служба полиции. Читать далее...
В Таллинне и Харьюмаа с теми, кто не носит маски в публичных помещениях, побеседуют полицейские
На этих выходных, 5-6 декабря, полицейские Пыхьяской префектуры обращают внимание жителей Таллинна и Харьюмаа на необходимость ношения маски в публичных помещениях. Читать далее...
ФОТО И ВИДЕО 〉 В торговых центрах далеко не все носят маски и соблюдают ограничения
Вчера вступили в силу новые ограничения, введенные государством в торговых центрах, согласно которым одновременно делать покупки может только определенное количество посетителей. Кроме того, необходимо надевать маску и соблюдать дистанцию. Эти три правила превратили первые выходные декабря в типичный будний день. Читать далее...
Коронавирус повлиял на учебу в еще двух школах
В связи со случаями заражения коронавирусом в Ряпинской общей гимназии, по рекомендации Департамента здоровья, на дистанционном обучении будут переведены гимназисты, а Пыльваская школа прекращает контактное обучение в здании на улице Кеск. Читать далее...
Врач скорой помощи: если люди не будут носить маски, скоро машины останутся без медиков
Врач тартуской скорой помощи Катрин Проммик после окончания очередной смены опубликовала в социальных сетях красноречивый пост, в котором пишет, что, если люди не будут носить маски, кареты скорой помощи скоро останутся без экипажей. Читать далее...
Прогноз: число нуждающихся в госпитализации коронапациентов может вырасти до шестисот
С 10 декабря больницы повысят уровень возможностей лечения пациентов с коронавирусом, но для увеличения количества койко-мест потребуется дополнительный персонал за счет других больничных отделений. Читать далее...
Пандемия коронавируса сорвала запланированное строительство заводов в Пярну
Компания Vecta Design, производитель натяжных потолков, которая на протяжении нескольких лет признавалась самой успешной компанией Пярнуского уезде, была вынуждена из-за пандемии коронавируса приостановить строительство нового завода в промышленной деревне Лооде-Пярну. Читать далее...
Важная транспортная развязка Таллинна открывается для общественного транспорта после ремонта
Реконструкция участка дороги между Вильяндиским шоссе, Пярнуским шоссе и улицей Лийваметса завершена, и в понедельник, 7 декабря, территория будет открыта для общественного транспорта, а 14 декабря - для обычного движения. Читать далее...
Въезжающих в Латвию из Эстонии ждет более строгий контроль
С понедельника, 7 декабря начнется более строгий контроль въезжающих в Латвию лиц. Читать далее...
VKG хочет вакцинировать своих сотрудников одними из первых
Viru Keemia Grupp, завод, на котором работает 1600 человек, хочет как поставщик жизненно важных услуг получить вакцину от коронавируса в первую очередь и согласен самостоятельно покрыть расходы. Читать далее...