Читайте лучшее от Rus.Postimees за 2020 год!

Оглядываясь назад, мы обычно спрашиваем себя, чего достигли за это время, что успели совершить и что можно было бы сделать лучше. В этом году Rus.Postimees есть что вспомнить. Не станем врать: это не самые читаемые наши материалы, они просто лучшие. По крайней мере, для нас.
Среди них есть расследования, мнения, интервью, во многих из них мы пытались помочь нашим читателям - и иногда нам это даже удавалось, хотя приходилось продираться через хитросплетения бюрократии и нежелание чиновников в них вникать. У некоторых из этих статей богатая закадровая история – далеко не все входит в наши материалы, и окончательный вариант статьи – лишь верхушка айсберга, в то время как подлинный объем работы скрыт в глубине редакции.
Иногда кажется, что было бы проще этого не делать: все мы знаем, какие темы требуют большой работы и к тому же сулят лишнюю головную боль, а что, на самом деле, «работает» в онлайне, собирая бурные отклики и принося непосредственную прибыль. Но нам хотелось бы думать, что в первую очередь мы работаем не для этого. Вопреки, несмотря и невзирая на. Мы отобрали по одному материалу за каждый месяц, хотя, конечно, их было намного больше. Давайте вспомним лучшие статьи Rus.Postimees вместе!
Январь
Жительница Силламяэ: отсутствие гражданства мешает получить работу, а без работы нельзя получить гражданство
Диана хотела получить эстонское гражданство, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу в госсекторе, но оказалось, что ее нынешний источник дохода - зарплата по договору подряда - не позволяет ходатайствовать о гражданстве... Читать дальше...
Февраль
Бывшую нарвскую учительницу фактически обвиняли в сожительстве со своей ученицей. На момент совершения инкриминируемого учителю преступления жертве было 14 лет. Читать дальше...
Март
В марте страну накрыло коронавирусом. Редакция перестраивалась на ходу и работала буквально в режиме нон-стоп 24/7. У многих разрушились планы на отпуск, кто-то всеми правдами-неправдами пытался вернуться в редакцию из далеких стран через закрытые границы, кто-то работал дома и томился взаперти, кто-то был вынужден ездить на работу в общественном транспорте и опасался заразы, а кто-то уже лишился работы, и как жить – было непонятно. Читать дальше...
Апрель
Ритуал очистки вашего счета: мошенница украла личность известной ясновидящей и выманила сотни евро у жительницы Таллинна
Расплодившиеся жулики доставляли жителям страны изрядную головную боль. «Боже мой! А вы знаете, что на вас не просто порча, а родовая порча?» — типичная фраза, которая моментально вселяет в доверчивых людей страх и заставляет их отдавать мошенникам последние деньги. Читать дальше...
Май
И без того тяжелое финансовое положение семьи еще больше усугубил коронакризис. Теперь женщина с мужем, свекровью и годовалым ребенком оказались в безвыходной ситуации и вынуждены выживать в доме без электричества. Читать дальше...
Июнь
Более 20 миллионов постов в Instagram с хештегом #blacklivesmatter, громкие лозунги, многотысячные акции протеста против расизма и полицейского произвола, волной прокатившиеся по всему миру, горячие дискуссии и, несомненно, острая проблема неравенства и социальной несправедливости — все это впечатляет и останется в истории. Но как это движение соотносится с Эстонией и насколько оно уместно в контексте нашей страны? Читать дальше...
Июль
Каждый раз, когда промелькивает заголовок о новом выявленном зараженном - на пароме из Финляндии, в Таллиннском аэропорту, да где угодно - в голове, пусть на долю секунды, мелькает мысль - а вдруг это оно, тот самый пациент зеро, с которого все снова покатится в тартарары, суля, помимо прочего, удаленную учебу или работу, закрытие магазинов, урезание зарплаты, пропавший отпуск, отмененную свадьбу и т.д.? Читать дальше...
Август
Вообще у нас было много хороших и очень хороших студийных интервью, но август и сентябрь прошли под знаком событий в Беларуси. В тот раз их комментировала Яна Тоом. Читать и смотреть дальше...
Сентябрь
Бывший сотрудник BLRT рассказал о нарушениях на предприятии и Живущие по соседству с BLRT годами не могут открыть окна
Эта история с продолжением не завершена до сих пор. За ней огромное количество изученных данных и сразу несколько конфликтов. Да, мы не были здесь совершенны, зато после наших публикаций представители района, крупной компании и местных жителей сели за стол переговоров. Читать дальше здесь и здесь...
Октябрь
Министр внутренних дел (EKRE) Март Хельме в интервью немецкому изданию Deutsche Welle посоветовал гомосексуалам бежать в Швецию, где к ним лучше относятся. Это высказывание вызвало резонанс в обществе и даже привело к правительственному кризису. Читать дальше...
Ноябрь
Гражданка Украины Марина Литвиненко со своей семьей — с мужем и двумя маленькими детьми — больше года живет в Эстонии. И если у официально трудоустроенного мужа никаких проблем с документами нет, Марина с детьми оказались в статусе нелегалов и получили предписание покинуть страну. Читать дальше...
Декабрь
В том, к какой немыслимой путанице приводит наличие паспорта негражданина, пришлось убедиться не только журналистам Rus.Postimees, но и чиновникам различных ведомств, которые долго пытались понять, каким образом ребенок просто исчез из регистров. Читать дальше...
У нас обязательно будет что почитать и в следующем году. С наступающим и будьте здоровы!