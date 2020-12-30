Ср, 30.12.2020
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
4 мин для прочтения

Читайте лучшее от Rus.Postimees за 2020 год!

Дорогая редакция Rus.Postimees приветствует своих читателей!

ФОТО: Postimees

Оглядываясь назад, мы обычно спрашиваем себя, чего достигли за это время, что успели совершить и что можно было бы сделать лучше. В этом году Rus.Postimees есть что вспомнить. Не станем врать: это не самые читаемые наши материалы, они просто лучшие. По крайней мере, для нас.

Среди них есть расследования, мнения, интервью, во многих из них мы пытались помочь нашим читателям - и иногда нам это даже удавалось, хотя приходилось продираться через хитросплетения бюрократии и нежелание чиновников в них вникать. У некоторых из этих статей богатая закадровая история – далеко не все входит в наши материалы, и окончательный вариант статьи – лишь верхушка айсберга, в то время как подлинный объем работы скрыт в глубине редакции.

Иногда кажется, что было бы проще этого не делать: все мы знаем, какие темы требуют большой работы и к тому же сулят лишнюю головную боль, а что, на самом деле, «работает» в онлайне, собирая бурные отклики и принося непосредственную прибыль. Но нам хотелось бы думать, что в первую очередь мы работаем не для этого. Вопреки, несмотря и невзирая на. Мы отобрали по одному материалу за каждый месяц, хотя, конечно, их было намного больше. Давайте вспомним лучшие статьи Rus.Postimees вместе!

Январь

Жительница Силламяэ: отсутствие гражданства мешает получить работу, а без работы нельзя получить гражданство

Нет, проблемы из-за гражданства в нашей стране - это не выдумка.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Диана хотела получить эстонское гражданство, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу в госсекторе, но оказалось, что ее нынешний источник дохода - зарплата по договору подряда - не позволяет ходатайствовать о гражданстве... Читать дальше...

Февраль

"В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала": за что судят нарвскую учительницу?

Разбираться в таких историях всегда эмоционально сложно.

ФОТО: freepik.com

Бывшую нарвскую учительницу фактически обвиняли в сожительстве со своей ученицей. На момент совершения инкриминируемого учителю преступления жертве было 14 лет. Читать дальше...

Март

Совершенно неполиткорректно: ноющим и бунтующим посвящается

Тогда все это было ново и непривычно.

ФОТО: Elmo Riig

В марте страну накрыло коронавирусом. Редакция перестраивалась на ходу и работала буквально в режиме нон-стоп 24/7. У многих разрушились планы на отпуск, кто-то всеми правдами-неправдами пытался вернуться в редакцию из далеких стран через закрытые границы, кто-то работал дома и томился взаперти, кто-то был вынужден ездить на работу в общественном транспорте и опасался заразы, а кто-то уже лишился работы, и как жить – было непонятно. Читать дальше...

Апрель

Ритуал очистки вашего счета: мошенница украла личность известной ясновидящей и выманила сотни евро у жительницы Таллинна

«Гадалка» — картина Микеланджело Меризи да Караваджо. Простодушный молодой человек не замечает, что гадалка ловко стягивает с него кольцо.

ФОТО: Avalik omand, Wikimedia Commons

Расплодившиеся жулики доставляли жителям страны изрядную головную боль. «Боже мой! А вы знаете, что на вас не просто порча, а родовая порча?» — типичная фраза, которая моментально вселяет в доверчивых людей страх и заставляет их отдавать мошенникам последние деньги. Читать дальше...

Май

«Деньги взять неоткуда»: семья с годовалым ребенком оказалась в тупике из-за собственного дома

«Разве можно просто оставлять людей без электричества? Особенно страшно за малыша, как ему объяснить, что надо сидеть голодным?»

ФОТО: Shutterstock

И без того тяжелое финансовое положение семьи еще больше усугубил коронакризис. Теперь женщина с мужем, свекровью и годовалым ребенком оказались в безвыходной ситуации и вынуждены выживать в доме без электричества. Читать дальше...

Июнь

Black lives matter: а давайте поищем соринку в своем глазу?

Протестующий в Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда.

ФОТО: SCOTT OLSON/AFP

Более 20 миллионов постов в Instagram с хештегом #blacklivesmatter, громкие лозунги, многотысячные акции протеста против расизма и полицейского произвола, волной прокатившиеся по всему миру, горячие дискуссии и, несомненно, острая проблема неравенства и социальной несправедливости — все это впечатляет и останется в истории. Но как это движение соотносится с Эстонией и насколько оно уместно в контексте нашей страны? Читать дальше...

Июль

Повод для паники

В Таллинн прибыл спецрейс с украинскими рабочими, у троих из которых был выявлен коронавирус.

ФОТО: Madis Veltman

Каждый раз, когда промелькивает заголовок о новом выявленном зараженном - на пароме из Финляндии, в Таллиннском аэропорту, да где угодно - в голове, пусть на долю секунды, мелькает мысль - а вдруг это оно, тот самый пациент зеро, с которого все снова покатится в тартарары, суля, помимо прочего, удаленную учебу или работу, закрытие магазинов, урезание зарплаты, пропавший отпуск, отмененную свадьбу и т.д.? Читать дальше...

Август

Яна Тоом: Лукашенко в данный момент — не хозяин в своей стране

Яна Тоом в студии Rus.Postimees

ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Вообще у нас было много хороших и очень хороших студийных интервью, но август и сентябрь прошли под знаком событий в Беларуси. В тот раз их комментировала Яна Тоом. Читать и смотреть дальше...

Сентябрь

Бывший сотрудник BLRT рассказал о нарушениях на предприятии и Живущие по соседству с BLRT годами не могут открыть окна

Далеко не все рады соседству с крупным промышленным объектом.

ФОТО: BLRT Grupp

Эта история с продолжением не завершена до сих пор. За ней огромное количество изученных данных и сразу несколько конфликтов. Да, мы не были здесь совершенны, зато после наших публикаций представители района, крупной компании и местных жителей сели за стол переговоров. Читать дальше здесь и здесь...

Октябрь

У русскоязычного населения Эстонии короткая память 

Марту Хельме в итоге пришлось уйти, но, увы, дело его живет.

ФОТО: Eero Vabamägi

Министр внутренних дел (EKRE) Март Хельме в интервью немецкому изданию Deutsche Welle посоветовал гомосексуалам бежать в Швецию, где к ним лучше относятся. Это высказывание вызвало резонанс в обществе и даже привело к правительственному кризису. Читать дальше...

Ноябрь

Украинская семья нелегально находится в Эстонии, но не может вернуться на родину

Украинский паспорт - так себе преимущество в нашей стране.

ФОТО: Elmo Riig

Гражданка Украины Марина Литвиненко со своей семьей — с мужем и двумя маленькими детьми — больше года живет в Эстонии. И если у официально трудоустроенного мужа никаких проблем с документами нет, Марина с детьми оказались в статусе нелегалов и получили предписание покинуть страну. Читать дальше...

Декабрь

Ребенок есть, но для государства его нет: как новорожденный остался без медстрахования

Хотя по закону родители имеют право выбрать гражданство ребенку в течение года после его рождения, в некоторых случаях вопрос гражданства является решающим.

ФОТО: Shutterstock

В том, к какой немыслимой путанице приводит наличие паспорта негражданина, пришлось убедиться не только журналистам Rus.Postimees, но и чиновникам различных ведомств, которые долго пытались понять, каким образом ребенок просто исчез из регистров. Читать дальше...

У нас обязательно будет что почитать и в следующем году. С наступающим и будьте здоровы!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back