Читайте лучшее от Rus.Postimees за 2020 год!

Среди них есть расследования, мнения, интервью, во многих из них мы пытались помочь нашим читателям - и иногда нам это даже удавалось, хотя приходилось продираться через хитросплетения бюрократии и нежелание чиновников в них вникать. У некоторых из этих статей богатая закадровая история – далеко не все входит в наши материалы, и окончательный вариант статьи – лишь верхушка айсберга, в то время как подлинный объем работы скрыт в глубине редакции.

Иногда кажется, что было бы проще этого не делать: все мы знаем, какие темы требуют большой работы и к тому же сулят лишнюю головную боль, а что, на самом деле, «работает» в онлайне, собирая бурные отклики и принося непосредственную прибыль. Но нам хотелось бы думать, что в первую очередь мы работаем не для этого. Вопреки, несмотря и невзирая на. Мы отобрали по одному материалу за каждый месяц, хотя, конечно, их было намного больше. Давайте вспомним лучшие статьи Rus.Postimees вместе!

Январь

Нет, проблемы из-за гражданства в нашей стране - это не выдумка. ФОТО: Mihkel Maripuu

Диана хотела получить эстонское гражданство, чтобы устроиться на более высокооплачиваемую работу в госсекторе, но оказалось, что ее нынешний источник дохода - зарплата по договору подряда - не позволяет ходатайствовать о гражданстве... Читать дальше...

Февраль

Разбираться в таких историях всегда эмоционально сложно. ФОТО: freepik.com

Бывшую нарвскую учительницу фактически обвиняли в сожительстве со своей ученицей. На момент совершения инкриминируемого учителю преступления жертве было 14 лет. Читать дальше...

Март

Тогда все это было ново и непривычно. ФОТО: Elmo Riig

В марте страну накрыло коронавирусом. Редакция перестраивалась на ходу и работала буквально в режиме нон-стоп 24/7. У многих разрушились планы на отпуск, кто-то всеми правдами-неправдами пытался вернуться в редакцию из далеких стран через закрытые границы, кто-то работал дома и томился взаперти, кто-то был вынужден ездить на работу в общественном транспорте и опасался заразы, а кто-то уже лишился работы, и как жить – было непонятно. Читать дальше...

Апрель

«Гадалка» — картина Микеланджело Меризи да Караваджо. Простодушный молодой человек не замечает, что гадалка ловко стягивает с него кольцо. ФОТО: Avalik omand, Wikimedia Commons

Расплодившиеся жулики доставляли жителям страны изрядную головную боль. «Боже мой! А вы знаете, что на вас не просто порча, а родовая порча?» — типичная фраза, которая моментально вселяет в доверчивых людей страх и заставляет их отдавать мошенникам последние деньги. Читать дальше...

Май

«Разве можно просто оставлять людей без электричества? Особенно страшно за малыша, как ему объяснить, что надо сидеть голодным?» ФОТО: Shutterstock