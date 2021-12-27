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  • Эстония
  • Картина дня: влияние прихода Lidl, трагическое празднование Рождества и сотрудница МуПо покинула должность

Картина дня: влияние прихода Lidl, трагическое празднование Рождества и сотрудница МуПо покинула должность

Lidl. ФОТО: limon.ee

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 декабря.

Приход Lidl запустил рост зарплат обслуживающего персонала магазинов

Если эстонские потребители ждали появления торговой сети Lidl с понятным нетерпением, то теперь оказалось, что и продавцы других магазинов также могут извлечь выгоду из прихода новичка. Lidl первой обнародовала заработную плату своих сотрудников - и, поскольку она на четверть превышала среднюю зарплату эстонских продавцов, другие сети были вынуждены также сообщить о ее повышении. Читать далее...

Семейное празднование Рождества закончилось трагически: смотришь, как горит твой дом, и ничего не можешь поделать

"Санта был в гостях, мы раздавали подарки, все было красиво, а потом вдруг...» - вспоминает 18-летний Сандер вечер 25 декабря, когда семейное празднование Рождества приняло трагический оборот. Читать далее...

Сотрудница МуПо, попавшая в нетрезвом виде в ДТП, осталась без работы

В канун Рождества произошел инцидент, когда заведующая отделом делопроизводства и региональной работы Таллиннской Муниципальной полиции (МуПо) Трийн Уудевяли попала в ДТП. Из-за зимних дорожных условий этот случай можно было классифицировать как человеческую ошибку, но дальнейшее развитие событий было не таким уж безобидным. Читать далее...

Мамочка, живи 〉 «Все началось с урчания в животе»: 24-летняя жительница Эстонии борется с раком кишечника

Жизнь 24-летней Карины из Курессааре сейчас будто бы мирная и веселая, в семье растет дочь, которой пока всего два года. Однако как гром среди ясного неба у Карины может внезапно случится сильнейшая паническая атака. В благотворительной рождественской программе «Jõulutunnel» она рассказала о своей борьбе с раком кишечника. Читать далее...

Недовольный читатель: Selver месяцами мотал мне нервы из-за 17 евро

В редакцию потребительского портала Postimees обратился читатель, который не понимает, почему сеть Selver месяцами досаждала ему из-за счета в 17 евро вместо того, чтобы уладить ситуацию разумным способом. Читать далее...

Bolt снял с ничего не подозревающего пассажира 46 евро за поездку стоимостью 10 евро

Клиент начал свой путь из Вяэна-Йыэсуу в Пильдикюла, будучи уверенным, что это будет стоить ему 10 евро 80 ​​центов. На деле же Bolt cнял с его счета 46 евро и 20 центов. Читать далее...

Премьер-министр не говорила научному совету о своих желаниях

Несмотря на то, что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) объяснила роспуск научного совета усталостью его членов, причастные к вопросу люди с ней не согласны. Политические источники утверждают, что премьер-министру не нравилось общение членов совета со СМИ, но последние говорят, что им об этом ничего не говорилось. Пусть так, но у правительства уже две недели нет никаких рекомендаций от ученых. Читать далее...

Компания малолеток угоняла и разбивала автомобили

Пярнуский уездный суд признал 18-летнего Кардо виновным в угоне и самовольном использовании автомобилей. Юноша, который ранее был с законом не в ладах, совершал преступления не в одиночку, а со своими несовершеннолетними товарищами. Читать далее...

Репортаж 〉 Депутат Рийгикогу Мартин Репинский считает, что работа таксистом помогает ему лучше выполнять работу парламентария

Избранный в 2019 году в Рийгикогу, но посвятивший себя таксоизвозу Мартин Репинский (Центристская партия) сказал, что с большой долей вероятности по истечении срока действия мандата поставит крест на политике. Причина в том, что ему скучно в парламенте. Читать далее...

В Эстонии выявили 535 новых случаев заражения коронавирусом, скончались семь человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4494 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 535. Скончались семь человек. Читать далее...

Итоги года 〉 Каким 2021 год запомнится самым влиятельным людям Эстонии?

Оставшиеся дни кризисного 2021 года можно посвятить подведению итогов. Каким этот год запомнится президенту, премьер-министру, мэрам самых крупных городов и другим влиятельным людям? Что они считают своим главным достижением, а что можно записать в список провалов? Об этом они рассказали Rus.Postimees.

ФОТО 〉 Таллинн планирует вновь поддержать строительство церкви в Мустамяэ

В рамках строительства Мустамяэской церкви, начавшегося в 2017 году, осталось провести внутренние отделочные работы. Мэр Таллинна Михаил Кылварт, посетивший церковь перед Рождеством, считает, что город, вероятно, сможет материально поддержать строительство церкви и в следующем году. Читать далее...

Путин – НАТО: Сеанс одновременной игры на всех досках

"Российский лидер снова показал себя непревзойденным ньюсмейкером, умеющим без видимых усилий продуцировать новости, о которых говорят буквально все. Не преувеличивая, можно утверждать, что уходящий год завершается «под знаком Путина»", - пишет Вячеслав Иванов.

Неожиданно: цены на недвижимость в Таллинне диктуют крупные инфотехнологические фирмы

Рубрика «Ваш дом» портала Rus.Postimees обратилась к лидерам рынка недвижимости Эстонии с просьбой прокомментировать итоги уходящего года и дать прогноз на ближайшее будущее. Читать далее...

Угрозы мировой экономике в 2022 году: при чем здесь "Северный поток - 2"?

В 2021 году мировая экономика оправилась от спада, вызванного пандемией, но во втором полугодии ее рост замедлился из-за новых вспышек коронавируса. Свою роль сыграли и разрывы глобальных цепочек поставок, нехватка рабочей силы и медленные темпы вакцинации от коронавируса, особенно в развивающихся странах. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Лобовое столкновение: тяжелое ДТП спровоцировал 26-летний водитель

 

В воскресенье, 26 декабря, в 11.43 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 18-м километре дороги Пайде-Роовере-Куйметса в волости Тюри в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП - лобовое столкновение двух автомобилей. Читать далее...

В ходе земельной реформы государство планирует снести 400 строений

В результате земельной реформы многие участки с разрушенными строениями останутся в руках государства, и в течение следующих трех лет Земельный департамент планирует снести 400 ветхих зданий. Читать далее...

Часть Старого города в Нарве планируют восстановить в виртуальной реальности

В нарвской ратуше, которая находится сейчас на реконструкции, будет два почти пустых выставочных зала, экспозиция в которых будет виртуальной. Планируется, что турист сможет надеть очки виртуальной реальности и увидеть Старую Нарву, которой за стенами ратуши в обычной реальности нет. Читать далее...

Массовая отмена авиарейсов по всему миру: затронуло ли это и Эстонию?

Хотя во время рождественских праздников по всему миру из-за омикрон-штамма было отменено более 6400 рейсов, это не повлияло на самолеты, прибывающие в Таллинн и вылетающие из нашего аэропорта. Другие компании считают, что они смогут справиться с новой вспышкой заболевания. Читать далее...

Омикрон-штамм свирепствует: праздничная неделя принесла Тартумаа девять очагов вируса

В Тартумаа наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Здесь также больше очагов, чем в любом другом уезде. На прошлой неделе в этом уезде добавилось девять новых очагов коронавируса, всего за 28 дней образовался 31 очаг. Читать далее...

Холм: рекомендации научного совета должны быть публичными

Госконтролер Янар Холм сказал Postimees, что ему неизвестно, какой договор был у предыдущего научного совета и правительства. «Но важно, чтобы у правительства и совета было четкое соглашение о том, чего они ждут друг от друга и каковы принципы, на основе которых будет происходить движение информации, и чтобы эти договоренности соблюдались», - сказал он. Читать далее...

Рождество глазами полиции: женщина кричала на кладбище, что она умерла

За последние четыре дня в полицию Вильяндимаа поступило чуть более полусотни вызовов. Если канун Рождества был не более загруженным, чем обычно, то в ночь на 26 декабря полиции пришлось отреагировать на десятки вызовов. К тому времени некоторые уже слишком много времени провели вместе за алкоголем, что способствовало ссоре. Читать далее...

Канцлер юстиции и детский омбудсмен была сфотографирована с осужденным за попытку совращения несовершеннолетнего

Канцлер юстиции и детский омбудсмен (защищает права детей в отношениях с людьми и учреждениями, выполняющими общественные обязанности) Юлле Мадизе разожгла в соцсетях страсти на презентации книги Пеэтера Хельме, осужденного за попытку совращения несовершеннолетнего. По словам канцлера юстиции, она никоим образом не хотела своим поведением умалять деяние, за которое Хельме был осужден. Читать далее...

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