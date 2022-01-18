Картина дня: политическое заявление Каллас, фантастические счета и кладмены
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 января.
Что означают на молодежном сленге слова «кладмен» и «закладка», которые могут появиться в лексиконе вашего ребенка? И как он стал обладателем дорогостоящих вещей, на которые вы точно не давали денег? Читать далее…
Премьер-министр Кая Каллас выступила на пленарном заседании Рийгикогу с политическим заявлением по поводу ситуации на энергорынке, а затем ответила на вопросы депутатов парламента. Читать далее…
Народный избранник Мартин Репинский, который в последние месяцы привлек к себе много внимания своей увлеченностью таксоизвозом, находится под присмотром Полиции безопасности (КаПо). Это Postimees подтвердил анонимный источник. Читать далее…
По первоначальным данным Департамента статистики, на 1 января 2022 года численность населения Эстонии составила 1 328 439, или на 1629 человек меньше, чем год назад. В прошлом году родились 13 138 детей и умерли 18 445 человек. По данным зарегистрированной миграции, в Эстонию прибыли 12 280 и уехали из страны 8602 человек. Читать далее…
Свет выключать, часть лампочек выкручена… Семьи делают все возможное, чтобы взять под контроль потребление, но счета за электричество все равно получаются запредельно высокими. Читать далее…
85-летний Заид, который вчера утром проехал из одного конца Ласнамяэ в другой, чтобы подать ходатайство о компенсации расходов на электричество, газ и отопление, сказал Postimees, что в детстве в такую погоду он бы играл с дворовыми мальчишками в войнушку. Читать далее…
Чередование минусовых и плюсовых температур, а также обильные снегопады вынуждают многих тартусцев устремляться в травмпункт. Только в минувшие выходные в Клинику Тартуского университета обратилось за помощью более двухсот человек с переломами и другими травмами, полученными на скользких дорогах. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9238 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2303. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее…
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) предложила, что если у потребителей больше не будет права в любой момент изменить договор на электричество, то продавцы смогу начать предлагать более низкие цены. Читать далее…
На сегодняшнем заседании кабинета министров члены правительства ознакомились с напряженной ситуацией с безопасностью в Европе и обсудили, что можно сделать для укрепления безопасности Эстонии. Читать далее…
С 1 февраля пенсии, пособия и компенсации вместо Omniva начнет разносить по домам предприятие AS Hansab в сотрудничестве с охранным предприятием Viking Security. Деньги будут доставлять в период с 5 по 12 число месяца. Читать далее…
В этом году меняется структура и организация рабочего процесса Спасательного департамента, чтобы распределить нагрузку и поднять заработную плату. В ходе реорганизации сократится число руководителей, большинству из которых будут предложены новые должности. Читать далее…