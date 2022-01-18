Картина дня: политическое заявление Каллас, фантастические счета и кладмены

Работаешь месяц, отдыхаешь пять лет: почему молодежь идет в кладмены и чем это грозит?

Что означают на молодежном сленге слова «кладмен» и «закладка», которые могут появиться в лексиконе вашего ребенка? И как он стал обладателем дорогостоящих вещей, на которые вы точно не давали денег? Читать далее…

Премьер-министр выступила в Рийгикогу с политическим заявлением

Премьер-министр Кая Каллас выступила на пленарном заседании Рийгикогу с политическим заявлением по поводу ситуации на энергорынке, а затем ответила на вопросы депутатов парламента. Читать далее…

КаПо следит за каждым шагом Мартина Репинского?

Народный избранник Мартин Репинский, который в последние месяцы привлек к себе много внимания своей увлеченностью таксоизвозом, находится под присмотром Полиции безопасности (КаПо). Это Postimees подтвердил анонимный источник. Читать далее…

Высокая смертность стала причиной сокращения численности населения Эстонии

По первоначальным данным Департамента статистики, на 1 января 2022 года численность населения Эстонии составила 1 328 439, или на 1629 человек меньше, чем год назад. В прошлом году родились 13 138 детей и умерли 18 445 человек. По данным зарегистрированной миграции, в Эстонию прибыли 12 280 и уехали из страны 8602 человек. Читать далее…

«Наплакалась, конечно». Фантастические счета загнали многодетные семьи в угол

Свет выключать, часть лампочек выкручена… Семьи делают все возможное, чтобы взять под контроль потребление, но счета за электричество все равно получаются запредельно высокими. Читать далее…

РЕПОРТАЖ 〉 Пенсионер: может, из счета за электричество в 139 евро будет компенсировано лишь 20

85-летний Заид, который вчера утром проехал из одного конца Ласнамяэ в другой, чтобы подать ходатайство о компенсации расходов на электричество, газ и отопление, сказал Postimees, что в детстве в такую погоду он бы играл с дворовыми мальчишками в войнушку. Читать далее…

Более сотни человек, упавших на скользких улицах, обратились за помощью в травмпункт

Чередование минусовых и плюсовых температур, а также обильные снегопады вынуждают многих тартусцев устремляться в травмпункт. Только в минувшие выходные в Клинику Тартуского университета обратилось за помощью более двухсот человек с переломами и другими травмами, полученными на скользких дорогах. Читать далее…

Коронавирус выявлен у 2303 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9238 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2303. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее…

Правительство Каллас хочет ввести для потребителей электричества крепостное право

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) предложила, что если у потребителей больше не будет права в любой момент изменить договор на электричество, то продавцы смогу начать предлагать более низкие цены. Читать далее…

Кая Каллас сделает еще одно политическое заявление

На сегодняшнем заседании кабинета министров члены правительства ознакомились с напряженной ситуацией с безопасностью в Европе и обсудили, что можно сделать для укрепления безопасности Эстонии. Читать далее…

Вместо Omniva пенсии будет доставлять другая фирма. День доставки может измениться

С 1 февраля пенсии, пособия и компенсации вместо Omniva начнет разносить по домам предприятие AS Hansab в сотрудничестве с охранным предприятием Viking Security. Деньги будут доставлять в период с 5 по 12 число месяца. Читать далее…

В Спасательном департаменте грядут изменения