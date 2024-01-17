Ср, 17.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Самые громкие шпионские скандалы в Эстонии за последние 30 лет

Самые громкие истории шпионажа. Фото: Коллаж
Сергей Светлов
, репортер-редактор
Copy

Третьего января Полиция безопасности задержала гражданина России Вячеслава Морозова, подозревающегося в осуществлении и поддержке шпионской деятельности против Эстонской Республики. Мы решили вспомнить самые громкие истории шпионажа после восстановления независимости Эстонии. Их, к сожалению, было не мало.

Херман Симм

Херман Симм.
Херман Симм. Фото: Peeter Langovits

Херман Симм вошел в историю как первый государственный изменник, осужденный после восстановления независимости Эстонии. Бывший глава управления безопасности Министерства обороны Эстонии был арестован 21 сентября 2008 года по обвинению в госизмене. Его жена, Хеэте Симм, была взята под стражу по подозрению в пособничестве государственной измене.

Эстонский суд признал Симма виновным в госизмене и разглашении секретной информации и приговорил  к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения. По данным Полиции безопасности, Симм снабжал российские спецслужбы информацией в период с 1995 по 2008 год.

Согласно результатам расследования, проведенного КаПо, Симм начал сотрудничать со Службой внешней разведки России (СВР) еще летом 1995 года и передавал секретную информацию вплоть до своего задержания в сентябре 2008 года. Таким образом, он передал контактным лицам в СВР 19 документов, содержащих государственные тайны, один документ конфиденциального уровня и четыре документа ограниченного пользования.

Симм также поделился с российской стороной информацией о международных информационных и коммуникационных системах, безопасности данных, разведке, контрразведке и оборонной политике. Эта информация была передана Эстонии на основании международных соглашений и включала в себя в том числе по меньшей мере 82 документа ограниченного пользования, 247 конфиденциальных и 33 засекреченных документа.

Деятельностью Симма в разное время руководили два офицера СВР. По данным расследования КаПо, это были Валерий Зенцов и использовавший личность португальца Антонио Ве Жезуша Аморетта Графа Сергей Яковлев.

Сам Симм в интервью объяснял свое согласие на сотрудничество частично шантажом, а частично материальным стимулом. По версии КаПо, основной причиной сотрудничества Симма с российской разведкой стала обида, которую он затаил на руководство страны, поскольку после освобождения от должности генерального директора полиции его назначили на более низкую должность заместителя комиссара отдела расследований криминальной полиции и отказали в присвоении звания генерала.

Херман Симм освободился досрочно из тюрьмы в 2019 году. Из 12 лет и шести месяцев, назначенных судом, он пробыл в заключении 11 лет и два месяца.

Его история вошла в основу эстонского документального фильма Riigireetur (Государственный изменник), снятого в 2009 году режиссером Эрле Вебер.

Алексей Дрессен

Алексей Дрессен.
Алексей Дрессен. Фото: vesti.ru

22 февраля 2012 года КаПо задержала собственного сотрудника, 43-летнего Алексея Дрессена, и его супругу Викторию тем же утром в Таллиннском аэропорту, когда она направлялась на рейс Таллинн-Москва. У жены при себе был обнаружен носитель информации с секретными данными.

Дрессен обвинялся в том, что передавал секретную информацию Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, при этом инструкции он получал из отдела ФСБ, занимающегося контрразведывательными операциями. Как сообщили в КаПо, это продолжалось несколько лет.

Харьюский уездный суд признал Дрессена виновным в государственной измене и передаче данных, предназначенных для внутреннего пользования, и приговорил к 16 годам лишения свободы. Его жену суд признал виновной в госизмене и в пособничестве в передаче данных, предназначенных для внутреннего пользования, и приговорил к шести годам условно с пятилетним испытательным сроком.

В сентябре 2015 года Дрессена на мосту через реку Пиуза на эстонско-российской границе обменяли на задержанного в России офицера КаПо Эстона Кохвера.

Владимир Вейтман

Владимир Вейтман в суде.
Владимир Вейтман в суде. Фото: kaitsepolitsei

30 октября 2013 года Вируский уездный суд признал бывшего сотрудника Полиции безопасности Владимира Вейтмана виновным в государственной измене, сборе и передаче внутриведомственной информации, а также в выносе из охраняемой зоны учреждения носителей с засекреченной информацией. Суд приговорил его к лишению свободы на 15 лет.

Госпрокуратура обвинила Вейтмана в том, что в период с 2002-го по 2011 год, когда он ушел на пенсию из Полиции безопасности, он собирал секретную информацию и неоднократно передавал ее Службе внешней разведки РФ (СВР). По данным КаПо, Вейтмана мотивировала прежде всего денежная выгода, но свою роль сыграло также и недовольство рабочими обязанностями и карьерой.

Вейтман работал в Полиции безопасности в период 1994–2011 гг. Ранее, в период 1980-1991, он работал в КГБ.

КаПо установила лиц, которые координировали деятельность Вейтмана со стороны спецслужб РФ и которым он передал тайны Эстонии. Руководителем агента Владимира Вейтмана был агент внешней разведки России Николай Ермаков, а контактным лицом Ермакова - Валерий Зенцов, известный общественности как вербовщик Херманна Симма.

В начале июня 2022 года Вируский уездный суд решил условно-досрочно освободить Владимира Вейтмана.

Уно Пуусепп

Уно Пуусепп.
Уно Пуусепп. Фото: Андрес Хаабу

В 2014 году на НТВ был показан фильм «Наш человек в Таллинне», в котором бывший сотрудник КаПо Уно Пуусепп рассказывал, как он 15 лет работал на ФСБ и предоставлял им секретную информацию. Пуусепп был техником в КаПо с 1991 по 2011 год, занимался и прослушкой, и вышел на пенсию за три года до скандала и переехал в Москву.

Уно Пуусепп вырос в семье советского офицера. В 1970-е годы после окончания спецшколы по специальности радист-диверсант, поступил на службу в КГБ СССР. После развала СССР оказался одним из немногих бывших кэгэбэшников, кого взяли на работу в КаПо.

Читайте также

В 1996 году Пуусепп принял решение о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Его связником стал бывший коллега по КГБ Николай Ермаков, который жил в Эстонии, занимался бизнесом и регулярно бывал в России. Связь в основном осуществлялась через тайники.

Информация, полученная от Пуусеппа, в частности позволила сорвать крупномасштабную спецоперацию ЦРУ и АНБ по подключению к оптоволоконному кабелю, через который передавалась зашифрованная дипломатическая информация из российского посольства. Располагая этой информацией, американцам дали возможность завезти и установить дорогостоящую аппаратуру, а после этого связь пустили по другим каналам.

Павел Романов

Павел Романов.
Павел Романов. Фото: Erik Prozes

Павел Романов - начал работать на ФСБ еще в 1994 году. Он собирал и передавал информацию об эстонской погранохране, Силах обороны, Кайтселийте и других учреждениях и их работниках, о тактике погранохраны и возможностях незаметного пересечения эстонско-российской границы.

В течение нескольких лет он руководил нелегальной переправкой сигарет на юго-востоке Эстонии близ Пиуза. В подведомственную ему группу контрабандистов входило более десяти человек, в том числе сын Романова Михаил.

10 февраля 2015 года налоговики и КаПо задержали банду Романова. Он пошел на соглашение и в мае 2015 года получил пять лет тюрьмы, из которых реально должен был отсидеть год и десять месяцев. Он вышел на свободу и вместе с женой Еленой живет в деревне в Вырумаа.

Александр Руднев

Александр Руднев.
Александр Руднев. Фото: Kapo aastaraamat

Александра Руднева 1994 года рождения задержали в марте 2015 года, а уже в октябре Тартуский уездный суд приговорил его к двум годам лишения свободы за заговор против Эстонской Республики.

Руднев, имеющий двойное гражданство, был завербован ФСБ в 2013 году. Он передавал российским спецслужбам сведения о деятельности войск союзников на территории Эстонии, перемещениях оборонительной военной техники, а также данные о деятельности и о сотрудниках пограничного кордона Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны. За сотрудничество ФСБ платило Рудневу наличными деньгами.

Максим Груздев

Максим Груздев.
Максим Груздев. Фото: Väljavõte kapo aastaraamatust

В феврале 2016 года Тартуский уездный суд приговорил гражданина Эстонии Максима Груздева к четырем годам лишения свободы.

К работе на ФСБ Груздев приступил в 2013 году, заключив договор с российскими спецслужбами в Псковской области. До задержания в октябре прошлого года Груздев был агентом-оперативником ФСБ на территории Эстонии и передавал сведения о работе следственных органов и учреждений по безопасности, а также о деятельности сотрудников КаПо.

Он сыграл ключевую роль в поимке российскими спецслужбами Эстона Кохвера. Как сообщили в КаПо, Груздев выступал в качестве посредника, пообещав свести Кохвера с третьим лицом, для которого и предназначались наличные. Но вместо этого его захватили представители российской спецслужбы.

По утверждениям КаПо, Груздев не знал, что эстонцы в курсе его деятельности. Уроженец Печор не подозревал о слежке и продолжал спокойно ездить в Эстонию. Но задержать его смогли, только когда совершили обмен Кохвера на Дрессена.

12 января 2018 года по решению Тартуского уездного суда его освободили досрочно. Суд счел освобождение Груздева обоснованным и оценил тот факт, что в тюрьму он попал впервые и прежде в уголовном порядке не наказывался. Находясь в тюрьме, он работал и успешно прошел социальную программу.

Артем Малышев и Алик Хучбаров

Артем Малышев и Алик Хучбаров.
Артем Малышев и Алик Хучбаров. Фото: repro kapo aastaraamatust

Действовавшего в качестве контрабандиста Артема Малышева, имевшего эстонское и российское гражданство, в 2016 году признали виновным в заговоре против Эстонской Республики и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

ФСБ завербовал его в 2011 году с целью получения информации о деятельности вооруженных сил Эстонии и союзников, а также о передвижении техники.

Также Малышев собирал информацию о пограничных кордонах и местах службы Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, а также о ее работниках. За свою работу он несколько раз получал от представителя ФСБ наличные.

Также имеющий двойное гражданство Алик Хучбаров в 2016 году был приговорен к трем годам лишения свободы.

ФСБ завербовала Хучбарова в 2012 году для скрытой работы с целью сбора информация о профессиональной деятельности сотрудников полиции на кордоне Пиуза, а также о лицах, входящих в круг общения эстонских полицейских.

За свою работу Хучбаров также неоднократно получал от ФСБ денежное вознаграждение наличными.

Артем Зинченко

Артем Зинченко в суде.
Артем Зинченко в суде. Фото: Kaitsepolitseiamet

Артем Зинченко - гражданин России, проживавший в Эстонии по виду на жительство с 2013 года. 8 мая 2017 года Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства приговорил к пяти годам тюрьмы на тот момент 30-летнего Артема Зинченко, который незаконно сотрудничал с российским Главным разведывательным управлением Генштаба ВС РФ (ГРУ) и тем самым совершил преступление против Эстонии.

Согласно предъявленному тогда Госпрокуратурой обвинению, ГРУ завербовало Артема Зинченко в 2009 году. С 2013 года до ареста он активно участвовал в направленной на причинение вреда безопасности Эстонии агентурно-оперативной работе ГРУ.

В ходе направленного против Эстонии секретного сотрудничества Зинченко получал задания от сотрудников ГРУ. Его задача заключалась в основном в сборе информации о представляющих государственную важность объектах и обеспечивающих жизненно важные услуги объектах на территории Эстонии, а также, например, о перемещении в Эстонии техники военных союзников Сил обороны и Кайтселийта. Зинченко также получал задания добывать для ГРУ в Эстонии различные предметы, например, средства связи.

Собранные в ходе тайной агентурно-оперативной работы информацию и предметы Зинченко неоднократно периодически передавал сотрудникам ГРУ по средствам связи, а также на встречах в Санкт-Петербурге.

В феврале 2018 года Зинченко обменяли на приговоренного в России за шпионаж к 12 годам лишения свободы эстонского бизнесмена Райво Суси.

В ноябре 2022 года он оказался в Эстонии и попросил политического убежища. В качестве причины своего решения покинуть Россию он назвал властям Эстонии несогласие с военной агрессией РФ против Украины.

Денис Метсаваc

Денис Метсавас во время задержания.
Денис Метсавас во время задержания. Фото: KAPO

11 февраля 2019 года Харьюским уездным судом двое мужчин - Денис Метсавас (38) и его отец Петр Волин (65) - были признаны виновными в государственной измене и передаче внутренней информации.

В ходе согласительного производства Метсавасу было назначено наказание в виде 15 лет и шести месяцев тюрьмы, а Волину - в виде шести лет тюрьмы.

Метсавас и Волин работали на Главное разведывательное управление РФ (ГРУ), собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию. Первый совершал антигосударственные преступления более десяти лет, второй - около пяти, кроме того, роль Волина в них была значительно меньше. Помимо озвученного выше, отца признали виновным в двух преступлениях, связанных с незаконным обращением боеприпасов.

Читайте также

Незаконная деятельность Метсаваса и Волина имела место в Эстонии и России. Для передачи информации использовались каналы связи, а также личные встречи, за это осужденные получали деньги.

Алексей Васильев

Алексей Васильев.
Алексей Васильев. Фото: Ekraanitõmmis portaalist 47news.ru

Студент Вируского колледжа ТТУ, гражданин РФ Алексей Васильев 21 марта 2018 года был приговорен Харьюским уездным судом к четырем годам тюремного заключения. Он был задержан сотрудниками Полиции безопасности (КаПо), как агент ФСБ, в ноябре 2017 года.

Согласно решению суда, Алексей Васильев был осужден по двум статьям.

Согласно статье 261 (1) Пенитенциарного кодекса, которая рассматривает наказание за незаконное проникновение в сеть газоснабжения или энергоснабжения в виде лишения свободы сроком до двух лет, Васильев получил год тюрьмы.

По статье 233, которая предусматривает наказание за ненасильственные действия в отношении Эстонии, совершенные иностранцем, в виде лишение свободы сроком от двух до десяти лет лишения свободы, молодого человека приговорили к четырем годам тюрьмы.

В итоге суд приговорил Алексея Васильева к четырем годам заключения. Срок отсчитывается с момента его задержания 4 ноября 2017 года.

Васильев был задержан эстонскими властями при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления против госучреждений Эстонии.

Владимир Куликов

В 2017 году Владимир Куликов (на переднем плане) как тренер по самбо от городской мэрии получил признание и премию в размере 600 евро. Его подопечный завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо в России. В качестве тренера по самбо Куликов неоднократно посещал Россию.
В 2017 году Владимир Куликов (на переднем плане) как тренер по самбо от городской мэрии получил признание и премию в размере 600 евро. Его подопечный завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо в России. В качестве тренера по самбо Куликов неоднократно посещал Россию. Фото: Raepress

4 октября 2019 года бывший сотрудник КаПо Владимир Куликов, задержанный в марте того же года, был приговорен к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Владимиру Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, а также за создание и поддержание антиэстонских связей.

Детали обвинения не разглашаются, но признаков государственной измены, о возможности которой в апреле говорил гендиректор КаПо, выявлено не было.

Владимир Куликов уволился из Полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы, ему рекомендовали не посещать Россию из-за возможного интереса к нему российских спецслужб, но он все-таки поехал туда, где спецслужбы и вступили с ним в контакт.

Тармо Кыутс

Тармо Кыутс.
Тармо Кыутс. Фото: Küllike Rooväli

19 марта 2021 Харьюский уездный суд признал известного эстонского исследователя моря Тармо Кыутса (тезку и однофамильца бывшего командующего ВМС Эстонии) виновным в шпионаже в пользу Китая и приговорил его к трем годам реального лишения свободы.

57-летнего Кыутса суд признал виновным в том, что он поддерживал враждебные по отношению к Эстонии связи и участвовал в направленной против Эстонии разведдеятельности.

С 2006 года Кыутс был членом научного совета при Министерстве обороны, а также членом научного совета Центра подводных исследований НАТО.

Случай Кыутса - это первое уголовное дело, в котором обвиняемый действовал в интересах китайской разведки. Через посредника сотрудник Таллиннского технического университета Тармо Кыутс наладил отношения с Главным разведывательным управлением Генштаба Народно-освободительной армии Китая.

И хотя сначала китайские разведчики выдавали себя за сотрудников одного из аналитических центов Китая, их связь с разведкой довольно быстро вскрылась. Кыутс встречался с представителями китайской разведки в различных азиатских странах.

16 марта 2022 года Вируский уездный суд условно-досрочно освободил 58-летнего Кыутса, переведя его под электронный надзор и обязав соблюдать требования пробации. Его освобождение поддержали также Вируская тюрьма и Вируская окружная прокуратура.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх