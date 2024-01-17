БОЛЬШОЙ ОБЗОР ⟩ Самые громкие шпионские скандалы в Эстонии за последние 30 лет

Васильев был задержан эстонскими властями при попытке покинуть страну через пограничный пункт в Нарве. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и мог готовить киберпреступления против госучреждений Эстонии.

Владимир Куликов

В 2017 году Владимир Куликов (на переднем плане) как тренер по самбо от городской мэрии получил признание и премию в размере 600 евро. Его подопечный завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по самбо в России. В качестве тренера по самбо Куликов неоднократно посещал Россию. Фото: Raepress

4 октября 2019 года бывший сотрудник КаПо Владимир Куликов, задержанный в марте того же года, был приговорен к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами.

Владимиру Куликову были предъявлены обвинения по статье, предусматривающей наказание за разведывательную деятельность, направленную против Эстонской Республики, а также за создание и поддержание антиэстонских связей.

Детали обвинения не разглашаются, но признаков государственной измены, о возможности которой в апреле говорил гендиректор КаПо, выявлено не было.

Владимир Куликов уволился из Полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы, ему рекомендовали не посещать Россию из-за возможного интереса к нему российских спецслужб, но он все-таки поехал туда, где спецслужбы и вступили с ним в контакт.

Тармо Кыутс

Тармо Кыутс. Фото: Küllike Rooväli

19 марта 2021 Харьюский уездный суд признал известного эстонского исследователя моря Тармо Кыутса (тезку и однофамильца бывшего командующего ВМС Эстонии) виновным в шпионаже в пользу Китая и приговорил его к трем годам реального лишения свободы.

57-летнего Кыутса суд признал виновным в том, что он поддерживал враждебные по отношению к Эстонии связи и участвовал в направленной против Эстонии разведдеятельности.

С 2006 года Кыутс был членом научного совета при Министерстве обороны, а также членом научного совета Центра подводных исследований НАТО.

Случай Кыутса - это первое уголовное дело, в котором обвиняемый действовал в интересах китайской разведки. Через посредника сотрудник Таллиннского технического университета Тармо Кыутс наладил отношения с Главным разведывательным управлением Генштаба Народно-освободительной армии Китая.

И хотя сначала китайские разведчики выдавали себя за сотрудников одного из аналитических центов Китая, их связь с разведкой довольно быстро вскрылась. Кыутс встречался с представителями китайской разведки в различных азиатских странах.

16 марта 2022 года Вируский уездный суд условно-досрочно освободил 58-летнего Кыутса, переведя его под электронный надзор и обязав соблюдать требования пробации. Его освобождение поддержали также Вируская тюрьма и Вируская окружная прокуратура.