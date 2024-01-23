Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нападении неизвестного на 57-летнего мужчину перед продуктовым магазином в Пыхья-Таллинне, а также о мошенничестве на сумму более 21 000 евро. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о ДТП, в котором автомобиль сбил лося, и о загоревшимся электромобиле в Рапламаа.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение перед продуктовым магазином, сбитый лось, мошенничество на сумму более 21 000 евро
Насилие
20 января поступило сообщение, что 45-летний мужчина, употреблявший алкоголь, напал на 46-летнего на улице Вана-Виру в Кесклинне.
20 января поступило сообщение, что 48-летний мужчина напал на 53-летнюю женщину на Эхитаяте-теэ в Мустамяэ.
20 января поступило сообщение, что неизвестный напал на 57-летнего мужчину перед продуктовым магазином в Пыхья-Таллинне.
20 января поступило сообщение, что в квартире на Ю. Сютисте-теэ в Мустамяэ 48-летний мужчина избил 38-летнюю сожительницу.
21 января поступило сообщение, что 65-летний мужчина, употреблявший алкоголь на борту круизного лайнера Viking Express, напал на 35-летнего. Нападавший был доставлен в полицейский участок.
21 января поступило сообщение, что в Ласнамяэ 63-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал несовершеннолетним предметом, похожим на оружие. Угрожавший был задержан сотрудниками полиции.
21 января в полицию поступил вызов на Ропка-теэ в Тарту, где пьяный мужчина угрожал и бил свою сожительницу. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
Вечером 20 января в полицию поступило сообщение, что 41-летнего мужчину против его воли вывезли на машине в лес и избили. Подробности читайте ЗДЕСЬ.
21 января в полицию поступило сообщение, что в Ахтме 45-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою жену во время ссоры.
21 января в полицию поступило сообщение, что 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу в квартире на улице Раху в Нарве. Полицейские задержали мужчину.
20 января в полицию поступило сообщение, что в Нарве на улице Туру 49-летний мужчина избил свою жену во время совместного употребления алкоголя. К моменту прибытия полиции мужчина уже ушел.
20 января в полицию поступило сообщение, что на улице А. Пушкина в Нарве 44-летняя женщина избила 39-летнюю. Полиция задержала нападавшую.
20 января в полицию поступило сообщение, что в Кохтла-Ярве на улице Вахтра пьяный мужчина избил свою жену.
19 января в полицию поступило сообщение, что 76-летний мужчина в ходе конфликта на улице А. Пушкина в Нарве ударил своего сына острым предметом. Пострадавшему была оказана медицинская помощь, а полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
20 января в полицию поступило сообщение, что 27-летний мужчина напал на свою сожительницу на улице Тулевику в Раквере. Полицейские арестовали мужчину.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
В ночь на 17 января из незапертого автомобиля на улице Паю в Тарту были украдены акустическая система JBL и ящик с инструментами. Ущерб от кражи составил 360 евро.
В ночь на 20 января со двора частного дома в волости Тырва были украдены газонокосилка и фреза. Ущерб составил 700 евро.
Мошенничество
В полицию обратилась 62-летняя жительница Нарвы, которой якобы звонили из полиции и банка. Мошенники объяснили женщине, что на ее банковском счете происходят подозрительные операции и что для их предотвращения необходимо скачать программу AnyDesk, что она и сделала. Они также попросили ее ввести необходимые PIN-коды. Ущерб, нанесенный мошенниками, составляет более 21 000 евро. Полиция выяснит точные обстоятельства дела в ходе уголовного разбирательства.
Безопасность на границе
21 января мужчина из Республики Узбекистан, 1982 года рождения, хотел выехать из Таллиннского аэропорта в Стамбул. Мужчина нелегально находился в Шенгенской зоне 757 дней после истечения срока действия визы, из них 734 дня - в Эстонии. Нарушитель был оштрафован на 200 штрафных единиц, что составляет 800 евро. Было составлено предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года.
21 января в ходе дорожного контроля в Таллинне был проверен автомобиль Toyota Auris, которым управлял гражданин Республики Узбекистан 1992 года рождения, имеющий действующий вид на жительство Республики Польша. Мужчина предоставлял услуги такси без действующей регистрации краткосрочной работы. 21 января сотрудник Пыхьяской префектуры досрочно прекратил разрешенный срок безвизового пребывания мужчины. Было выдано предписание покинуть Эстонию и применен запрет на въезд в страну сроком на два года.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 38 граждан Молдовы, пять граждан Армении, четырех граждан России, одного гражданина Грузии и одного гражданина Украины.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четырех граждан Молдовы, двух граждан Украины и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
21 января пограничники обнаружили, что по озеру Ляммиярв передвигался квадроцикл с четырьмя людьми, которые не оформили должным образом выезд на пограничный водоем. Патруль на воздушной подушке остановил машину, а ее водитель был оштрафован за нарушение Закона о государственной границе.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» четверо граждан России были уличены в нарушении визовых правил. Граждане были оштрафованы, им выдали предписание покинуть Эстонию и запретили въезд на территорию Шенгенской зоны.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Северной Македонии, выезжавший из Эстонии, и выяснилось, что его документы полностью поддельные. Документ был изъят, а мужчине разрешили проехать в Россию.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Молдовы, въезжающий в Эстонию, и было установлено, что его документы полностью поддельные. Документ был изъят, а мужчина возвращен в Россию.
ДТП
19 января в 17:32 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении трех автомобилей на А. Х. Таммсааре-теэ в Мустамяэ. В аварии никто не пострадал. Спасатели помогли переместить машины, чтобы освободить дорогу для движения. Также спасатели очистили дорогу от автомобильных деталей. К 18:37 дорога была освобождена и происшествие для спасателей закончилось.
21 января в 03:45 спасатели получили вызов на улицу Сыле в Пыхья-Таллинне, где произошло столкновение двух автомобилей. Из машин текли жидкости, которые спасатели Лиллекюла покрыли опилками. Скорая помощь осмотрела участников аварии на месте.
19 января в 17:50 в деревне Лубья, Виймси, зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, где 33-летний водитель вылетел с дороги на автомобиле Chrysler. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
20 января в 18:13 спасатели выехали на Перила-Янеда-теэ в деревню Разивере волости Ания (Харьюмаа), где автомобиль сбил лося. Водитель в аварии не пострадал, но передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Спасатели очистили дорогу от автомобильных деталей. Местные охотники занимались удалением туши лося с дороги, а водитель заказал эвакуатор для своего автомобиля.
21 января в 20:42 поступил вызов в деревню Солдина в Нарва-Йыэсуу, где автомобиль съехал с дороги, и водитель не мог выбраться из машины. Спасатели оттащили машину с дороги, а пострадавшего водителя доставили в больницу.
22 января в 7:44 утра в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на дороге Таллинн-Нарва в волости Виру-Нигула (Кырккюла). Легковой автомобиль врезался в ограждение. Спасатели осмотрели машину и остановили утечку бензина. Водителя осмотрели сотрудники скорой помощи. Полиция продолжала разбираться с инцидентом.
19 января в 15:04 поступило сообщение, что на дороге Таллинн-Нарва в Кырккюла, волость Виру-Нигула, с дороги съехал автомобиль. Людей в машине не было. Прибывшие на место происшествия спасатели устранили очаг возгорания автомобиля.
19 января в 13.07 спасатели получили вызов в деревню Эдру волости Вяйке-Маарья, где прохожий заметил съехавший с дороги легковой автомобиль. Людей в машине не было. Спасатели поставили автомобиль на колеса и устранили опасность возгорания. Полиция осталась разбираться с инцидентом.
19 января в 23:47 спасатели выехали в деревню Таресте на Хийумаа, где произошло ДТП. Автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, водитель не мог выбраться из машины. Спасатели разрезали бок автомобиля гидравлическим инструментом и передали извлеченного водителя бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Пожарные ликвидировали опасность возгорания автомобиля.
19 января в 17:23 спасатели выехали на улицу Айя в Курессааре, где произошло столкновение двух автомобилей. Люди в результате аварии не пострадали, но улица была завалена обломками разбитых машин. Спасатели расчистили дорогу, чтобы обеспечить дальнейшее безопасное движение.
Пожары
21 января в 08:28 в Центр тревоги поступило сообщение, что в лесничестве Ания деревни Википалу горит автодача. Звонивший пытался потушить пожар ручным огнетушителем, но не смог погасить пламя. Дороги к месту происшествия были труднопроходимы, поэтому первые спасатели прибыли на место в 08:55. По прибытии они увидели, что автодача уже полностью сгорела, и приняли решение дать ей догореть. К 09:20 пожар был ликвидирован. В начале пожара владелец вынес из автодачи несколько газовых баллонов, из-за чего вдохнул некоторое количество токсичных газов. Скорая помощь осмотрела человека на месте.
22 января в 06:30 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании электромобиля возле одного из домов на улице Каяка в деревне Аэспа волости Кохила (Рапламаа). К моменту прибытия спасателей автомобиль был охвачен огнем. К 6:52 пламя было потушено, огонь не добрался до здания. В 7:24 пожар был ликвидирован. Причина пожара на данный момент неизвестна.
Примерно в 17:41 на улице C. Р. Якобсона в Тарту загорелась моторная часть автомобиля, огонь которого владелец пытался потушить снегом. Спасатели использовали гидравлический инструмент для поднятия автомобиля, чтобы потушить огонь в нижней части автомобиля.
Прочее
20 января В 19:00 спасатели были вызваны на место происшествия на улице Кренгольм в Нарве, где были слышны крики пожилого мужчины о помощи. Спасатели вошли в квартиру и помогли лежащему на полу пожилому человеку сесть в машину скорой помощи. Возможно, мужчина упал на пол ранее утром.
20 января в 12.12 спасателей вызвали на улицу Я. Гагарини в Силламяэ, где пожилой мужчина упал между кроватью и шкафом и не мог самостоятельно подняться. Спасатели помогли пожилому человеку вернуться в постель.