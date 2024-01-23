СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение перед продуктовым магазином, сбитый лось, мошенничество на сумму более 21 000 евро

Безопасность на границе

21 января мужчина из Республики Узбекистан, 1982 года рождения, хотел выехать из Таллиннского аэропорта в Стамбул. Мужчина нелегально находился в Шенгенской зоне 757 дней после истечения срока действия визы, из них 734 дня - в Эстонии. Нарушитель был оштрафован на 200 штрафных единиц, что составляет 800 евро. Было составлено предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд в Шенгенскую зону на три года.

21 января в ходе дорожного контроля в Таллинне был проверен автомобиль Toyota Auris, которым управлял гражданин Республики Узбекистан 1992 года рождения, имеющий действующий вид на жительство Республики Польша. Мужчина предоставлял услуги такси без действующей регистрации краткосрочной работы. 21 января сотрудник Пыхьяской префектуры досрочно прекратил разрешенный срок безвизового пребывания мужчины. Было выдано предписание покинуть Эстонию и применен запрет на въезд в страну сроком на два года.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 38 граждан Молдовы, пять граждан Армении, четырех граждан России, одного гражданина Грузии и одного гражданина Украины.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию четырех граждан Молдовы, двух граждан Украины и одного гражданина России.