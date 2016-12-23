Картина дня: тяжелая авария в Харьюмаа, подробности крушения Ту-154 и смерть Джорджа Майкла

В тяжелом ДТП погиб человек

Сегодня ночью в Харьюмаа произошло ДТП: машина врезалась в дерево. В результате аварии погибла женщина, которая находилась на пассажирском сидении. Читать далее...

Вечная память!

Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. Читать далее...

Подробности крушения Ту-154

Четыре основные версии проверяются по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Читать далее...

Синоптики: завтра похолодает

Скандинавский циклон перемещается сегодня через Латвию и Литву на юго-восток. В тылу циклона ветер поменяет направление на северо-западное, усилится и принесет нам более холодную воздушную массу. Читать далее...