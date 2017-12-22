Картина дня: российские туристы в Эстонии, Lidl меняет планы и резолюция ООН по Иерусалиму

США не позвали Эстонию на прием

Постпред США в ООН Никки Хейли пообещала перед голосованием в Генеральной Ассамблеи по резолюции, осуждающей решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля, что запомнит те страны, которые не поддержат США в этом вопросе. Читать далее...

Политики: Эстонии следовало бы воздержаться

Эстонии в ходе голосования в ООН по резолюции об Иерусалиме следовало бы воздержаться, считает депутат Европейского парламента, реформист Урмас Паэт. Читайте далее... Эстонии не следовало бы голосовать по вопросу о Иерусалиме против США, считает председатель союза Isamaa и Res Publica Хелир-Валдор Сеэдер. Читать далее... Глава МИД Свен Миксер считает, что давление со стороны США было неуместным. Читайте далее... Премьер-министр Юри Ратас обосновал решение Эстонии в голосовании по Иерусалиму. Читать далее...

Российские туристы в Эстонии: Таллинн - это и Россия, и Европа

В ближайшие дни в Таллинне ждут наплыва российских туристов. На время праздников даже удвоили количество вагонов в поездах из Москвы. Читайте далее...

В Таллинне образовались огромные пробки

Сегодня вечером на Тартуском и Пярнуском шоссе, а также на улице Таммсааре могут возникнуть сложности при передвижении на автомобиле. Читать далее...

Пьяный житель Эстонии на грузовике устроил переполох в Германии

Пьяный водитель грузовика из Эстонии попал в ДТП на западе Германии. Для выяснения обстоятельств произошедшего мужчину задержали и изъяли у него водительские права. Читать далее...

Фото: в цепную аварию попал грузовик и четыре легковушки

Сегодня вечером около пяти часов на шоссе Тарту-Выру на отрезке между Тарту и Тырванди произошла цепная авария. Читать далее...

Йоозеп Вярк: армия, я не приду

Нет мая, который я помнил бы лучше, чем май 2013 года. Тогда я в качестве солдата-срочника был на учениях «Весенний шторм». Читайте далее...

Продавец на рынке: все указывает на то, что новый кризис на подходе

На Старом рынке в Пярну накануне Рождества полным ходом продают мясо. Толчея и перед прилавками с кислой капустой и другим хуторским товаром, а вот у продавцов елок дела в этом году идут неважно. Читайте далее...

Алкогольный бизнес у соседей перед праздниками процветает

Перед праздниками приграничные магазины в Латвии наблюдают наплыв клиентов. Читать далее...

Lidl отказался от плана строить магазин в центре Йыхви

Немецкая торговая сеть дешевых товаров Lidl передумала строить магазин в центре Йыхви на месте бывшего Дома культуры, сославшись на то, что поставленные самоуправлением условия для нее неприемлемы. Читайте далее...

ЧП на эстонском заводе: утечка в трубе привела к попаданию сточных вод в залив

Благодаря внимательным людям и помощи Инспекции окружающей среды, позавчера была найдена утечка в трубе глубоководного выпуска в заливе Кунда на расстоянии примерно 1 км от берега. Читайте далее... Estonian Cell утверждает, что утечка из трубы оказалась меньше, чем думали. Читать далее...

Бронзовая ночь банковской сферы Эстонии

Председатель правления Swedbank Роберт Китт отметил: «Такого у нас раньше не происходило». «Я бы сравнил это с бронзовой ночью», - сказал руководитель банка LHV и союза банков по воспрепятствованию в отмывании денег Айвар Паул. Именно такими словами описали они ситуацию, когда в прошлом году вскрылись масштабные операции по отмыванию денег, которые здорово подпортили репутацию части эстонских банкиров. Читайте далее...

Заработавшие миллионы евро члены преступной группировки отправлены в тюрьму

Тартуский уездный суд в рамках договорного производства признал пятерых мужчин виновными в принадлежности к преступному сообществу и приговорил их к реальному тюремному заключению. Читайте далее...

Мужчина украл в Maxima десять орехов и попал под суд

24-летний Леонид съел в Maxima в Синди пять орехов и еще пять попытался вынести из магазина, но был задержан охранниками. В ноябре Пярнуский уездный суд признал его виновным в краже. Обвинительное решение вступило в силу на минувшей неделе. Читайте далее...