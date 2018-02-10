суббота, 10 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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  • Картина дня: обмен шпионами между Эстонией и Россией, первые олимпийские медали и мужчина размахивал оружием в казино

Картина дня: обмен шпионами между Эстонией и Россией, первые олимпийские медали и мужчина размахивал оружием в казино

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Райво Суси.

ФОТО: Jaanus Piirsalu

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями субботы. 

Приговоренный в России к 12 годам Райво Суси вернулся в Эстонию

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