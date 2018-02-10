Картина дня: обмен шпионами между Эстонией и Россией, первые олимпийские медали и мужчина размахивал оружием в казино

Приговоренный в России к 12 годам Райво Суси вернулся в Эстонию

Приговоренного в России за шпионаж к 12 годам лишения свободы эстонского бизнесмена Райво Суси сегодня обменяли гражданина России, агента ГРУ Артема Зинченко. Читать далее... На скорый обмен Райво Суси указывали две детали. Журналист Яанус Пийрсалу проводит параллели с освобождением Эстона Кохвера. Читать далее... Аэг не верит, что Россия начнет массово задерживать граждан Эстонии ради обмена. Читать далее...

Мужчина размахивал в таллиннском казино оружием

Сегодня в 16.56 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в казино на Тоомпуйестеэ мужчина размахивал предметом, похожим на оружие. Читать далее...

Первое золото ОИ разыграно

Женский подиум в скиатлоне 7,5+7,5км получился исключительно скандинавским: призерами стали Швеция, Норвегия и Финляндия. Читать далее...

Первый биатлонный старт на Олимпиаде

В Пхенчхане завершился женский биатлонный спринт победой немецкой спортсменки Лауры Дальмайер, для которой золото Игр-2018 стало первым в карьере. Смотрите видео!

Первый пошел: россиянин Елистратов завоевал бронзовую медаль

На Олимпийских играх в Пхенчхане прошла мужская гонка в шорт-треке на дистанции 1500 м. Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую награду. Читать далее...

В Таллинне при пожаре погиб человек

В столичном районе Пыхья-Таллинн рано утром при пожаре погиб человек. Читать далее...

Новый короткий номер для помощи в чрезвычайных ситуациях

Если сейчас, заметив загрязненный берег моря или труп животного на шоссе, надо искать в интернете, по какому номеру сообщить об этом, то в будущем в Эстонии появится новый короткий номер, на которой можно будет звонить с подобными проблемами. Читать далее...

Фото: пьяный водитель вылетел с дороги и врезался в деревья

В полночь в деревне Тяэкси фургон Volkswagen вылетел с дороги и врезался в деревья. Водитель был пьян и получил травмы. Читать далее...

Русская из Латвии о местных: «Почему говорят они, а стыдно мне?»

Пока мы не научимся уважать других, не стоит требовать того, чтобы уважали нас. Сегодня я хочу рассказать о ситуациях, в которых мне стыдно за местных русских, пишет Виктория Пушкеле. Читать далее...

Рекордный джекпот: 90 миллионов евро ищут своего владельца

Самый крупный выигрыш в истории азартных игр пришелся на Финляндию. Счастливчик из Финляндии выиграл в общеевропейской лотерее «Евродежкпот» главный приз – 90 миллионов евро. Читать далее...

Tourest: спрос на турецкие курорты полностью восстановился