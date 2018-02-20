Картина дня: столкновение поезда с грузовиком, минус одна медаль у России и рост пенсий

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Фото и видео: на улице Сыле произошло сразу две аварии
Вчера вечером в Таллинне на улице Сыле произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. Читайте далее...
Фото и видео: девять человек пострадали в столкновении грузовика и поезда, два вагона сошли с рельсов
В 8:30 в центр тревоги сообщили, что на переезде Кульна неподалеку от Кейла столкнулись поезд и грузовик. Читайте далее...
Открыто движение по автотрассе по льду Чудского озера
Во вторник в 9 часов утра открылось движение по автотрассе по льду Чудского озера на маршруте порт Лааксааре — остров Пийриссаар. Читайте далее...
Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного настаивает на оправдании
Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 46-летний Валерий Геймонен настаивает на своем оправдании. Читайте далее...
Трудовая инспекция: в эту пятницу у всех должен быть сокращенный рабочий день
День независимости Эстонии выпадает в этом году на субботу, перед государственными праздниками рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. Часы, отработанные в государственный праздник, должны быть оплачены работнику в двойном размере. Читайте далее...
Крушельницкий мог принимать мельдоний из-за похмелья
Первый канал российского телевидения на своем сайте опубликовал возможные версии попадания мельдония в кровь керлингиста Александрa Крущельницкого. Читайте далее...
ДТП с незастрахованными автомобилями нанесли Эстонии ущерб на сумму в 2,2 млн евро
По имеющимся у Эстонского фонда дорожного страхования данным, в прошлом году транспортные средства без договора дорожного страхования составили 769 страховых случаев, а общая сумма ущерба составила 2,2 миллиона евро. Читайте далее...
Касса самообслуживания запросто выявляет обманщика
Многие считают, что нет ничего сложного в том, чтобы украсть товар, проходящий через кассы самообслуживания. И хотя единичные кражи, конечно, происходят, по словам представителей торговых сетей, речь все же идет о маргинальной проблеме. Чаще всего, при помощи обслуживающего клиентов персонала и технологий кражу удается быстро и просто обнаружить. Читайте далее...
Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с наступающим юбилеем Эстонской Республики
Президент России Владимир Путин во вторник направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики. Читайте далее...
Адвокат: чиновничий аппарат нужно сократить наполовину
По оценке старшего партнера адвокатского бюро Ellex Raidla, присяжного адвоката Юри Райдла, Эстония должна задуматься о необходимости проведения реформы своего управления и сокращении чиновничьего аппарата наполовину. Читайте далее...
Лаури Хуссар: "русеющая" Эстония
В истории права наших северных соседей есть постыдный эпизод, когда в начале 1970-х годов пытались ввести так называемый закон о мире, который поставил бы передачу информации в СМИ под контроль правительства. Закон обосновывали необходимостью воспрепятствовать вражеской пропаганде, распространяемой в отношении восточного соседа. Читайте далее...
Попавшийся на допинге хоккеист: "Я забыл сообщить о терапевтическом исключении. Болею астмой и принимаю препараты"
Форвард сборной Словении и «Нефтехимика» Жига Еглич прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе. Читайте далее...
Квартиры в центре Таллинна проданы еще до начала строительства
Почти четверть из 140 квартир в новом проекте Das Haus на углу улицы Сюда и Пярнуского шоссе проданы еще до начала строительства. По словам руководителя фирмы-девелопера Novira Capital Арве Мёльдера, работы будут полностью завершены к началу 2020 года. Читайте далее...
Ученые: этот завод просто опасен для экологии
В прошлую пятницу ученый-эколог Эрик Пуура выступил с длинной речью в ратушном зале, указав на то, что утверждения о не издающей неприятного запаха целлюлозной фабрике не могут быть достоверными, исходя из имеющейся информации. Читайте далее...
Да кому нужна ваша Эстония? - Она нужна нам!
«Вы в зоне наших геополитических интересов! - безапелляционно заявил Альберт. – Рано или поздно мы вернем все, что потеряли», - описывает свои впечатления съездивший на конференцию в Россию учитель Игорь Калакаускас, ознакомившийся с особенностями российского патриотического воспитания. Читайте далее...
Русский театр по-прежнему в минусе, но доходы от продажи билетов бьют рекорды
Минувший год Русский театр Эстонии завершил с убытком в 178 711 евро. При этом доходы от продажи билетов продолжили расти и составили 413 454 евро, что на 10% больше, чем годом ранее. Читайте далее...
В этом году пенсии поднимутся в среднем на 7,6 процента
Министерство социальных дел направило на согласование законопроект об утверждении ценности индекса государственной пенсии в 2018 году, согласно которому новый индекс составит 1,076. Это значит, что с 1 апреля пенсии и дневная ставка пособия по трудоспособности составят в среднем 7,6 процента. Читайте далее...
Фото: один из тяжелейших танков в мире готовится в Тапа к параду
Дислоцированные в Тапа военнослужащие 1-й пехотной бригады в преддверии парада проверили работу техники и водительские навыки. Читайте далее...
Тысячи клиентов Elisa столкнулись с проблемой
Многие клиенты Elisa в последнее время жалуются на то, что дигибоксы перезагружаются чаще, чем раньше. Читайте далее...