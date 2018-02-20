среда, 21 февраля 2018 г.
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Картина дня: столкновение поезда с грузовиком, минус одна медаль у России и рост пенсий

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На переезде Кульна столкнулись поезд и грузовик.

ФОТО: Snder Ilvest

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.

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