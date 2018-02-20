Картина дня: столкновение поезда с грузовиком, минус одна медаль у России и рост пенсий

Фото и видео: на улице Сыле произошло сразу две аварии

Вчера вечером в Таллинне на улице Сыле произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия. Читайте далее...

Фото и видео: девять человек пострадали в столкновении грузовика и поезда, два вагона сошли с рельсов

В 8:30 в центр тревоги сообщили, что на переезде Кульна неподалеку от Кейла столкнулись поезд и грузовик. Читайте далее...

Открыто движение по автотрассе по льду Чудского озера

Во вторник в 9 часов утра открылось движение по автотрассе по льду Чудского озера на маршруте порт Лааксааре — остров Пийриссаар. Читайте далее...

Приговоренный к 15 годам за убийство бездомного настаивает на оправдании

Приговоренный к 15 годам за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ 46-летний Валерий Геймонен настаивает на своем оправдании. Читайте далее...

Трудовая инспекция: в эту пятницу у всех должен быть сокращенный рабочий день

День независимости Эстонии выпадает в этом году на субботу, перед государственными праздниками рабочий день всех работников должен быть короче на три часа. Часы, отработанные в государственный праздник, должны быть оплачены работнику в двойном размере. Читайте далее...

Крушельницкий мог принимать мельдоний из-за похмелья

Первый канал российского телевидения на своем сайте опубликовал возможные версии попадания мельдония в кровь керлингиста Александрa Крущельницкого. Читайте далее...

ДТП с незастрахованными автомобилями нанесли Эстонии ущерб на сумму в 2,2 млн евро

По имеющимся у Эстонского фонда дорожного страхования данным, в прошлом году транспортные средства без договора дорожного страхования составили 769 страховых случаев, а общая сумма ущерба составила 2,2 миллиона евро. Читайте далее...

Касса самообслуживания запросто выявляет обманщика

Многие считают, что нет ничего сложного в том, чтобы украсть товар, проходящий через кассы самообслуживания. И хотя единичные кражи, конечно, происходят, по словам представителей торговых сетей, речь все же идет о маргинальной проблеме. Чаще всего, при помощи обслуживающего клиентов персонала и технологий кражу удается быстро и просто обнаружить. Читайте далее...

Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с наступающим юбилеем Эстонской Республики

Президент России Владимир Путин во вторник направил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравление по случаю национального праздника - Дня независимости Эстонской Республики. Читайте далее...

Адвокат: чиновничий аппарат нужно сократить наполовину

По оценке старшего партнера адвокатского бюро Ellex Raidla, присяжного адвоката Юри Райдла, Эстония должна задуматься о необходимости проведения реформы своего управления и сокращении чиновничьего аппарата наполовину. Читайте далее...

Лаури Хуссар: "русеющая" Эстония

В истории права наших северных соседей есть постыдный эпизод, когда в начале 1970-х годов пытались ввести так называемый закон о мире, который поставил бы передачу информации в СМИ под контроль правительства. Закон обосновывали необходимостью воспрепятствовать вражеской пропаганде, распространяемой в отношении восточного соседа. Читайте далее...