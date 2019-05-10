Картина дня: смертельная авария, шокирующие результаты проверки в доме призрения и учитель-извращенец

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями пятницы.
На Тартуском шоссе произошла тяжелая авария: погибла молодая женщина
Сегодня в 8.16 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 74-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа вблизи деревни Пуйату Ярваского уезда, где столкнулись шесть автомобилей. Читать далее...
Фото: в доме призрения обнаружили потайную комнату. В ней держали людей в нечеловеческих условиях
Советники канцлера юстиции во время внезапного визита в дом призрения под Кивиыли нашли на первом этаже комнату с шокирующими условиями, где людей при необходимости запирали. Читать далее...
Андрус Ансип: не хочу испытывать терпение нашего народа – я не вернусь!
Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – вице-президент Еврокомиссии, первый номер Партии реформ на выборах в Европарламент Андрус Ансип. Смотрите видео!
В Нарве 35-летний мужчина открыл стрельбу
В четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома. Читать далее...
Голливуд приехал в Таллинн: известного американского кинорежиссера заметили на трамвайной остановке
В пятницу днем читатель Postimees заснял в Таллинне вблизи кинотеатра Kosmos IMAX известного кинорежиссера Кристофера Нолана. Читать далее...
Дети воруют: новая опасная подростковая игра или отмазка для родителей?
Ситуация в одном из крупных ласнамяэских магазинов. Охрана обращает внимание на подростка, который, озираясь по сторонам, что-то запихивает в свой рюкзак. За кассами его останавливают и ведут в комнату охраны. Мальчишку просят открыть сумку, в которой обнаруживается большое количество украденного товара. «Это у них теперь игры такие – кто украдет больше», - с сожалением рассказывает вызванный на место происшествия отец ребенка. Читать далее...
Обезглавили и закопали: случайная находка раскрыла зверства прежних времен
В Раквере в ходе раскопок возле дома по адресу Пикк, 44, неподалеку от церкви Святой Троицы обнаружили четыре скелета. Читать далее...
Везете вино из России? Убедитесь, что оно не крымского происхождения
В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который столкнулся с такой ситуацией: эстонские пограничники изымают у людей, пересекающих границу, вина, если они были произведены в Крыму. При этом точно такие же марки вин читатель видел в магазинах в Эстонии. Как это возможно? Читать далее...
Новый бензин резко увеличил продажи карбюраторов
Ради более чистой планеты, Эстония последней страной в ЕС в мае прошлого года поменяла обычный 95-й бензин на 95-й бензин с пятипроцентной биодобавкой. С нынешнего года в бензине той же марки содержится уже 10 процентов биодобавок, поэтому такое топливо подходит не для всех машин, не говоря уже о газонокосилках. Читать далее...
Названа официальная причина смерти Доренко
Журналист и главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в результате разрыва аорты, сообщается на сайте радиостанции в пятницу, 10 мая. Читать далее...
Учитель школы домогался учеников и изготавливал детскую порнографию
На протяжении нескольких лет ученики основной школы получали неприятные, угрожающие и содержащие сексуальный подтекст сообщения. Как оказалось, отправителем был учитель труда, который как минимум один раз вступил в половую связь с одним пострадавшим, а также занимался изготовлением детской порнографии. Читать далее...
Кровавые разборки в Таллинне: двух несовершеннолетних ранили ножом, 20-летнюю девушку избили
Как сообщает полиция, в квартире 21-летняя девушка с ножом напала на знакомых и родственников: на 17-летнюю девушку и 17-летнего юношу, а также налетела с кулаками на 20-летнюю девушку. Читать далее...
Пассажир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал, что было на борту после попадания молнии
Один из выживших в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, которая произошла 5 мая в московском аэропорту Шереметьево, рассказал порталу "Сибирь. Реалии", что происходило на борту, когда ситуация в самолете начала выходить из-под контроля, к чему привел удар молнии, и как удалось избежать паники среди пассажиров и экипажа. Читать далее...
Власти Таллинна: за посадку картошки на улице Харью собственнику участка грозит штраф
Бизнесмен Хейно Вийк десять лет ведет спор с горуправой из-за своего участка перед церковью Нигулисте. Чтобы использовать территорию целесообразно, он решил ее перепахать и посадить картошку. Читать далее...
Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не хочет называть Россию врагом. Читать далее...
Напавшие на Индрека Таранда публично извинились перед ним
Мужчины, напавшие на политика Индрека Таранда на прошедшей в ноябре перед зданием Рийгикогу акции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) против миграционного пакта, согласились выплатить ему компенсацию на общую сумму 2000 евро и в пятницу перед заседанием в Харьюском уездном суде извинились перед ним. Читать далее...
Эстония выдала США обвиняемых в наркопреступлениях граждан
В четверг эстонские власти передали США обвиняемых в наркопреступлениях граждан Эстонии. Читать далее...