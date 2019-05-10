Картина дня: смертельная авария, шокирующие результаты проверки в доме призрения и учитель-извращенец

На Тартуском шоссе произошла тяжелая авария: погибла молодая женщина

Сегодня в 8.16 Центр тревоги получил сообщение об аварии на 74-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа вблизи деревни Пуйату Ярваского уезда, где столкнулись шесть автомобилей. Читать далее...

Фото: в доме призрения обнаружили потайную комнату. В ней держали людей в нечеловеческих условиях

Советники канцлера юстиции во время внезапного визита в дом призрения под Кивиыли нашли на первом этаже комнату с шокирующими условиями, где людей при необходимости запирали. Читать далее...

Андрус Ансип: не хочу испытывать терпение нашего народа – я не вернусь!

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – вице-президент Еврокомиссии, первый номер Партии реформ на выборах в Европарламент Андрус Ансип. Смотрите видео !

В Нарве 35-летний мужчина открыл стрельбу

В четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома. Читать далее...

Голливуд приехал в Таллинн: известного американского кинорежиссера заметили на трамвайной остановке

В пятницу днем читатель Postimees заснял в Таллинне вблизи кинотеатра Kosmos IMAX известного кинорежиссера Кристофера Нолана. Читать далее...

Дети воруют: новая опасная подростковая игра или отмазка для родителей?

Ситуация в одном из крупных ласнамяэских магазинов. Охрана обращает внимание на подростка, который, озираясь по сторонам, что-то запихивает в свой рюкзак. За кассами его останавливают и ведут в комнату охраны. Мальчишку просят открыть сумку, в которой обнаруживается большое количество украденного товара. «Это у них теперь игры такие – кто украдет больше», - с сожалением рассказывает вызванный на место происшествия отец ребенка. Читать далее...

Обезглавили и закопали: случайная находка раскрыла зверства прежних времен

В Раквере в ходе раскопок возле дома по адресу Пикк, 44, неподалеку от церкви Святой Троицы обнаружили четыре скелета. Читать далее...

Везете вино из России? Убедитесь, что оно не крымского происхождения

В редакцию Rus.Postimees обратился читатель, который столкнулся с такой ситуацией: эстонские пограничники изымают у людей, пересекающих границу, вина, если они были произведены в Крыму. При этом точно такие же марки вин читатель видел в магазинах в Эстонии. Как это возможно? Читать далее...

Новый бензин резко увеличил продажи карбюраторов

Ради более чистой планеты, Эстония последней страной в ЕС в мае прошлого года поменяла обычный 95-й бензин на 95-й бензин с пятипроцентной биодобавкой. С нынешнего года в бензине той же марки содержится уже 10 процентов биодобавок, поэтому такое топливо подходит не для всех машин, не говоря уже о газонокосилках. Читать далее...

Названа официальная причина смерти Доренко

Журналист и главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в результате разрыва аорты, сообщается на сайте радиостанции в пятницу, 10 мая. Читать далее...