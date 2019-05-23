Картина дня: гибель рабочего на заводе Eesti Energia, отказ Эстонии от российского тока и тайный план EKRE

Тяжелый несчастный случай на заводе Eesti Energia: рабочий скончался в больнице

В ночь на четверг в Ида-Вирумаа произошел тяжелый случай на производстве: на принадлежащем Eesti Energia заводе по производству масел Enefit280 рабочий получил ожог. Позднее стало известно, что он скончался в больнице. Читать далее...

Мартин Хельме обвинил президента в разжигании вражды

Член правления Консервативной народной партии (EKRE) и министр финансов Мартин Хельме обвинил президента Керсти Кальюлайд в разжигании вражды — по словам Хельме, президент сказала зарубежным СМИ, что ненавидит «одну представленную в правительстве и парламенте Эстонии партию». Читать далее...

В чем обвиняют нового министра от EKRE: грубая небрежность при расследовании налогового дела

Керт Кинго и Налогово-таможенный департамент спорят в суде, добросовестно ли нынешний министр исполняла свои служебные обязанности при расследовании налоговых дел одной из строительных фирм. Читать далее...

Тайный план EKRE по захвату Эстонии

Как вчерашняя маленькая партия, поддержка которой еще пять лет назад была на уровне пары процентов, теперь может наслаждаться успехом, выросшим как минимум в восемь раз? Одна из главных причин - продуманный план действий в отношении СМИ. Читать далее...

Работа в детсаду и обожание дочери на фоне почитания Гитлера и ненависти к темнокожим

В среду, 22 мая, во второй половине дня в Ыйсмяэ мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на пакистанца. По данным Delfi, речь идет о беспартийном Тауно из города Синди, который в настоящий момент проживает в Таллинне. Читать далее...

Обратного пути нет: Эстония отключится от российского тока

Эстонское холдинговое предприятие Elering подписало договор о присоединении электросистем Эстонии и других Балтийских стран к электросистеме материковой части Европы. Читать далее...

Информация для пенсионеров: пенсионные удостоверения станут историей

В Министерстве социальных дел готов законопроект, согласно которому планируется перевести как пенсионные удостоверения, так и карту инвалидности человека в единую систему пластиковых карт. Читать далее...

Грузовик сбил 17-летнюю девушку

Сегодня около 9 утра в Тарту на улице Калда-теэ грузовик, двигаясь задним ходом, сбил 17-летнюю девушку. Она получила тяжелые травмы. Читать далее...

Фото: BMW 7 серии сожгли на костре прямо во дворе многоквартирного дома

Сегодня около четырех часов утра спасатели получили вызов в Пайде на улицу Айявилья, где возле многоквартирного дома горел автомобиль. На месте выяснилось, что кто-то под автомобилем развел костер из дров. Читать далее...

Виктория Ладынская-Кубитс: там, где заканчивается "Отечество", начинается EKRE

Rus.Postimees завершает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Последний гость студии – депутат Рийгикогу от партии "Отечество" Виктория Ладынская-Кубитс. Смотрите видеоинтервью.

Советник министра финансов: снижать акциз на алкоголь опасно!

Советник министра финансов Эстонии Мартина Хельме, налоговый эксперт Лассе Лехис считает, что у Эстонии нет опыта снижения алкогольных акцизов, вследствие чего данное предприятие является рискованным. Читать далее...

Секунды до столкновения: тройной обгон попал в объектив видеорегистратора

Читатель Postimees прислал в редакцию видео опасной ситуации, которую создал водитель Audi на одной из эстонских дорог. Читать далее...

Мартин Хельме: на обустройстве границы с Россией можно сэкономить

Правительственная коалиция может отсрочить ряд намеченных ранее государственных инвестиций. По мнению министра финансов Мартина Хельме, следует пересмотреть план благоустройства восточной границы и его стоимость. Читать далее...

«Назвал правительство обезьянником»: Тоомаса Хендрика Ильвеса обвиняют в нанесении ущерба репутации Эстонии

Член партии «Отечество» и министр народонаселения Рийна Сольман в четверг написала в социальной сети Facebook, что президент Тоомас Хендрик Ильвес наносит ущерб репутации Эстонии, когда называет правительство обезьянником. Читать далее...

Уехал из дома на машине и исчез: полиция ищет пропавшего мужчину