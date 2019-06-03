Картина дня: штрафы из Финляндии, безработица среди энергетиков, запрет на велосипеды

Превысили скорость в Финляндии? Ждите штрафа!

В рамках заключенного между Эстонией и Финляндией соглашения сегодня один из жителей нашей страны получил штраф в 170 евро за превышение скорости в Хельсинки на своем Volvo. Сегодня впервые в Эстонию отправили извещение о нарушении. Эстонская и финская полиция обмениваются опытом, как ускорить и упростить процедуру взыскания штрафов. Читать далее...

Решение о перекрытии Лаагна-теэ на время киносъемок мэрия Таллинна может вынести в среду.

Сейчас Таллиннский транспортный департамент основательно анализирует все возможные последствия возможного закрытия Лаагна-теэ на месячный срок, как того хочет съемочная группа нового фильма Кристофера Нолана. Для департамента это сложная комплексная задача, поскольку такого масштабного перекрытия улиц на столь продолжительный период у нас раньше не было. Читать далее...

В Ида-Вирумаа без работы могут остаться до 1000 энергетиков

Министр экономики Таави Аас сказал, что повышение цен на квоты СО2 могут принести с собой потерю работы для 1000 жителей Ида-Вирумаа. Первым методом сохранения людей на работе может быть содержание котельных в резерве. В Ида-Вирумаа сложилась ситуация, при которой очень много людей пока не сидит без работы, но находятся под угрозой ее потери. Читать далее...

Видео: разогнавшийся до 260 км/ч водитель Lexus снял, как улетел в кювет и перевернулся на крышу

Ранним утром в пятницу в деревне Соэ в волости Вильянди Lexus съехал в кювет и перевернулся на крышу. Когда полицейские прибыли на место происшествия, у автомобиля никого не было, зато в интернете стало распространяться видео, которое, как предполагается, снял попавший в ДТП водитель. Читать далее...

Рийгикогу хочет всерьез обсудить идею запрета 5G в Эстонии

Завтра Эстония планирует на самом высоком политическом и научном уровнях всерьез обсудить – следует ли разрешать использование мобильной связи 5G в стране. Читать далее...

Велосипедистам опять усложнят жизнь

Компания Elron на время летнего периода запрещает по определенным дням брать с собой в поезда велосипеды. Объясняют это тем, что пассажиропоток увеличился и на некоторых линиях сложно найти сидячее место, а вместо одного велосипеда в поезд поместятся несколько человек. Читать далее...

Крупный банк: новый глобальный мировой кризис может начаться уже через девять месяцев

По словам главного экономиста крупного американского банка Morgan Stanley Читана Ахья, новый экономический кризис может наступить уже через девять месяцев, если США и Китай продолжат торговую войну и Трамп введет на китайские товары дополнительную пошлину в 25% на сумму в 300 миллиардов долларов. Читать далее...

Строительство четырехполосного шоссе Таллинн-Тарту под большим вопросом