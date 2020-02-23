Картина дня: смертельная авария, критика таллиннского KFC и поминальная церемония в Таллинне

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями воскресенья.
Трагическая авария: погибла сбитая грузовиком женщина
Сегодня в 18:22 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии в волости Хяэдемеэсте на 141-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где погиб переходивший дорог пешеход, который был сбит грузовиком. Читать далее...
ФОТО 〉 «Это неуважение к эстонскому народу»: архиепископ рассказал о первом походе в таллиннский ресторан KFC
Стены ресторана быстрого питания KFC украшают тексты на английском языке, на эстонском ничего нет, поделился в соцсетях своими впечатлениями о первом походе в таллиннское заведение архиепископ Урмас Вийльма. Читать далее...
Ресторан KFC отреагировал на критику эстонского архиепископа
Apollo Group OÜ, владеющая ресторанами быстрого питания KFC в странах Балтии, начала вести переговоры с владельцем франшизы KFC, чтобы найти возможность для перевода рекламных текстов на местный язык. Читать далее...
Таллинн хочет восстановить территорию кладбища и часовню, возведенную в память о солдатах Северо-Западной армии
«Миром управляют две силы: военная и духовная, и именно духовная, в конце концов, побеждает», - привел слова Наполеона главный капеллан Вооруженных сил Эстонии Густав Кутсар. В воскресенье на месте, где сто лет назад бойцы Северо-Западной армии хоронили боевых товарищей и ушедших вместе с ними гражданских жителей России, прошла поминальная церемония. Читать далее...
Семейный врач: эта зараза распространяется от человека к человеку без физического контакта
Что случится, если до нас и правда дойдет эпидемия (тьфу-тьфу-тьфу!) и на учреждения здравоохранения обрушится лавина сотен, а то и тысяч таких звонков? Что будет, когда люди начнут массово вызывать скорую помощь, потому что гость отеля азиатской внешности предпочел завтрак в своем номере? Читать далее...
ФОТО 〉 Президент Эстонии поблагодарила на Маарьямяги всех активных людей
По словам президента Керсти Кальюлайд, гражданское общество всегда было сосредоточено на свободе воли и движении сердец свободных людей, побуждающих нас изменить то, что должно быть иначе. Читать далее...
Итоги шторма: спасателей вызывали более 130 раз, тысячи домов остаются без света
За минувшие сутки спасатели по всей Эстонии выезжали на происшествия, связанные с последствием шторма, 137 раз. Читать далее...
Украинский эксперт: «Без прямого вмешательства России эта война бы скоро закончилась»
Украинский эксперт по международным отношениям Владимир Дубовик считает, что в ближайшее время конфликт на востоке Украины исчерпан не будет. Читать далее...
Тяжелое ДТП в Ида-Вирумаа: водитель уснул за рулем, пострадали двое детей и женщина
В субботу вечером в Нарва-Йыэсуу произошло тяжелое ДТП, в результате которого трое человек попали в больницу. Читать далее...
«30 лет хотел жить в Эстонии»: гражданин России пошел на крайние меры для воплощения своей мечты
52-летний мужчина выбирал в течение четырех дней подходящий момент для пересечения границы. К счастью, ожидание проходило не под открытым небом, а у сестры в приграничном садоводческом кооперативе. Читать далее...
В Италии из-за коронавируса закрывают города
Особые меры по борьбе с эпидемией затронули около 50 тысяч человек на севере Италии. Практически закрыты десять населенных пунктов. Выявлены 79 случаев заражения, два человека умерли. Читать далее...
В Италии умерла третья возможная жертва коронавируса
Третий человек в Италии скончался, возможно, от последствий заражения коронавирусом COVID-19. Как заявили в воскресенье, 23 февраля, власти региона Ломбардия, речь идет о пожилой женщине, которая находилась на лечении в отделении онкологии больницы города Крема. Читать далее...
Запрет цветных тату: почему в ЕС хотят ввести новые правила?
Европейское химическое агентство предлагает изъять из оборота татуировочные чернила, содержащие определенные пигменты. Мастера тату опасаются, что это заставит их уйти в подполье. Читать далее...
Спасательный вертолет эвакуировал пассажирку с парома Таллинн-Стокгольм
Вчера пассажирский паром Таллинн-Стокгольм раскачивался на сильном ветру, вследствие чего пассажирка упала с лестницы и получила травму голову. Состояние пострадавшей неопасно, но экипаж корабля решил доставить ее в больницу Туру. Читать далее...
На площади Вабадузе началась генеральная репетиция парада
Военный парад в честь 102-й годовщины Эстонской Республики состоится 24 февраля на площади Вабадузе в центре Таллинна. Генеральная репетиция парада началась накануне в воскресенье в 21 час, а сам парад начнется 24 февраля в полдень. Парад примет президент Керсти Кальюлайд, командовать парадом будет командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем. Читать далее...
Последствия непогоды: два эстонских озера выходят из берегов
Бушевавший на выходных шторм не нанес Вильяндимаа серьезного ущерба, но из-за проливных дождей озера Вильянди и Ыйзу выходят из берегов. Читать далее...
В инфопункт Selver принесли потерянный орден
Вчера в Facebook на странице блошиного рынка в Вильянди было размещено сообщение о том, что в инфопункт Männimäe Selver был принесен орден Эстонской Республики. В магазине подтвердили, что он вернулся к владельцу в тот же день. Читать далее...