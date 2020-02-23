Картина дня: смертельная авария, критика таллиннского KFC и поминальная церемония в Таллинне

Трагическая авария: погибла сбитая грузовиком женщина

Сегодня в 18:22 в Центр тревоги сообщили о тяжелой аварии в волости Хяэдемеэсте на 141-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где погиб переходивший дорог пешеход, который был сбит грузовиком. Читать далее...

ФОТО 〉 «Это неуважение к эстонскому народу»: архиепископ рассказал о первом походе в таллиннский ресторан KFC

Стены ресторана быстрого питания KFC украшают тексты на английском языке, на эстонском ничего нет, поделился в соцсетях своими впечатлениями о первом походе в таллиннское заведение архиепископ Урмас Вийльма. Читать далее...

Ресторан KFC отреагировал на критику эстонского архиепископа

Apollo Group OÜ, владеющая ресторанами быстрого питания KFC в странах Балтии, начала вести переговоры с владельцем франшизы KFC, чтобы найти возможность для перевода рекламных текстов на местный язык. Читать далее...

Таллинн хочет восстановить территорию кладбища и часовню, возведенную в память о солдатах Северо-Западной армии

«Миром управляют две силы: военная и духовная, и именно духовная, в конце концов, побеждает», - привел слова Наполеона главный капеллан Вооруженных сил Эстонии Густав Кутсар. В воскресенье на месте, где сто лет назад бойцы Северо-Западной армии хоронили боевых товарищей и ушедших вместе с ними гражданских жителей России, прошла поминальная церемония. Читать далее...

Семейный врач: эта зараза распространяется от человека к человеку без физического контакта

Что случится, если до нас и правда дойдет эпидемия (тьфу-тьфу-тьфу!) и на учреждения здравоохранения обрушится лавина сотен, а то и тысяч таких звонков? Что будет, когда люди начнут массово вызывать скорую помощь, потому что гость отеля азиатской внешности предпочел завтрак в своем номере? Читать далее...

ФОТО 〉 Президент Эстонии поблагодарила на Маарьямяги всех активных людей

По словам президента Керсти Кальюлайд, гражданское общество всегда было сосредоточено на свободе воли и движении сердец свободных людей, побуждающих нас изменить то, что должно быть иначе. Читать далее...

Итоги шторма: спасателей вызывали более 130 раз, тысячи домов остаются без света

За минувшие сутки спасатели по всей Эстонии выезжали на происшествия, связанные с последствием шторма, 137 раз. Читать далее...

Украинский эксперт: «Без прямого вмешательства России эта война бы скоро закончилась»

Украинский эксперт по международным отношениям Владимир Дубовик считает, что в ближайшее время конфликт на востоке Украины исчерпан не будет. Читать далее...

Тяжелое ДТП в Ида-Вирумаа: водитель уснул за рулем, пострадали двое детей и женщина

В субботу вечером в Нарва-Йыэсуу произошло тяжелое ДТП, в результате которого трое человек попали в больницу. Читать далее...

«30 лет хотел жить в Эстонии»: гражданин России пошел на крайние меры для воплощения своей мечты