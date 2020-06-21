Что происходит на дорогах Эстонии? За выходные в ДТП уже погибли три человека и пострадали 23

Самые трагические аварии произошли в течение получаса, на расстоянии 7 км. В 18.38 у здания по Мустакиви, 13 в Таллинне 20-летний мужчина на BMW сзади врезался в Volvo XC60, которым управлял 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo выехал налево на зеленую полосу, а BMW вылетел направо, столкнувшись с двигавшимся в первом ряду Ford Fiesta, которым управлял 39-летний мужчина. Затем BMW пролетел через павильон на автобусной остановке, стоявшая там 61-летняя женщина погибла на месте. Ford отлетел на двигавшийся перед ним Toyota Avensis, который вел 28-летний мужчина. В Северо-Эстонскую региональную больницу доставили водителя BMW, водителя Volvo и находившуюся в автомобиле в качестве пассажира 57-летнюю женщину, а также водителя Ford, его 34-летнюю пассажирку и находившуюся на остановке 32-летнюю женщину. (Подробнее читайте здесь.)

В 19.09 на перекрестке Рандвере-теэ и Поенги-теэ в Таллинне 74-летний мужчина на Opel Astra выехал с второстепенной дороги на главную и столкнулся с мотоциклом Ducati 749, которым управлял 30-летний мужчина. Мотоциклист погиб на месте. (Подробнее читайте здесь.)

В 12.55 на 28-м км шоссе Каансоо-Тори в волости Тори Пярнуского уезда 57-летний мужчина, ехавший на мотоцикле Harley-Davidson, притормозил из-за замедлившего движение ехавшего перед ним автомобиля и упал. Скорая помощь доставила мотоциклиста в Пярнускую больницу.

В 15.21 в деревне Эдивере волости Алутагузе Ида-Вируского уезда управлявший Mercedes 5 класса 20-летний мужчина уснул за рулем и выехал с трассы. Находившихся в автомобиле 37-летнюю женщину и 9-летнюю девочку доставили в Йыхвискую больницу на осмотр, 7-летняя девочка, 41-летняя женщина, 13-летняя девочка и 46-летний мужчина позже сами обратились в больницу.

В 15.41 в поселке Сангасте волости Отепя Валгаского уезда 57-летняя женщина на Volkswagen Touran врезалась в столб на встречной полосе. Находившуюся в автомобиле в качестве пассажира 42-летнюю женщину доставили в клиникум Тартуского университета.

В 18.19 у дома по адресу Мазина, 11/2 в Таллинне 19-летний велосипедист не заметил ступеньки, врезался в них и упал. Скорая помощь доставила велосипедиста в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 18.31 по адресу Раху-теэ, T20 в Таллинне в не идентифированном пока автобусе во время поездки перевернулась детская коляска и из нее выпал годовалый мальчик, которого скорая помощь доставила в Таллиннскую детскую больницу.

В 20.10 у дома по Креэнхольми, 4 в Нарве нетрезвый 32-летний мужчина на мопеде врезался в мусорный контейнер во дворе. Скорая помощь доставила мужчину в Нарвскую больницу.

В 23.27 в деревне Патика волости Тапа Ляэне-Вируского уезда нетрезвый 22-летний мужчина без водительских прав на пологом повороте потерял управление внедорожником Nissan Patrol и вылетел через канаву в поле. Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу находившихся в автомобиле пассажиров: мужчин в возрасте 33, 28 и 18 лет, а также 27-летнюю женщину. Водителя и находившегося в автомобиле 17-летнего пассажира доставили в Ракверескую больницу. (Подробнее читайте здесь.)