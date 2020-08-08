Картина дня: склады взрывоопасных удобрений, коронавирусный день рождения и смерть байкера в ДТП

COVID-19: за последние сутки в Эстонии прибавилось 14 новых подтвержденных диагнозов

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1405 тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из них 14 проб дали положительный результат. Читать дальше...

Отмечавшие в Эстонии день рождения финны отправлены на карантин

Большая часть из 81 финна, которые провели выходные на частном мероприятии в Эстонии, вернулись в Финляндию. Поскольку после совместного пребывания на дне рождения у многих появились признаки коронавирусной болезни, они были помещены на домашний карантин. Читать дальше...

Тысячи тонн взрывоопасных удобрений хранятся на окраинах Таллинна

BLRT Transiit хранит в Копли тысячи тонн нитрата аммония. Хотя береговая зона кажется пустой, территория охраняется. В Мууга также есть гигантские резервуары, наполненные опасными химикатами. Читать дальше...

Крупная катастрофа в Эстонии произойдет только из-за фатальных оплошностей

На фоне взрывов, вызванных 2700 тоннами аммиачной селитры в порту Бейрута во вторник, стоит рассмотреть компании, деятельность которых хотя бы теоретически имеет в Эстонии такой же потенциал. Читать дальше...

В Харьюмаа при столкновении мотоцикла с легковым автомобилем погиб байкер

Сегодня в 12.40 в селе Кабернеэме, волости Йыэляхтме, Харьюмаа, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого столкнулись автомобиль и мотоцикл. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Мужик не перекрестится

Опыт учит: если случилось нечто из ряда вон выходящее, прежде чем подозревать всемирный заговор, следует заподозрить человеческий идиотизм и изрядную долю случайности, пишет главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Незрелые поступки наказывают по-взрослому

На этой неделе общественность вновь говорила об Исе Халилове и трагедии, которая разыгралась 20 июня на таллиннской Лаагна-теэ в результате глупой бравады и безудержного веселья. Читать дальше...

Между туроператором и страховой фирмой разгорелся спор вокруг безопасности путешествий

Спор между страховой компанией и туроператором начался в пятницу, когда PZU Kindlustus выпустила пресс-релиз, в котором описывались страдания туристов, оказавшихся за границей, и рекомендовалось избегать ненужных поездок. Читать дальше...

Число должников в Эстонии начало увеличиваться, ускорение роста прогнозируется с осени

Под воздействием коронавирусного кризиса и ограничений в рамках чрезвычайного положения начало увеличиваться число должников, и ускорение этого роста прогнозируется на осень. Читать дальше...

Власти Тарту запретили открывать в городе парк аттракционов Tivoli

Фирма Tivoli Tuur привезла из Нидерландов мегапарк с каруселями и не виданными доселе у нас аттракционами. В воскресенье компания Tivoli сворачивает технику Пярну и, согласно плану, должна была направиться затем в Тарту. Но вчера городская управа Тарту, ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию, дала приходу парка аттракционов красный свет. Читать дальше...

ЕС обновил список государств для открытия внешних границ. России в нём по-прежнему нет

Совет Евросоюза укоротил иностранных государств, с которыми странам-членам можно открывать внешние границы. Список из 11 государств стал меньше на одну позицию: в немилость попало Марокко. Читать дальше...

В Италии - резкий рост заражений COVID-19, зафиксирован самый высокий показатель с мая