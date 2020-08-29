Картина дня: несчастный случай на ралли, удар по датско-эстонским отношениям и смерть Черной пантеры

За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 20 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1116 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 20 проб дали положительный результат. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На авторалли в Кохила машина въехала в зрителей

Сегодня на народном автоспринте в Кохила автомобиль одной из команд съехал с дороги. В аварии пострадали и зрители. Съехавшая с трассы машина сбила троих детей, двое из которых пострадали. Одному ребенку 10 лет, другому 12 лет. Читать дальше...

Экономические эксперты: Эстония избежала худшего

В предстоящий понедельник Департамент статистики Эстонии опубликует один из самых ожидаемых экономических показателей последнего времени: снижение ВВП во втором квартале. Эксперты прогнозируют для Эстонии тяжелый удар, но не такой, как в других странах Европы. Читать дальше...

Письмо 300 эстонцев властям Дании: ваша «зеленая революция» живет за счет эстонского леса

Страсти, вызванные скандалом с Danske Bank, едва остыли, и вот датско-эстонские отношения подвергаются испытанию вновь. На этот раз, конфликт выявлен на уровне гражданского общества. Озабоченность вызывает климатическая политика Дании, которая имеет для эстонцев отрицательный характер. Это побудило эстонских защитников леса направить письмо датскому правительству и парламенту. Читать дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Война с советским прошлым

«Тогда уже и "Русалку" убрать!», «Ага, а еще все олимпийские объекты и Собор Александра Невского», «Да что там, всю улицу Вене снести к чертям собачьим!», «А потом уничтожить Ласнамяэ и расстрелять всех его жителей» - вот так одним рабочим утром иронизировали журналисты Rus.Postimees, комментируя предложение Марта Хельме разобрать по кирпичикам здание Горхолла и советский мемориал на Маарьямяги, которые он считает символами оккупационного периода. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Страх потеряли

Коронавирусное приложение Hoia отработало уже неделю, и за это время его скачали десятки тысяч раз. Казалось бы, приличный результат за столь короткий срок, что, впрочем, неудивительно, учитывая, какая реклама была сделана. В то же время, если подытожить результаты различных опросов, складывается впечатление, что население относится к приложению преимущественно скептически. Читать дальше...

Невнимательность на железной дороге ведет к могиле

Количество железнодорожных аварий в этом году, по сравнению с прошлым годом, снизилось, но железнодорожные компании обеспокоены постоянным игнорированием людьми опасностей, которые таятся на железных дорогах. Читать дальше...

Директор: ученики думают, что учеба должна быть интересной, но успеха добьются инакомыслящие

Директор гимназии Хьюго Треффнера, одной из лучших школ Эстонии, рассказывает, что молодым людям часто приходится отказываться от работы, если они хотят добиться чего-то в будущем. Читать дальше...

Беспорядки в Швеции: протестующие забросали полицейских камнями

Беспорядки, вызванные сожжением Корана, вспыхнули в городе Мальмё на юге Швеции. На улицу в одном из районов города вышли около 300 человек. Читать дальше...

Во Франции установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

Во Франции за сутки зафиксировали 7,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщилив Главном управлении здравоохранения страны. Это самый высокий показатель с тех пор, как во Франции ранее летом начали отменять ограничительные меры. Читать дальше...

Украина с сегодняшнего дня закрывает границы для иностранцев

Возобновление роста случаев коронавирусной инфекции вынудило правительство Украины снова закрыть границы для иностранцев. Читать дальше...

Умер исполнитель главной роли в «Черной Пантере»