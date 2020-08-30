Картина дня: новый очаг Covid-19 в Таллинне, Кийк против Хельме и приближающийся астероид

За последние сутки COVID-19 выявлен еще у 10 жителей Эстонии: новый очаг заражения возник в Таллинне

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 667 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 10 проб дали положительный результат. Из семи случаев заражения в Харьюском уезде — все они были в Таллинне — три связаны с местным инфицированием, в двух случаях заразились члены одной семьи. Начало цепочке заражения было положено 21 августа на клубном мероприятии в Ülemiste City. Читать дальше...

Финляндия пытается избежать закрытия границы с Эстонией

Эстония и Финляндия решили снова активизировать работу действовавшей весной совместной комиссии для обмена информацией и координации действий по борьбе с вирусом, заявили министры иностранных дел Эстонии и Финляндии, которые встретились в Таллинне в воскресенье. Читать дальше...

Латвия призвала ограничить поездки в Эстонию из-за роста числа случаев COVID-19

Принимая во внимание рост заболеваемости COVID-19 в Литве и Эстонии, необходимо тщательно взвесить необходимость поездок в эти страны, а если поездка действительно необходима, соблюдать все меры предосторожности, заявила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии Илзе Арая. Читать дальше...

Министр Кийк хочет ограничить продажу алкоголя по всей стране. Март Хельме - против

Коронавирус стремительно распространяется в Таллинне и Харьюском уезде, поэтому с субботы там было введено ограничение на продажу алкоголя. В Юго-Восточной Эстонии ограничение начнет действовать с понедельника, а в Тарту ограничение было продлено по случаю начала учебного года. Читать дальше...

Индия поставила мировой рекорд по приросту числа зараженных коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных в Индии за последние сутки, достигло рекордных для любой страны мира 78 761. Читать дальше...

Тысячи противников карантинных мер вышли на митинг в центре Лондона

В субботу на Трафальгарской площади в Лондоне собрались более 10 тысяч противников ограничений, введенных из-за COVID-19. Протестующие рассматривают меры изоляции, введенные для сдерживания коронавируса, как нарушение прав и свобод людей. Читать дальше...

В США подтвержден первый в стране случай повторного заражения коронавирусом

25-летний житель Рино в американском штате Невада стал первым жителем США, у которого подтвердилось повторное заражение коронавирусом. Читать дальше.

NASA: к Земле приближается астероид размером с высотный дом