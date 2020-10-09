Картина дня: смягчение требований к самоизоляции, война с крематорием, полиция против скульптуры петуха и сексуальное насилие над детьми

В Эстонии умер пациент с COVID-19, заразились 49 человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1686 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 49 дали положительный результат. Один человек с коронавирусом скончался. Читать далее...

У воспитателя детского сада диагностирован коронавирус

Работающий в двух зданиях в Выру детский сад Päkapikk сегодня отправил часть детей и воспитателей домой, поскольку у одного из воспитателей был обнаружен коронавирус. Читать далее...

В Эстонии изменяются требования к самоизоляции в связи с пересечением границы

На сегодняшнем электронном заседании правительство внесло изменения в требования к самоизоляции в связи с пересечением границы, которые начнут действовать с 12 октября. Также было утверждено исключение для городов Валга/Валка. Читать далее...

«Он насиловал меня, но был единственным, кто меня любил»

В Тартуском полицейском участке находится полсотни дел о сексуальном насилии. Расследования растягиваются на месяцы, иногда не хватает доказательств, до зала суда удается довести лишь некоторых педофилов. Читать далее...

Получателей прожиточного пособия в Эстонии становится все больше

В Эстонии вновь начало расти число получателей прожиточного пособия. На выплату прожиточного минимума правительство дополнительно выделило 1 млн евро. Читать далее...

Жители столичного района воюют с расположившимся по соседству крематорием

Жители расположенного в столичном районе Нымме местечка Раку судятся с городом Таллинном, который разрешил построить рядом с их домами крематорий. Читать далее...

Игры в снайперов на шоссе тревожат местных жителей

Неизвестные обстреляли несколько дорожных знаков и туристическую карту возле двух основных автомагистралей юго-востока Эстонии. Встревоженные местные жители просят полицию что-то предпринять. Читать далее...

Признанные виновными мужчины платили 15-летнему мальчику за сексуальные услуги от 20 до 50 евро

В прошлом году в связи с приобретением секс-услуг у 15-летнего мальчика было задержано 18 мужчин, самым известным из которых является бывший социал-демократ, избиравшийся первым номером в Тарту, Тыну Интс. Большая часть подозреваемых на сегодня признаны виновными или освобождены из-под стражи, часть дел еще в производстве. Читать далее...

Турфирмы Эстонии не видят света в конце туннеля

С весны предприятия туризма упорно трудились, чтобы удержать свой бизнес на плаву, и продумывали способы поддержания денежного потока. Но света в конце туннеля так и не видно, и никто не знает, что ждет в будущем. Читать далее...

Полиция отказалась устанавливать на своем здании скульптуру петуха

На организованный совместно с МВД художественный конкурс для общего здания внутренней безопасности в Пярну поступило 19 эскизов. Жюри объявило лучшей работой скульптуру Ясса Казелаана и Эдит Карлсон «Портрет красного петуха», но полиция отказалась от нее. Читать далее...

Не употребляйте этот продукт: Prisma отзывает оливковое масло

В ходе плановой проверки Ветеринарно-пищевой департамент установил, что оливковое масло Gourmante Extra Virgin Olive Oil не соответствует характеристикам категории оливкового масла первого отжима, зато при этом соответствует характеристикам лампового масла. Читать далее...

Храните деньги в банке! Лучше – консервной…

Коллапс, случившийся в четверг в интернет-среде Swedbank, стал еще одним аргументом в дискуссии о том, насколько полезно для не ахти какой великой экономики Эстонии существование супер-банка, который действует на здешних финансовых пастбищах чуть ли не монопольно. Читать далее...

Тихановская предложила предоставить Лукашенко иммунитет

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Об этом Тихановская заявила во время визита в Братиславу. Читать далее...

Эльмо Нюганен: я был готов прыгнуть в реку в незнакомом месте

С главным режиссером Линнатеатра Эльмо Нюганеном мы знакомы лет двадцать, а то и более; с первых его постановок на улице Лай: «Ромео и Джульетты», «Белого брака», блистательной «Пианолы». Много раз говорили о театре. На этот раз главной темой беседы стали кинематограф и его «кухня». Читать далее...

СТОИТ УВИДЕТЬ 〉 Активный горожанин нашел простое решение реконструкции Нарвского шоссе

Активный пользователь Facebook Mitte_tallinn обращает внимание на недостатки в планировке столицы и предлагает простое и быстрое решение реконструкции центральной части Нарвского шоссе. Читать далее...