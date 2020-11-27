Картина дня: очередные жертвы коронавируса, смена власти в Нарве и "черная пятница"

Первая Черная пятница эры коронавируса: что предлагают торговые центры Таллинна?

Американская традиция распродаж на Черную пятницу со временем набрала популярность и у нас, и сейчас торговые центры и сети предлагают скидки и специальные акции в конце ноября. Однако в этом году магазинам необходимо учитывать требования о социальной дистанции из-за пандемии коронавируса, ведь среди скопления народа, заполнившего торговые залы в погоне за скидкой, вирус распространяется легче. Как торговые центры позаботились о том, чтобы в магазинах не было давки? Читать далее...

За сутки в Эстонии скончалось пять пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5367 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 370, то есть 6,9% от общего количества тестов. Читать далее...

Никотиновые подушечки ударили по черному рынку снюса

Черный рынок снюса сократился не столько из-за обусловленных коронакризисом ограничений на поездки, сколько из-за вернувшейся полгода назад законной альтернативы – бестабачных никотиновых подушечек. Читать далее...

В Кыпу в аварии погиб мужчина

Полиция получила сегодня в 10.45 сообщение об аварии в деревне Кыпу Пярнуского уезда, в которой погиб мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Toyota. Читать далее...

Симптомов нет, а тест положительный: когда переболевший COVID-19 человек может выйти на работу?

«Наш работник, заразившийся коронавирусом, уже три недели находится на больничном. Симптомов у него больше нет, но тест все равно положительный. Семейный врач говорит, что он может выйти на работу, так как результаты теста могут оставаться положительными еще до 90 дней. Так ли это и может ли работник приступить к выполнению своих обязанностей?» - спрашивает читатель Postimees.

Новая правящая коалиция в Нарве огласила план действий до выборов

В зале Нарвского городского собрания сегодня подписали коалиционный договор председатель фракции Meie Narva и будущий мэр города Катри Райк и председатель новой центристской фракции Тамара Комлова. Под договором появится также подпись Михаила Стальнухина, как третьей стороны, но на саму церемонию подписания он не приехал. Читать далее...

Студия Postimees: меняются ли отели и рестораны под давлением кризиса?

Почему закрывают школы, а рестораны продолжают работать? Может ли это спасти отельно-ресторанный бизнес? На вопросы Rus.Postimees ответила руководитель Союза отелей и ресторанов Маарика Хонконен. Смотрите интервью в повторе!

Департамент здоровья: наказание за отсутствие маски — это не главная цель

Департамент здоровья заверил, что отсутствие маски у человека в общественном месте еще не повод для немедленного наказания. Читать далее...

Партия реформ исключила главного антимасочника из своих рядов

Партия реформ решила исключить из своих рядов Вильяма Коваля, который является организатором сегодняшней акции протеста антимасочников в Таллинне. Читать далее...

Трамп назвал условие, при котором готов покинуть Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики отдадут большинство голосов за его конкурента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Читать далее...

Последний разговор Леха Качиньского перед катастрофой в Смоленске. Почему он важен и при чем здесь Россия?