Картина дня: вероятность новых ограничений, интервью Юри Ратаса и погодные аномалии

Кийк: правительство обсудит введение дополнительных ограничений

Во вторник правительство обсудит возможность введения дополнительных ограничений, вызванных Covid-19, потому что распространение вируса в Эстонии происходит слишком быстро, передает слова министра социальных дел Танеля Кийка. Читать далее...

Жуткая история: владелец дорогой коллекции картин едва не умер в грязном подвале в Старом городе

В конце ноября в подвальном боксе Союза художников был найден пропавший до этого эстонский художник Мярт Бормейстер-младший. Истощенный и страдающий от загноения ноги он был госпитализирован. Между тем, несмотря на асоциальный образ жизни, Бормейстер-младший фактически является богатым наследником. Об этом рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija.

За сутки в Эстонии выявлено 567 зараженных, шестеро скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5867 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 567, то есть 10% от общего количества тестов. Читать далее...

Премьер Ратас: у нас с Кылвартом все очень хорошо!

Глава правительства Юри Ратас в интервью Rus.Postimees подвел итоги уходящего 2020 года. Премьер-министр рассказал, чему его научил кризис, сотрудничество с EKRE, скандалы и отставки в его Кабмине. И напоследок ответил на вопрос, чего не должно случиться в 2021 году? Смотрите видео!

Eesti Raudtee хочет связать Таллинн и Петербург электрической железной дорогой

Государственная компания Eesti Raudtee в сотрудничестве с российскими властями надеется построить электрическую железную дорогу от Таллинна до Санкт-Петебурга. Читать далее...

Полный провал: эстонцы в Англии возмущены подходом правительства к борьбе с коронавирусом

Из-за нового, быстро распространяющегося штамма коронавируса, обнаруженного на юге Англии, жители Соединенного Королевства столкнулись с еще более суровой реальностью, чем прежде: ограничения становятся только строже, а правительство пребывает в полной растерянности. Вынужденные отказаться от планов на праздники люди, несмотря на все ограничение, пытаются как-то жить дальше. Читать далее...

Песков о Навальном: у больного наблюдается ярко выраженная мания величия и преследования

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по его мнению, у оппозиционера Алексея Навального наблюдается мания величия и мания преследования. Читать далее...

Исследование указывает на стабилизацию распространения коронавируса в Эстонии

Как показывает исследование Тартуского университета, число зараженных коронавирусом остается высоким, но есть признаки стабилизации. Читать далее...

Отправление посылок между Эстонией и Великобританией приостановлено до нового года

В связи с агрессивным распространением нового штамма коронавируса воздушное сообщение с Великобританией было приостановлено, а движение грузов из Великобритании в Эстонию и обратно приостановлено до нового года. Читать далее...

Погодные аномалии: зимняя сказка на Рождество осталась в прошлом?

В этом году в рождественские праздники снега не ожидается, а температура будет слегка выше нуля. Такая картина уже кажется привычной, хотя, как оказалось, по-настоящему снежное Рождество в Эстонии было не так и давно. Читать далее...

Ирья Лутсар обеспокоена распространением вируса в Харьюмаа, особенно в столичных больницах

Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа стабилизировалось, но темпы заражения в столичном регионе, особенно в таллиннских больницах, продолжают расти, сообщила профессор микробиологии Ирья Лутсар, которая возглавляет консультирующий правительство научный совет. Читать далее...

Официально: 24 февраля не будет ни парада Сил обороны, ни президентского приема

Из-за продолжающегося распространения коронавируса канцелярия президента изменила план празднования очередной годовщины Эстонской Республики: 24 февраля не состоится ни военный парад Сил обороны, ни традиционный президентский прием. Читать далее...

Фото и видео 〉 На шоссе Таллинн-Тарту произошла тяжелая авария

Сегодня, 22 декабря, после полудня на 90-м километре шоссе Таллинн-Тарту в Мяэкюла (Ярвамаа) произошла авария. По первоначальным данным, столкнулись BMW и Volkswagen. Читать далее...