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  • Картина дня: государственные награды, парализовавший движение гололед и проблемы с пособием
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Картина дня: государственные награды, парализовавший движение гололед и проблемы с пособием

Журналист Postimees Эвелин Калдоя получит Орден Белой звезды V класса ФОТО: Mihkel Maripuu

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.

АНТИРЕКОРД 〉 За сутки в Эстонии скончались 13 пациентов с коронавирусом, заразились 962

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 6551 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 962, то есть 14,7% от общего количества. Читать далее...

Со следующей недели Эстонии угрожают более строгие ограничения

На сегодняшней пресс-конференции министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал, что Эстония должна быть готова к новым ограничениям, которые, возможно, продолжатся несколько месяцев. Читать далее...

Меркель, Лутсар и еще 150 выдающихся личностей: смотрите, кто в этом году получит госнаграды от президента

Накануне Дня независимости Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные награды людям, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Всего наград удостоятся 152 человека. Читать далее...

Среди награжденных государственными наградами 11 русских имен

Сегодня стал известен список государственных наград, вручаемых президентом в честь годовщины Эстонской Республики. Читать далее...

Нейвельт: дайте предпринимателям льготы – мы спасем Ида-Вирумаа!

С начала коронакризиса безработица в Эстонии поднялась до уровня 8,8 % процента, а в Ида-Вирумаа – до 14,6%. Эпидемия набирает обороты. Приведут ли новые шаги правительства к спасению экономики? Читать далее...

БЛОГ И ГАЛЕРЕЯ 〉 Полиция: за пять часов в Харьюмаа произошло около 200 ДТП

Со второй половины дня во вторник Департамент транспорта из-за ледяного дождя и исключительного обледенения на дорогах объявил о тяжелых погодных условиях по всей стране. Читать далее...

Читательница — о гололеде: была мысль ползти на карачках. Кто несет ответственность?

«Люди падали - и молодые, и в возрасте. Была мысль ползти на карачках. У меня много вопросов и нет ответов. Кто несет ответственность? За что мы платим налоги?» - делится впечатлениями о сегодняшнем гололеде читательница Rus.Postimees. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Четыре грузовика попали в аварию, один из них опрокинулся поперек дороги

Сегодня в 13.01 между четвертым и пятым километрами шоссе Эльва-Ранну, Тартумаа, произошла авария, в ходе которой машина опрокинулась на бок поперек дороги. Читать далее...

Автомобиль провалился в пруд: погиб мужчина и две собаки

Сегодня в 10 часов в Центр тревоги сообщили о машине, провалившейся под лед пруда в деревне Хельда Раплаского уезда. В ходе несчастного случая погиб сидевший за рулем 76-летний мужчина и две охотничьи собаки, которые находились в салоне автомобиля. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Нагруженный древесиной прицеп грузовика оторвался и опрокинулся на скользкой дороге

Сегодня в полдень из-за гололедицы на дороге Яска-Аймла, волость Пыхья-Сакала, недалеко от Тяэкси, произошла авария, в ходе которой опрокинулся нагруженный древесиной прицеп грузовик. Бревна разлетелись по полю. Читать далее...

ФОТО 〉 Спешившие на вызов спасатели попали в аварию: одного из них увезла скорая

Сегодня в 11.59 в деревне Выйзику, волость Пыльтсамаа, Йыгевамаа, из-за гололеда съехала с дороги машина спасательной команды Вильянди, которая двигалась со скоростью 50 км/ч. Читать далее...

Повар Роман Защеринский получит орден Белой звезды V класса

Роман Защеринский, повар, сособственник ресторанов Moon, Kolm Sibulat, Mantel & Korsten награжден Орденом Белой звезды V класса за продвижение эстонской гастрономической культуры. Читать далее...

Помощник прокурора: детей мучили по незнанию, а не злонамеренно

Новость Postimees о живущей в Вирумаа семейной паре, которая в течение нескольких лет заставляла двух несовершеннолетних детей сидеть по выходным в темной комнате - без окон и света - и в отношении которой прекратили уголовное производство по принципу оппортунитета, вызвала негодование из-за неожиданно мягкого решения суда. Читать далее...

Нарвитяне рассказали, как планируют отметить праздник(и)

Корреспондент Rus.Postimees попросил жителей Нарвы поделиться своими планами празднования 24 февраля. Во время уличного опроса в городе были слышны взрывы и пулеметные очереди - это в соседнем Ивангороде местный клуб реконструкторов отмечал 23 февраля. Для многих участников опроса эти две даты причудливо переплетаются. Читать далее...

Лутсар: мы не рекомендуем вводить комендантский час, но более жесткие ограничения — да

По словам вирусолога Ирьи Лутсар, встречавшийся вчера с правительством научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, так как мягкие ограничения больше не работают, а способность столичных больниц принимать коронапациентов имеет свои пределы. Читать далее...

Получатель пособия для поездки на работу сбит с толку: расстояние — семь километров, а платят лишь за два

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees житель Маарду Сергей имеет инвалидность и получает от Кассы по безработице пособие для поездки на работу. Компенсация за январь вызвала у читателя и его супруги недоумение, так как выплаченная сумма оказалась значительно меньше предполагаемой. Читать далее...

Везшего семью за покупками со скоростью 150 км/ч нетрезвого мужчину без прав отправили за решетку

Суд вынес в качестве наказания арест сроком на полмесяца мужчине, который поехал с женой и детьми в Тарту за покупками, не имея права на управление и находясь в нетрезвом виде. Также был назначен штраф ехавшей с ним жене, которая не помешала мужу сесть за руль после того, как он употребил алкоголь. Читать далее...

На Эстонию надвигается пылевое облако из Сахары: сегодня может выпасть желтый снег

Сегодня, 23 февраля, до Эстонии из Северной Африки доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, из-за чего снег может иметь желтоватый оттенок. Песчаная пыль, которая миновала тысячи километров, не опасна для здоровья людей, но желтый снег есть не стоит, что и так должно быть понятным жителям северных стран. Читать далее...

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