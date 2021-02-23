Картина дня: государственные награды, парализовавший движение гололед и проблемы с пособием

Повар Роман Защеринский получит орден Белой звезды V класса

Роман Защеринский, повар, сособственник ресторанов Moon, Kolm Sibulat, Mantel & Korsten награжден Орденом Белой звезды V класса за продвижение эстонской гастрономической культуры. Читать далее...

Помощник прокурора: детей мучили по незнанию, а не злонамеренно

Новость Postimees о живущей в Вирумаа семейной паре, которая в течение нескольких лет заставляла двух несовершеннолетних детей сидеть по выходным в темной комнате - без окон и света - и в отношении которой прекратили уголовное производство по принципу оппортунитета, вызвала негодование из-за неожиданно мягкого решения суда. Читать далее...

Нарвитяне рассказали, как планируют отметить праздник(и)

Корреспондент Rus.Postimees попросил жителей Нарвы поделиться своими планами празднования 24 февраля. Во время уличного опроса в городе были слышны взрывы и пулеметные очереди - это в соседнем Ивангороде местный клуб реконструкторов отмечал 23 февраля. Для многих участников опроса эти две даты причудливо переплетаются. Читать далее...

Лутсар: мы не рекомендуем вводить комендантский час, но более жесткие ограничения — да

По словам вирусолога Ирьи Лутсар, встречавшийся вчера с правительством научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, так как мягкие ограничения больше не работают, а способность столичных больниц принимать коронапациентов имеет свои пределы. Читать далее...

Получатель пособия для поездки на работу сбит с толку: расстояние — семь километров, а платят лишь за два

Обратившийся в редакцию Rus.Postimees житель Маарду Сергей имеет инвалидность и получает от Кассы по безработице пособие для поездки на работу. Компенсация за январь вызвала у читателя и его супруги недоумение, так как выплаченная сумма оказалась значительно меньше предполагаемой. Читать далее...

Везшего семью за покупками со скоростью 150 км/ч нетрезвого мужчину без прав отправили за решетку

Суд вынес в качестве наказания арест сроком на полмесяца мужчине, который поехал с женой и детьми в Тарту за покупками, не имея права на управление и находясь в нетрезвом виде. Также был назначен штраф ехавшей с ним жене, которая не помешала мужу сесть за руль после того, как он употребил алкоголь. Читать далее...

На Эстонию надвигается пылевое облако из Сахары: сегодня может выпасть желтый снег

Сегодня, 23 февраля, до Эстонии из Северной Африки доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, из-за чего снег может иметь желтоватый оттенок. Песчаная пыль, которая миновала тысячи километров, не опасна для здоровья людей, но желтый снег есть не стоит, что и так должно быть понятным жителям северных стран. Читать далее...