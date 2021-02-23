Картина дня: государственные награды, парализовавший движение гололед и проблемы с пособием
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 6551 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 962, то есть 14,7% от общего количества. Читать далее...
На сегодняшней пресс-конференции министр здравоохранения и труда Танель Кийк сказал, что Эстония должна быть готова к новым ограничениям, которые, возможно, продолжатся несколько месяцев. Читать далее...
Накануне Дня независимости Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручит государственные награды людям, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Всего наград удостоятся 152 человека. Читать далее...
Сегодня стал известен список государственных наград, вручаемых президентом в честь годовщины Эстонской Республики. Читать далее...
С начала коронакризиса безработица в Эстонии поднялась до уровня 8,8 % процента, а в Ида-Вирумаа – до 14,6%. Эпидемия набирает обороты. Приведут ли новые шаги правительства к спасению экономики? Читать далее...
Со второй половины дня во вторник Департамент транспорта из-за ледяного дождя и исключительного обледенения на дорогах объявил о тяжелых погодных условиях по всей стране. Читать далее...
«Люди падали - и молодые, и в возрасте. Была мысль ползти на карачках. У меня много вопросов и нет ответов. Кто несет ответственность? За что мы платим налоги?» - делится впечатлениями о сегодняшнем гололеде читательница Rus.Postimees. Читать далее...
Сегодня в 13.01 между четвертым и пятым километрами шоссе Эльва-Ранну, Тартумаа, произошла авария, в ходе которой машина опрокинулась на бок поперек дороги. Читать далее...
Сегодня в 10 часов в Центр тревоги сообщили о машине, провалившейся под лед пруда в деревне Хельда Раплаского уезда. В ходе несчастного случая погиб сидевший за рулем 76-летний мужчина и две охотничьи собаки, которые находились в салоне автомобиля. Читать далее...
Сегодня в полдень из-за гололедицы на дороге Яска-Аймла, волость Пыхья-Сакала, недалеко от Тяэкси, произошла авария, в ходе которой опрокинулся нагруженный древесиной прицеп грузовик. Бревна разлетелись по полю. Читать далее...
Сегодня в 11.59 в деревне Выйзику, волость Пыльтсамаа, Йыгевамаа, из-за гололеда съехала с дороги машина спасательной команды Вильянди, которая двигалась со скоростью 50 км/ч. Читать далее...
Роман Защеринский, повар, сособственник ресторанов Moon, Kolm Sibulat, Mantel & Korsten награжден Орденом Белой звезды V класса за продвижение эстонской гастрономической культуры. Читать далее...
Новость Postimees о живущей в Вирумаа семейной паре, которая в течение нескольких лет заставляла двух несовершеннолетних детей сидеть по выходным в темной комнате - без окон и света - и в отношении которой прекратили уголовное производство по принципу оппортунитета, вызвала негодование из-за неожиданно мягкого решения суда. Читать далее...
Корреспондент Rus.Postimees попросил жителей Нарвы поделиться своими планами празднования 24 февраля. Во время уличного опроса в городе были слышны взрывы и пулеметные очереди - это в соседнем Ивангороде местный клуб реконструкторов отмечал 23 февраля. Для многих участников опроса эти две даты причудливо переплетаются. Читать далее...
По словам вирусолога Ирьи Лутсар, встречавшийся вчера с правительством научный совет рекомендует ввести более жесткие ограничения, так как мягкие ограничения больше не работают, а способность столичных больниц принимать коронапациентов имеет свои пределы. Читать далее...
Обратившийся в редакцию Rus.Postimees житель Маарду Сергей имеет инвалидность и получает от Кассы по безработице пособие для поездки на работу. Компенсация за январь вызвала у читателя и его супруги недоумение, так как выплаченная сумма оказалась значительно меньше предполагаемой. Читать далее...
Суд вынес в качестве наказания арест сроком на полмесяца мужчине, который поехал с женой и детьми в Тарту за покупками, не имея права на управление и находясь в нетрезвом виде. Также был назначен штраф ехавшей с ним жене, которая не помешала мужу сесть за руль после того, как он употребил алкоголь. Читать далее...
Сегодня, 23 февраля, до Эстонии из Северной Африки доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, из-за чего снег может иметь желтоватый оттенок. Песчаная пыль, которая миновала тысячи километров, не опасна для здоровья людей, но желтый снег есть не стоит, что и так должно быть понятным жителям северных стран. Читать далее...