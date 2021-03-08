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Картина дня: локдаун, суровая жизнь наркодилеров и 8 Марта

Аппарат ИВЛ в Ида-Таллиннской центральной больнице. ФОТО: Tairo Lutter

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 марта.

С четверга в Эстонии вводится локдаун

Премьер-министр Кая Каллас сообщила в прямом эфире "Актуальной камеры", что с четверга в Эстонии вводится локдаун - закрываются торговые центра, рестораны и прерывается оказания услуг, которые не являются жизненно важными. Учеников начальных классов также отправляют на дистанционное обучение. Читать далее...

Кая Каллас: Эстонии грозит локдаун

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что согласно дошедшей до нее информации, британский штамм вируса Covid-19 распространяется более широко, чем считалось ранее. Если масштабное распространение агрессивного штамма подтвердится, по оценке премьер-министра, придется все-таки закрыть страну. Читать далее...

Научный совет: страну надо закрывать уже сейчас

Находящаяся в самоизоляции Кая Каллас написала сегодня в соцсетях, что если широкое распространение агрессивного британского штамма подтвердится, придется все-таки закрыть страну. Член научного совета Андрес Меритс сказал Postimees, что страну следовало бы закрыть и без британского штамма, поскольку уровень распространения вируса очень высок. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Министр здравоохранения: правительство готово к любым решениям, но до локдауна у нас есть еще несколько возможных шагов

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр здравоохранения Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и руководитель отдела эпидемиологических заболеваний Ханна Сепп рассказали о ситуации с распространением коронавируса. Читать далее...

«Эстония на краю пропасти»: «Отечество» требует объявить чрезвычайное положение

В понедельник парламентская фракция «Отечества» приняла политическое заявление, в котором отмечает, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо объявить чрезвычайное положение, а премьер-министр должен взять на себя ответственность за урегулирование кризиса. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались 14 пациентов с коронавирусом, заразились 1181

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5496 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1181, то есть 21,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Суровая жизнь наркодилеров: «Я убью тебя сегодня, крыса! Ты умрешь медленно!»

Начавшаяся в Финляндии ссора из-за денег, вырученных от продажи наркотиков, привела к похищению в Кохтла-Ярве молодого человека на глазах у его отца и поездке в лес, где потерпевшего жестоко избили, пытали и унижали, а затем оставили в темноте. Читать далее...

Женщина Эстонии не жалуется на здоровье, она трудолюбивая и образованная

У женщины Эстонии хорошее здоровье, она высокообразованна и трудолюбива, свидетельствует сводка, подготовленная Департаментом статистики к Женскому дню. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Смотрите, что творится с утра у цветочных киосков в Таллинне на улицу Виру

8 Марта. На часах 09:30 утра, а у цветочных киосков на улице Виру уже выстраиваются очереди из мужчин, желающих поздравить своих женщин с прекрасным праздником весны – 8 Марта. На прилавках – море цветов, и несмотря на морозное мартовское утро, в воздухе царит атмосфера радости. Репортер портала Limon.ee поговорила с мужчинами-покупателями и узнала, как они будут поздравлять дам с Международным женским днем.  Читать далее...

Государственная стратегия вакцинации возмущает семейных врачей

Несколько месяцев говорят о том, что вакцинация идет не в том темпе, как должна. В итоге это неоднократно подтвердили канцлер и министр Министерства социальных дел. И хотя говорят об определенном числе вакцинированных учителей, спасателей и полицейских, а также провели пилотный проект по вакцинации людей 60-69 лет, по всей Эстонии полно центров семейных врачей, которые не могут вакцинировать людей из групп риска. Читать далее...

Канцлер юстиции о масках: порядок нужно соблюдать, даже если он не нравится

Канцлера юстиции Юлле Мадизе многие просили прокомментировать введенные для предотвращения распространения Covid-19 меры и ограничения, особенно беспокойство вызывает обязательство носить защитную маску. Читать далее...

Ситуация в эстонских больницах: COVID-отделения заполнены в среднем на 80%

Ковидные отделения в эстонских больницах заполнены в среднем на 80%. Некоторые клиники больше не принимают больных с коронавирусом, в других ресурс почти исчерпан. Если ситуация усугубится, будет сокращено плановое лечение, не исключены и более суровые ограничения. Читать далее...

Взлом ПО Microsoft грозит глобальным кризисом кибербезопасности

Взлом хакерами ПО Exchange Server корпорации Microsoft грозит перерасти в мировой кризис кибербезопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования крупной кибератаки. Читать далее...

Упор на рабочие места и здравоохранение: в Эстонии будет принят дополнительный пакет кризисной помощи

По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, в ближайшее время будут приняты дополнительный пакет помощи в кризисной ситуации и дополнительный бюджет. Читать далее...

Исследование: почти половина жителей Эстонии готовы платить за уборку снега

Как показал социологический опрос, проведенный фирмой Norstat, почти три четверти жителей Эстонии считает, что за уборку тротуаров должно отвечать местное самоуправление. Целых 47% респондентов заявили, что готовы в зимние месяцы платить «налог на снег». Читать далее...

Департамент здоровья готовится к объявлению чрезвычайной ситуации третьего уровня

В понедельник на заседании спецкомиссии Рийгикогу заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма заявила, что ситуация в Эстонии очень плохая: наша страна в Европе если не первая, то точно вторая по заражаемости коронавирусом. Читать далее...

Яна Тоом покидает нарвский округ, а бывший мэр не станет центристом

Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов и еще несколько местных политиков отозвали свои заявления о вступлении в Центристскую партию. Действующий председатель нарвского округа центристов Яна Тоом объявила о намерении покинуть свой пост. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Полицейские задержали пьяного водителя, проигнорировавшего сигнал остановиться

Сегодня ночью в Ярвамаа полицейские задержали пьяного 33-летнего водителя легкового автомобиля Volvo, который несколько раз проигнорировал сигналы к остановке и пытался скрыться. Читать далее...

ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЕ ПОДРОБНОСТИ 〉 Лихулаский стрелок впервые не сдержал эмоций во время речи матери застреленного им мотоциклиста

Пока Микк Таррасте пытался выехать из канавы на машине у Olerex в Лихула, а мотоциклист Виргот Рягастик общался с Центром тревоги, рядом с Subaru с разбитым капотом остановилась женщина с 14-летним, трехлетним и младенцем, которому был месяц. Она хотела пойти спросить, нужна ли помощь. Однако ребенок заплакал, и она поехала дальше. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Нападение на главврача PERH: Тальвинг бежал за нападавшим и пытался задержать его

Нападение на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга записала расположенная за парковкой камера видеонаблюдения. На записи видно, что Тальвинг бежит за нападавшим, чтобы задержать его. Читать далее...

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