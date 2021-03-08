Картина дня: локдаун, суровая жизнь наркодилеров и 8 Марта
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 марта.
Премьер-министр Кая Каллас сообщила в прямом эфире "Актуальной камеры", что с четверга в Эстонии вводится локдаун - закрываются торговые центра, рестораны и прерывается оказания услуг, которые не являются жизненно важными. Учеников начальных классов также отправляют на дистанционное обучение. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас заявила, что согласно дошедшей до нее информации, британский штамм вируса Covid-19 распространяется более широко, чем считалось ранее. Если масштабное распространение агрессивного штамма подтвердится, по оценке премьер-министра, придется все-таки закрыть страну. Читать далее...
Находящаяся в самоизоляции Кая Каллас написала сегодня в соцсетях, что если широкое распространение агрессивного британского штамма подтвердится, придется все-таки закрыть страну. Член научного совета Андрес Меритс сказал Postimees, что страну следовало бы закрыть и без британского штамма, поскольку уровень распространения вируса очень высок. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр здравоохранения Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и руководитель отдела эпидемиологических заболеваний Ханна Сепп рассказали о ситуации с распространением коронавируса. Читать далее...
В понедельник парламентская фракция «Отечества» приняла политическое заявление, в котором отмечает, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо объявить чрезвычайное положение, а премьер-министр должен взять на себя ответственность за урегулирование кризиса. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5496 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1181, то есть 21,5% от общего количества тестов. Читать далее...
Начавшаяся в Финляндии ссора из-за денег, вырученных от продажи наркотиков, привела к похищению в Кохтла-Ярве молодого человека на глазах у его отца и поездке в лес, где потерпевшего жестоко избили, пытали и унижали, а затем оставили в темноте. Читать далее...
У женщины Эстонии хорошее здоровье, она высокообразованна и трудолюбива, свидетельствует сводка, подготовленная Департаментом статистики к Женскому дню. Читать далее...
8 Марта. На часах 09:30 утра, а у цветочных киосков на улице Виру уже выстраиваются очереди из мужчин, желающих поздравить своих женщин с прекрасным праздником весны – 8 Марта. На прилавках – море цветов, и несмотря на морозное мартовское утро, в воздухе царит атмосфера радости. Репортер портала Limon.ee поговорила с мужчинами-покупателями и узнала, как они будут поздравлять дам с Международным женским днем. Читать далее...
Несколько месяцев говорят о том, что вакцинация идет не в том темпе, как должна. В итоге это неоднократно подтвердили канцлер и министр Министерства социальных дел. И хотя говорят об определенном числе вакцинированных учителей, спасателей и полицейских, а также провели пилотный проект по вакцинации людей 60-69 лет, по всей Эстонии полно центров семейных врачей, которые не могут вакцинировать людей из групп риска. Читать далее...
Канцлера юстиции Юлле Мадизе многие просили прокомментировать введенные для предотвращения распространения Covid-19 меры и ограничения, особенно беспокойство вызывает обязательство носить защитную маску. Читать далее...
Ковидные отделения в эстонских больницах заполнены в среднем на 80%. Некоторые клиники больше не принимают больных с коронавирусом, в других ресурс почти исчерпан. Если ситуация усугубится, будет сокращено плановое лечение, не исключены и более суровые ограничения. Читать далее...
Взлом хакерами ПО Exchange Server корпорации Microsoft грозит перерасти в мировой кризис кибербезопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с деталями расследования крупной кибератаки. Читать далее...
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, в ближайшее время будут приняты дополнительный пакет помощи в кризисной ситуации и дополнительный бюджет. Читать далее...
Как показал социологический опрос, проведенный фирмой Norstat, почти три четверти жителей Эстонии считает, что за уборку тротуаров должно отвечать местное самоуправление. Целых 47% респондентов заявили, что готовы в зимние месяцы платить «налог на снег». Читать далее...
В понедельник на заседании спецкомиссии Рийгикогу заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма заявила, что ситуация в Эстонии очень плохая: наша страна в Европе если не первая, то точно вторая по заражаемости коронавирусом. Читать далее...
Бывший мэр Нарвы Алексей Евграфов и еще несколько местных политиков отозвали свои заявления о вступлении в Центристскую партию. Действующий председатель нарвского округа центристов Яна Тоом объявила о намерении покинуть свой пост. Читать далее...
Сегодня ночью в Ярвамаа полицейские задержали пьяного 33-летнего водителя легкового автомобиля Volvo, который несколько раз проигнорировал сигналы к остановке и пытался скрыться. Читать далее...
Пока Микк Таррасте пытался выехать из канавы на машине у Olerex в Лихула, а мотоциклист Виргот Рягастик общался с Центром тревоги, рядом с Subaru с разбитым капотом остановилась женщина с 14-летним, трехлетним и младенцем, которому был месяц. Она хотела пойти спросить, нужна ли помощь. Однако ребенок заплакал, и она поехала дальше. Читать далее...
Нападение на главного врача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга записала расположенная за парковкой камера видеонаблюдения. На записи видно, что Тальвинг бежит за нападавшим, чтобы задержать его. Читать далее...