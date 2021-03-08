Картина дня: локдаун, суровая жизнь наркодилеров и 8 Марта

С четверга в Эстонии вводится локдаун

Премьер-министр Кая Каллас сообщила в прямом эфире "Актуальной камеры", что с четверга в Эстонии вводится локдаун - закрываются торговые центра, рестораны и прерывается оказания услуг, которые не являются жизненно важными. Учеников начальных классов также отправляют на дистанционное обучение. Читать далее...

Кая Каллас: Эстонии грозит локдаун

Премьер-министр Кая Каллас заявила, что согласно дошедшей до нее информации, британский штамм вируса Covid-19 распространяется более широко, чем считалось ранее. Если масштабное распространение агрессивного штамма подтвердится, по оценке премьер-министра, придется все-таки закрыть страну. Читать далее...

Научный совет: страну надо закрывать уже сейчас

Находящаяся в самоизоляции Кая Каллас написала сегодня в соцсетях, что если широкое распространение агрессивного британского штамма подтвердится, придется все-таки закрыть страну. Член научного совета Андрес Меритс сказал Postimees, что страну следовало бы закрыть и без британского штамма, поскольку уровень распространения вируса очень высок. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Министр здравоохранения: правительство готово к любым решениям, но до локдауна у нас есть еще несколько возможных шагов

Сегодня прошла пресс-конференция, на которой министр здравоохранения Танель Кийк, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле и руководитель отдела эпидемиологических заболеваний Ханна Сепп рассказали о ситуации с распространением коронавируса. Читать далее...

«Эстония на краю пропасти»: «Отечество» требует объявить чрезвычайное положение

В понедельник парламентская фракция «Отечества» приняла политическое заявление, в котором отмечает, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо объявить чрезвычайное положение, а премьер-министр должен взять на себя ответственность за урегулирование кризиса. Читать далее...

За сутки в Эстонии скончались 14 пациентов с коронавирусом, заразились 1181

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5496 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1181, то есть 21,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Суровая жизнь наркодилеров: «Я убью тебя сегодня, крыса! Ты умрешь медленно!»

Начавшаяся в Финляндии ссора из-за денег, вырученных от продажи наркотиков, привела к похищению в Кохтла-Ярве молодого человека на глазах у его отца и поездке в лес, где потерпевшего жестоко избили, пытали и унижали, а затем оставили в темноте. Читать далее...

Женщина Эстонии не жалуется на здоровье, она трудолюбивая и образованная

У женщины Эстонии хорошее здоровье, она высокообразованна и трудолюбива, свидетельствует сводка, подготовленная Департаментом статистики к Женскому дню. Читать далее...

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