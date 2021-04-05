Картина дня: бардак с вакцинацией, инцидент в доме отдыха и новшества для читателей Rus.Postimees

Больничная касса: поведение таллиннских медучреждений в выходные неприемлемо

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья доктор Урмас Суле и руководитель Больничной кассы Райн Лаане. Читать далее...

Почему в дигитальной регистратуре не указывают название предлагаемой вакцины?

«Я еще молодой, но нахожусь в группе риска. В digilugu указано, что я имею право на вакцинацию, но два моих лечащих врача четко сказали: AstraZeneca нельзя, только Pfizer или Moderna. Я постоянно мониторю в дигитальной регистратуре возможность вакцинации. Сейчас в нашем регионе есть 116 номерков, уколоться можно хоть завтра. Однако дигитальная регистратура не показывает, какой препарат предлагают», - пишет читатель Rus.Postimees. Читать далее...

Лихулаский стрелок Микк Таррасте заговорил в зале суда

В Пярнуском уездном суде в понедельник продолжился процессе по делу Микка Таррасте, обвиняемого в убийстве двух человек в Лихула прошлым летом. Читать далее...

Фишер: можно начать обсуждение открытия школ

Показатель инфицирования в Эстонии упал ниже 0,85, и можно начать обсуждение открытия школ. Читать далее...

Кийк: для поощрения вакцинации подумаем и о нетрадиционном подходе

Когда в Эстонию поступит большое количество вакцины, то для повышения охвата вакцинацией придется подумать и о нетрадиционных способах. Читать далее...

Гигантская сумма крышевых денег застряла на счете МВД

Предназначенные MTÜ Elu Marss 171 000 евро так называемых крышевых денег, запланированных в госбюжете этого года, до сих пор не выплачены. Планы спутала смена правительства, произошедшая в январе. Читать далее...

Большой бардак с вакцинацией: никто не хочет брать на себя ответственность

Значительно большее количество вакцины - 20 000 доз Pfizer/BioNTech и 44 000 доз AstraZeneca, прибывших в Эстонию на этой неделе, - дали повод начать на выходных широкомасштабную вакцинацию. Она не дала ожидаемого результата, но это вскрыло несколько фундаментальных конфликтов по вопросу вакцинации в целом. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 383 жителей Эстонии, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2718 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 383, то есть 12,3% от общего количества. Читать далее...

На прошлой неделе о побочных эффектах вакцины от коронавируса сообщили 118 раз

В Эстонии с конца прошлого года по сегодняшний день была введена 296 031 доза вакцины. На прошлой неделе в департамент поступило 118 сообщений о побочных эффектах: 20 связаны с Pfizer, три - с Moderna и 95 — с AstraZeneca. Читать далее...

ФОТО 〉 Экс-политик, избивший и унизивший в Таллинне человека, покинул суд со штрафом в 1500 евро