Картина дня: Ратас отказался от вакцинации, люди рвутся в теплые страны, экс-депутат попалась пьяной за рулем

Коронавирус подтвержден у 984 жителей Эстонии, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 984, то есть 16,1% от общего количества. Читать далее...

Министр образования: если вам не нужны результаты для поступления, выпускные экзамены можно не сдавать

Министр образования Лийна Керсна рассказала, что экзамены уже не будут связывать с окончанием школы. Если нет планов поступать в вуз или результаты экзаменов не требуются, сдавать экзамены не обязательно. Остальным будет предоставлена возможность сдать в основной день или в дополнительный. Читать дальше...

СТРАСТИ ПО ВАКЦИНАЦИИ 〉 «Поведение Юри Ратаса оскорбительно по отношению к народу»

Отказ Юри Ратаса от вакцинации стал неожиданностью для общества и, вероятно, подлил масла в огонь сомнений, связанных с вакцинами. В то же время массовая вакцинации на прошлых выходных обернулась хаосом - тысячи вакцин, предназначенным для пожилых, ушли людям младше 60 лет. Читать дальше...

Несмотря на пандемию люди рвутся в теплые страны

В то время, как Эстония из-за распространения вируса до конца апреля практически закрыта на замок, а Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует отказаться от поездок, путешествия в теплые страны среди жителей страны настолько популярны, что достать билеты совсем непросто. Читать далее...

Эстония прекратила прививать вакциной от AstraZeneca людей младше 60 лет

В среду несколько человек сообщили Postimees, что им пришло письмо об отмене забронированной вакцинации, поскольку в Эстонии прекратили прививать людей моложе 60 лет препаратом от коронавируса производства AstraZeneca. Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов сказал, что люди, которые должны получить вторую дозу AstraZeneca, ее получат. Читать далее...

Фото 〉 Эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу задержана пьяной за рулем

Во вторник вечером эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте задержана в Тарту в пьяном виде за рулем своего автомобиля Subaru. Читать далее...

Аркадий Попов: нам нужно потерпеть три-четыре недели

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

Йоллер: вакцинация пошла насмарку не из-за того, что люди не хотят прививаться

«Управление вакцинацией пошло насмарку не из-за того, что люди не хотят вакцину или с AstraZeneca возникла неразбериха, - говорит семейный врач Кармен Йоллер. - Основная проблема нашей вакцинополитики состоит в том, что цели вакцинации радикально различаются для врачей и политиков, чиновников».

ЕМА: польза от вакцины AstraZeneca перевешивает потенциальные риски