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  • Картина дня: Ратас отказался от вакцинации, люди рвутся в теплые страны, экс-депутат попалась пьяной за рулем

Картина дня: Ратас отказался от вакцинации, люди рвутся в теплые страны, экс-депутат попалась пьяной за рулем

Eesti 200 esimees Kristina Kallas andis eile riigikogu esimehele Jüri Ratasele üle rahvaalgatuse RMK dividendiootuse vähendamiseks, paraku ei ole valitsusel võimalik reguleerida riigimetsa raiemahtu dividendiootusega, sest raiemahu määravad teised otsused. ФОТО: Eero Vabamägi

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 апреля.

Коронавирус подтвержден у 984 жителей Эстонии, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6116 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 984, то есть 16,1% от общего количества. Читать далее...

Министр образования: если вам не нужны результаты для поступления, выпускные экзамены можно не сдавать

Министр образования Лийна Керсна рассказала, что экзамены уже не будут связывать с окончанием школы. Если нет планов поступать в вуз или результаты экзаменов не требуются, сдавать экзамены не обязательно. Остальным будет предоставлена возможность сдать в основной день или в дополнительный. Читать дальше...

СТРАСТИ ПО ВАКЦИНАЦИИ 〉 «Поведение Юри Ратаса оскорбительно по отношению к народу»

Отказ Юри Ратаса от вакцинации стал неожиданностью для общества и, вероятно, подлил масла в огонь сомнений, связанных с вакцинами. В то же время массовая вакцинации на прошлых выходных обернулась хаосом - тысячи вакцин, предназначенным для пожилых, ушли людям младше 60 лет. Читать дальше...

Несмотря на пандемию люди рвутся в теплые страны

В то время, как Эстония из-за распространения вируса до конца апреля практически закрыта на замок, а Министерство иностранных дел настоятельно рекомендует отказаться от поездок, путешествия в теплые страны среди жителей страны настолько популярны, что достать билеты совсем непросто. Читать далее...

Эстония прекратила прививать вакциной от AstraZeneca людей младше 60 лет

В среду несколько человек сообщили Postimees, что им пришло письмо об отмене забронированной вакцинации, поскольку в Эстонии прекратили прививать людей моложе 60 лет препаратом от коронавируса производства AstraZeneca. Глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы доктор Аркадий Попов сказал, что люди, которые должны получить вторую дозу AstraZeneca, ее получат. Читать далее...

Фото 〉 Эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу задержана пьяной за рулем

Во вторник вечером эстонская телезвезда и бывший член Рийгикогу Майре Аунасте задержана в Тарту в пьяном виде за рулем своего автомобиля Subaru. Читать далее...

Аркадий Попов: нам нужно потерпеть три-четыре недели

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэр Вадим Белобровцев и руководитель Западно-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. Читать далее...

Йоллер: вакцинация пошла насмарку не из-за того, что люди не хотят прививаться

«Управление вакцинацией пошло насмарку не из-за того, что люди не хотят вакцину или с AstraZeneca возникла неразбериха, - говорит семейный врач Кармен Йоллер. - Основная проблема нашей вакцинополитики состоит в том, что цели вакцинации радикально различаются для врачей и политиков, чиновников».

ЕМА: польза от вакцины AstraZeneca перевешивает потенциальные риски

В среду Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что тромбоз следует считать крайне редким побочным эффектом вакцины от коронавируса производства AstraZeneca и что польза от вакцины перевешивает потенциальные риски. Читать дальше...

Департамент здоровья, министры и Ирья Лутсар рассказали о ситуации с Covid-19 в Эстонии

Сегодня состоялась  пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр образования и науки Лийна Керсна и руководитель научного совета при правительстве Ирья Лутсар. Читать далее...

Михкельсон о ситуации на границе с Украиной: ружье на стене должно выстрелить

Ситуация на восточной границе Украины становится все более напряженной. Если Украина утверждает, что Россия намеренно обострила ситуацию на востоке страны, а перемещение войск повлекло за собой слухи об эскалации войны, то цели Кремля пока неясны. Читать далее...

В Эстонии заразились сотни человек, привившиеся первой дозой вакцины

Департамент здоровья на основе собранной статистики считает, что все используемые в Эстонии вакцины эффективны. У большинства заболевших коронавирусом после вакцинации причина заражения кроется в том, что с момента иммунизации прошло слишком мало времени и еще не успели сформироваться антитела. Читать далее...

Вирус агрессии: кто под угрозой в первую очередь?

Год в условиях пандемии повлиял на психологическое здоровье людей, поэтому многие отмечают учащение агрессивных проявлений. Читать далее...

Кылварт: нелогично вакцинировать только пожилых людей

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, с самого начала нужно было вакцинировать не только пожилых людей, относящихся к группе риска, но и молодых, в первую очередь - работников передовой. Читать далее...

Ида-Таллиннская центральная больница: приходите вакцинироваться!

В республиканской дигирегистратуре на сегодня, 7 апреля, и завтра, 8 апреля, открыта возможность регистрации на вакцинацию в Ида-Таллиннской центральной больнице. Читать далее...

В Нарве появился новый крытый рынок, но выяснилось, что его открыли без разрешения

В минувшие выходные в Нарве, в здании на Таллиннском шоссе известном у нарвитян как “сиреневый банк”, открылся рынок. Заметно, что он пользуется большой популярностью у горожан - внутри много покупателей. Однако, уже в понедельник мэр города сказала, что рынок открылся самовольно, и это недопустимо. Читать дальше...

Государство составило план подключения к высокоскоростному интернету

Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть направил на общественное обсуждение план развития широкополосной связи в Эстонии на 2021–2030 годы, цель которого - обеспечить к концу десятилетия всю Эстонию сверхбыстрым, надежным и доступным интернет-соединением. Читать далее...

Финны готовят экспансию на эстонский рынок недвижимости

Финская инвестиционная компания Titanium запускает новый инвестиционный фонд, ориентированный на рынок недвижимости стран Балтии, цель которого – стать в течение ближайших лет крупнейшим в странах Балтии инвестором в недвижимость. Читать далее...

Топливный союз: рост акциза на дизельное топливо уничтожит эстонские транспортные компании

Риски повышения акциза на дизельное топливо очень высоки как с учетом дефицита бюджета, так и с учетом экономического развития Эстонии, подтвердил глава Эстонского топливного cоюза Март Раамат. Без повышения акциза на дизельное топливо у наших компаний оставалось бы на руках на 80 миллионов евро больше. Читать дальше...

Банкротство некогда успешной мебельной фирмы попортило крови кредиторам и работникам

Известный эстонский производитель мебели Sarkop обанкротился после того, как компания, связанная с бывшим сотрудником Полиции безопасности Индреком Пыдером, приобрела акции мебельной компании по странным каналам. Читать дальше...

Исследования показали, у кого вакцины против Covid-19 вызывают наиболее серьезные побочные эффекты

Два человека могут получить вакцину Covid-19 от одного производителя, но их побочные эффекты, вероятно, будут разными, потому что у каждого человека уникальная иммунная система. Читать дальше...

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