Картина дня: Мяги вышел в финал на ОИ, оборвавшаяся поездка в Грецию и пункт приема беженцев

ВИДЕО 〉 Соревнования по плаванию и борьбе в Токио: Эпп Мяэ потерпела поражение

В воскресенье ранним утром портал Postimees предлагает посмотреть проходящие в рамках Олимпийских игр в Токио соревнования по плаванию и борьбе. В последних участвовала эстонская спортсменка Эпп Мяэ. Читать далее...

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 〉 Олимпиада в Токио: соревнования по борьбе и легкой атлетике

В воскресенье днем портал Postimees предлагает посмотреть проходящие в рамках Олимпийских игр в Токио соревнования легкой атлетике и борьбе. В последних заявлена эстонская спортсменка Эпп Мяэ. Читать далее...

POSTIMEES В ТОКИО 〉 Легкоатлетка Ксения Балта снялась с соревнований после единственной неудачной попытки

Опытная легкоатлетка Ксения Балта на Олимпийских играх в Токио повредила колено во время первой попытки и осталась без результата. Читать далее...

Заплативший 3500 евро за отдых в Греции клиент получил 800 евро за оборвавшуюся поездку

Клиент, который путешествовал в Грецию с туристической компанией Okeaania Travel OÜ, получил неприятный опыт, когда запланированная десятидневная поездка была сокращена вдвое. Клиент потребовал компенсации морального ущерба через Комиссию по потребительским спорам, но остался без желаемой компенсации. Читать далее...

Как понимать призыв Мартина Хельме игнорировать ограничения?

В четверг председатель Эстонской консервативной народной партии Мартин Хельме призвал в социальных сетях игнорировать новые запреты правительства в порядке гражданского неповиновения. Поводом для поста послужило «отвращение» Хельме к правительству Каи Каллас (Партия реформ) за «беспомощность и несостоятельность». Postimees расспросил экспертов, как воспринимать призыв главы EKRE. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 128 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2247 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 128, то есть 5,7% от общего количества тестов. Читать далее...

РЕШЕНО 〉 Полиция выбрала место для пункта приема беженцев на случай миграционного кризиса

Департамент полиции и погранохраны, который в связи с происходящим в Литве готовится к возможному миграционному кризису, выбрал место на юге Эстонии для создания в случае необходимости первичного пункта приема незаконно пересекающих границу лиц. Читать далее...

С понедельника въехать в Эстонию без ограничений можно из 17 европейских стран

С понедельника, 2 августа, в Эстонию можно въехать без ограничений из 17 страны Европы. Режим самоизоляции после въезда нужно будет соблюдать прибывающим из 13 европейских стран. Читать далее...

Созданный эстонскими учеными спрей от коронавируса защищает и от дельта-штамма

Лабораторные исследования спрея для носа с антителами к коронавирусу, разработанного в сотрудничестве с эстонскими компаниями и университетами, доказали его эффективность в блокировании широко распространенного в настоящее время дельта-штамма вируса. Читать далее...

Nordica начнет работать как авиакомпания и впервые выходит на линию под своим именем

Эстонская национальная авиакомпания Nordica, входящая в состав Nordic Aviation Group, с 1 августа выполняет свои первые регулярные рейсы с международным сертификатом авиакомпании и кодом IATA. Это также первый случай, когда пассажиры приобрели билеты через собственную билетную платформу Nordica. Читать далее...

Несмотря на коронавирусные ограничения, на IRONMAN Tallinn приедут 2900 спортсменов

В запланированных на следующие выходные стартах традиционных состязаний по триатлону Ironman Tallinn и в этом году примет рекордное количество участников - 2900, хотя многим триатлетам из-за ограничений на путешествия на этот раз пришлось отложить приезд в Таллинн. Читать далее...

Ученые выяснили, как дельта-штамм изменил симптомы коронавируса

Британское исследование в Великобритании показало, что наиболее распространенные симптомы Covid-19, возможно, изменились по сравнению с исходными, которые мы привыкли связывать с коронавирусной инфекцией. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На Фестивале пирожков в Ласнамяэ предлагают вкусную выпечку и прививку от Covid-19

Сегодня, 1 августа в парке Паэ проходил Ласнамяэский фестиваль пирожков. Наряду с вкусной выпечкой и культурной программой на месте можно было сделать прививку от COVID-19. Читать далее...

Из торгового центра Ülemiste эвакуировали людей