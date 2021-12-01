Картина дня: фиаско на экзамене по вождению, скандальное кафе и крупное отмывание денег

Сменил имя из-за истории с мошенничеством: что известно о владельце скандального кафе

Владелец расположенного в Таллинне на улице Вана-Каламая кафе Элвис Брауэр в недалеком прошлом был известен под другой фамилией. Читать далее...

Полиция подозревает трех человек в отмывании денег с Украины

В конце ноября работники Центральной криминальной полиции предъявили трем людям подозрение в масштабном отмывании денег. Еще один человек подозревается в содействии в этом. Читать далее...

Фиаско на экзамене по вождению: очки запотели из-за маски, а снять ее не разрешили

Житель Таллинна Максим К. не смог сдать экзамен по вождению, так как из-за маски у него стали запотевать стекла очков. Ехать без нее вакцинированному кандидату на получение водительских прав не позволили, и экзамен закончился, не успев начаться. Читать далее...

Дочь пациента, умершего от рака: у Больничной кассы просят деньги за домашние визиты, которых не было

Живущая в Кадрина женщина уверена, что фирма по сестринскому уходу, которая должна была заниматься ее пожилым отцом, выставила Больничной кассе фиктивные счета. Что делать в ситуации, когда один говорит одно, второй — другое, а инфосистемы в состоянии подтвердить слова обоих. И единственный, кто мог бы сказать правду, ушел в мир иной, задалась вопросом газета Virumaa Teataja. Читать далее...

Департамент полиции и погранохраны сократит 11 работников бюро обслуживания

В связи с реструктуризацией Департамент полиции и погранохраны в новом году покинут 11 человек, а в нескольких городах будет упразднена работа местных бюро обслуживания. Читать далее...

За секс с 13-летней девочкой житель Эстонии получил условный срок

Суд приговорил жителя острова Муху, неоднократно вступавшего в половую связь с 13-летней девочкой, к условному тюремному заключению. Читать далее...

Сокращения персонала на 120 тысяч евро: адский год Министерства образования

Если сравнить структуру Министерства образования сегодня и год назад, то кажется, что по ней цунами прошелся: более десятой части сотрудников ушли; отделов осталось меньше, но руководителей добавилось; названия должностей были изменены; некоторые подразделения были объединены или упразднены, хотя появились и новые. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 588 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6504 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 588. Скончались три человека. Читать далее...

Бюро Каи Каллас опровергает слова адвоката Репс о праздновании дня рождения премьера

На фоне обвинения бывшего министра образования Майлис Репс возникло утверждение о том, будто как и у Репс празднование деня рождения за счет налогоплательщика было организовано и для Каи Каллас. Читать далее...

Пенсионеру, застрелившему в Ласнамяэ женщину на глазах ее детей, грозит 14 лет тюрьмы

Харьюский уездный суд завершил рассмотрение по существу уголовного дела, в котором 80-летнего Мати Пыйклягу обвинили в убийстве 36-летней женщины. Читать далее...

Врач: нельзя сказать, что ковид не опасен для детей. Не все переносят его легко

Сегодня состоялась пресс-конференция, в которой прияли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк, а также член экспертной комиссии по иммунной профилактике, семейный врач Марье Оона. Читать далее...

Суд проверит достоверность книги об известном эстонском бизнесмене

Госсуд решил в среду, что достоверность фактов, представленных в книге о бизнесмене Рейне Кильке, должен проверить уездный суд. Читать далее...

В Эстонии обнаружено два новых подварианта дельта-штамма

Обзор Департамента здоровья показывает, что заболеваемость Covid-19 по всей Эстонии имеет тенденцию к снижению, и, хотя риск распространения все еще высок, ситуация, по оценке департамента, в настоящее время многообещающая. Читать далее...

Эстонский стартап подставил ногу в дверь рынка стоимостью два триллиона долларов