Картина дня: фиаско на экзамене по вождению, скандальное кафе и крупное отмывание денег
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 декабря.
Владелец расположенного в Таллинне на улице Вана-Каламая кафе Элвис Брауэр в недалеком прошлом был известен под другой фамилией. Читать далее...
В конце ноября работники Центральной криминальной полиции предъявили трем людям подозрение в масштабном отмывании денег. Еще один человек подозревается в содействии в этом. Читать далее...
Житель Таллинна Максим К. не смог сдать экзамен по вождению, так как из-за маски у него стали запотевать стекла очков. Ехать без нее вакцинированному кандидату на получение водительских прав не позволили, и экзамен закончился, не успев начаться. Читать далее...
Живущая в Кадрина женщина уверена, что фирма по сестринскому уходу, которая должна была заниматься ее пожилым отцом, выставила Больничной кассе фиктивные счета. Что делать в ситуации, когда один говорит одно, второй — другое, а инфосистемы в состоянии подтвердить слова обоих. И единственный, кто мог бы сказать правду, ушел в мир иной, задалась вопросом газета Virumaa Teataja. Читать далее...
В связи с реструктуризацией Департамент полиции и погранохраны в новом году покинут 11 человек, а в нескольких городах будет упразднена работа местных бюро обслуживания. Читать далее...
Суд приговорил жителя острова Муху, неоднократно вступавшего в половую связь с 13-летней девочкой, к условному тюремному заключению. Читать далее...
Если сравнить структуру Министерства образования сегодня и год назад, то кажется, что по ней цунами прошелся: более десятой части сотрудников ушли; отделов осталось меньше, но руководителей добавилось; названия должностей были изменены; некоторые подразделения были объединены или упразднены, хотя появились и новые. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6504 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 588. Скончались три человека. Читать далее...
На фоне обвинения бывшего министра образования Майлис Репс возникло утверждение о том, будто как и у Репс празднование деня рождения за счет налогоплательщика было организовано и для Каи Каллас. Читать далее...
Харьюский уездный суд завершил рассмотрение по существу уголовного дела, в котором 80-летнего Мати Пыйклягу обвинили в убийстве 36-летней женщины. Читать далее...
Сегодня состоялась пресс-конференция, в которой прияли участие исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк, а также член экспертной комиссии по иммунной профилактике, семейный врач Марье Оона. Читать далее...
Госсуд решил в среду, что достоверность фактов, представленных в книге о бизнесмене Рейне Кильке, должен проверить уездный суд. Читать далее...
Обзор Департамента здоровья показывает, что заболеваемость Covid-19 по всей Эстонии имеет тенденцию к снижению, и, хотя риск распространения все еще высок, ситуация, по оценке департамента, в настоящее время многообещающая. Читать далее...
Эстонская стартап-компания Gelatex, которая недавно привлекла средства инвесторов, сотрудничает с несколькими компаниями, пытающимися пробиться на рынок мяса стоимостью 2 триллиона долларов. Читать далее...