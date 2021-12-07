Картина дня: еда на вес золота, скандальный номинант на титул «Отец год» и температурный рекорд

Номинант на титул «Отец года»: пьяная драка с трагическим исходом не дает покоя и годы спустя

В середине ноября читателей Postimees потряcла новость о том, что номинантом на титул «Отец года» в волости Валга стал человек, осужденный за совершение уголовного преступления. Читать далее...

Суд: иск, связанный со смертью Яануса Кяэрманна, следует направить против Департамента полиции и погранохраны

Семья 33-летнего Яануса Кяэрманна, застреленного полицейским патрулем на площади Вабадузе в Таллинне в октябре 2017 года, потребовала от полицейских возмещения ущерба, но, по оценке суда, вместо стражей порядка иск следует направить против Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Форум свободной империи?

В конце минувшей недели, 2-3 декабря, в Вильнюсе состоялся уже 11-й Форум свободной России, который считается главной дискуссионной площадкой «несистемной» российской оппозиции. Предыдущие два Форума по причине пандемии прошли в режиме онлайн, но теперь внутриевропейские ограничения были несколько ослаблены, и организаторы решили вернуть привычный очный формат мероприятия. Читать далее…

Еда на вес золота: вырастут ли цены в магазинах?

Мировые цены на продовольствие достигли наиболее высокой отметки за последние десять лет. И не только на продовольствие — цены на энергию и сырье также продемонстрировали взрывной рост. Вдобавок пандемия нарушила цепочки поставок, дорожает и упаковка. Но когда мы увидим в магазинах новые цены и как сильно они ударят по нашему кошельку? Что в этих условиях предпримут торговые сети, делающие ставку на низкие расценки? Читать далее…

«Я не ращу неженок». Как из идеального по бумагам учителя получился преступник?

Издевавшаяся, оскорблявшая и бившая детей в Лихуласком детском саду Кайе Раудкиви осуждена в уголовном порядке, но родителям не дает покоя вопрос: как все то, что записано в протоколах со слов свидетелей, могло так долго продолжаться. Читать далее…

В конце этой недели вступит в силу новое расписание поездов

Начиная с воскресенья, 12 декабря, вступит в силу новое расписание поездов. Ремонтные работы будут завершены, прежняя частота отправления поездов будет восстановлена, а время в пути сократится. Читать далее…

Вакцинация детей в возрасте 5-11 лет начнется во второй половине декабря

Сегодня Министерство социальных дел утвердило порядок вакцинации детей в возрасте 5-11 лет. Вакцинация детей начнется во второй половине декабря у семейных врачей и в вакцинационных кабинетах при больницах. Читать далее…

В Йыгевамаа установлен температурный рекорд этой зимы

По данным метеослужбы Эстонии, сегодня, 7 декабря, ранним утром расположенная в Йыгевамаа метеостанция Тоома зафиксировала температуру воздуха -29,4°C. Читать далее…

Невакцинированные работники Кассы страхования от безработицы находятся под страхом увольнения

Исходя из анализа риска, Касса страхования от безработицы начинает останавливать трудовые отношения с невакцинированными работниками. Есть должности, где вакцинация обязательна, но есть и исключения — например, инфоспециалисты. Читать далее…

На следующей неделе стартует регистрация на бесплатные курсы эстонского языка уровня В1

13 декабря в 10:00 на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee начнется онлайн-регистрация на бесплатные курсы эстонского языка на уровне В1. Курсы предназначены для проживающих в Эстонии взрослых с неопределенным гражданством и граждан третьих стран. Читать далее…

Погорельцам с улицы Котка предлагают бесплатную психологическую помощь

Во вторник утром движению автотранспорта в столичном районе Кристийне мешал пожар на улице Котка. Читать далее…

Осужденный за убийство Таранкова останется в тюрьме