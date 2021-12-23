Картина дня: замена научного совета, стоматологи без знания языка и детоубийца из Хаапсалу
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 декабря.
В наше время все жители знают о Силламяэ как о некогда закрытом городе с промышленным производством. Но мало кто в курсе, какие еще уникальные тайны хранит в себе этот маленький городок. Rus.Postimees прошелся по его улицам вместе с единственным в городе гидом Еленой Антушевой. Читать далее...
В новогоднюю ночь Таллинн организует сразу семь зрелищных фейерверков, которые будут запущены из разных точек города и обойдутся в 70 000 евро. Rus.Postimees решил узнать у жителей Таллинна, считают ли они запуск дорогостоящих салютов нужным или же с учетом коронакризиса эти деньги стоило бы вложить во что-нибудь другое? Читать далее…
Отбывающий пожизненное наказание педофил и детоубийца Василий Очкаленко (56) сказал вчера в Харьюском уездном суде при обсуждении его возможного досрочного освобождения, что люди необоснованно его боятся. На свободе он намерен доказать, что годы, проведенные в тюрьме, изменили его. Он уверяет, что сперва будет выходить из дома только по большой необходимости. Читать далее…
В декабре мясные прилавки всех магазинов завалены кровяными колбасками, толстыми и тонкими, с перловкой и гречкой, со свининой и курицей, с добавками в виде тыквы и конопли… Производители как будто стараются перещеголять друг друга, завлекая нас с вами и новинками, и классикой. Для кого они стараются? Кто является искренними фанатами этой рождественской еды, а кто кровяную колбасу на дух не переносит? Захотелось разобраться. Тем более, что автор относится к ним абсолютно нейтрально, поэтому предвзятость исключена. Читать далее…
Государственный суд не удовлетворил жалобу на постановление, поэтому в ближайшее время могут быть уволены многие работники Национальной оперы, сообщила адвокат Яаника Рейлик-Бакхофф. Читать далее…
По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни ожидается морозная погода. Риска, что снег растает на Рождество, нет. Читать далее…
По предложению премьер-министра Каи Каллас с нового года консультирующий правительство ученый совет возглавит профессор клеточной биологии Тойво Майметс. Будет обновлен и состав совета в целом. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8129 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 867. Скончались четыре человека. Читать далее…
Негативная заслуга нынешнего правительства перед народом Эстонии заключается в том, что нас цементируют в Восточной Европе, утверждает в Postimees прежний многолетний премьер-министр и заместитель президента Европейской комиссии. Читать далее...
Языковой департамент в ходе проверок обнаружил в зубных клиниках Таллинна и Маарду десяток врачей, которые либо вообще не говорят по-эстонски, либо едва говорят. Читать далее...
Генеральный директор национальной оперы «Эстония» Отть Маатен сообщил, что уровень вакцинированности среди работников составляет около 90 процентов, а требование предъявить справку касается меньше, чем десяти человек. Читать далее...
Член Партии реформ Юрген Лиги на своей странице в Facebook критикует решение правительства компенсировать населению повышение цен на электричество, газ и теплофикацию. Читать далее...
Сегодня горсобрание Нарвы должно было одобрить или не одобрить управу, предложенную мэром Катри Райк и выбрать председателя городского собрания. По первому вопросу коалиции с трудом, но хватило голосов. Значит, затянувшийся переходный период в исполнительной власти города закончился, и представляющая победителей выборов управа начала работу. Читать далее...
Акционерное общество Riigi Kinnisvara (Госнедвижимость) и Министерство внутренних дел организуют новый художественный конкурс на лучшее художественное решение для бетонного навеса главного входа в здание внутригосударственной безопасности в Пярну - предыдущий конкурс провалился, поскольку жюри при выборе лучшей работы не учло тонкости уголовного жаргона. Читать далее...
"Вы приходите в наше самое важное учреждение, посмотрите, как вы выглядите!» - режет правду-матку бизнесмен Тынис Пальтс, имея в виду главных редакторов эстонских СМИ, которые в минувший понедельник встречались с президентом страны. Читать далее...
Высокие цены на электроэнергию часто заставляют задуматься, не проще ли приобрести генератор и начать производить электроэнергию самостоятельно. В двигателях внутреннего сгорания электрогенераторы потребляют то же топливо, что и автомобили. Читать далее...
То, что у правительства Каи Каллас - и, очевидно, самой Каллас - не заладились отношения с научным советом по вопросам борьбы с коронавирусом, уже не является секретом. Назначение Тойво Майметса новым главой совета по сути означает конец прошлого научного совета и формирование нового. Читать далее...