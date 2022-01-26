Картина дня: приговор лихуласкому стрелку, оправдание участника ДТП на Лаагна-теэ и запасные варианты смягчения энергокризиса
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.
Таллиннский окружной суд приговорил сегодня к пожизненному заключению Микка Таррасте, который 6 июня убил на шоссе Тууди-Раудтеэ в деревне Валусте волсти Ляэнеранна мотоциклиста Виргота Рягастика и аптекаря Юлле Хейнвер. При этом тяжело пострадали двое внуков Хейнвер, мальчики трех и пяти лет. Читать далее...
Таллиннский окружной суд приговорил сегодня к пожизненному заключению лихулаского стрелка Микка Таррасте. По мнению Сирет Кескюла, дочери застреленной Таррасте аптекаря из Лихула Юлле Хейнвер и матери мальчиков, получивших тяжелые повреждения, пожизненное заключение Таррасте — меньшее, что можно сделать для пострадавших. Читать далее...
Таллиннский окружной суд в среду оставил в силе приговор по обвинению Исы Халилова, признанного виновным в смертельном ДТП на Лаагна-теэ. Таким образом назначенное ему наказание в виде 10 лет реального лишения свободы осталось в силе. Окружной суд лишь уточнил нормы дорожного движения, которые нарушил Халилов. А вот в части признания вины Вячеслава Калашникова окружной суд отменил приговор Харьюского уездного суда и оправдал его. Читать далее...
Теперь, когда острая проблема кризиса электроэнергии решена, то есть государство просто оплачивает за жителей страны их огромные счета, можно было бы поразмышлять о возможных нестандартных решениях. Особенно с учетом того, что долгосрочные решения придут только через много лет, а в промежутке может снова наступить очередная холодная и безветренная зима, с еще более высокими ценами на газ и нехваткой производственных мощностей. Читать далее…
Тема расширения в последнее время чуть ли не вытеснила тему пандемии, во всяком случае, звучит она не менее зловеще. При этом расширение выступает в двух несовместимых ипостасях: добровольного расширения НАТО на Восток и принудительного расширения сфер влияния РФ, что никого, похоже, не смущает. Читать далее…
Многие студенты стремятся поступить в иностранный вуз, чтобы получить лучшее образование. С одной стороны, образование за рубежом — это ценный опыт, престижный диплом и шанс построить карьеру на международном уровне. С другой стороны, это стресс, непривычная обстановка и адаптация. Студент первого курса Таллиннского университета Кирилл рассказал о своем опыте учебы в Эстонии и первых впечатлениях от страны. Читать далее…
Из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса нагрузка на центры семейных врачей выросла многократно. Еще сильнее осложняют ситуацию заболевания медперсонала и активное распространение других зимних вирусов. Читать далее…
Эскалация ситуации вокруг Украины и напряженное ожидание возможного начала боевых действий уже больше месяца является главной темой международной повестки. Как живет Украина сейчас? К чему готовится? Как оценивает помощь Запада и поставку оружия на территорию своей страны? Об этом мы спросили украинских журналистов. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 869 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5845. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…
Вторая ракетка Эстонии, занимающая 115-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Читать далее...
Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 23,8%, Эстонскую консервативную партию — 22,5%, Центристскую партию 20,4% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…
Несмотря на то, что цены на картофель в магазинах за год резко подскочили, карманы фермеров не набиты деньгами, поскольку прошлой зимой из-за крайне низких цен им пришлось платить за производство, а летом из-за засухи урожай был скудным. Читать далее…
За исключением падения рынка в начале пандемии, инвесторы наслаждались устойчивым ростом рынка в течение последних полутора лет. Снижение на пару процентов было исключением. Теперь большие колебания вернулись на рынок. Читать далее…
Страны Евросоюза договорились о согласованных ограничениях на поездки, которые позволят вакцинированным пассажирам свободно передвигаться по 27 странам сообщества. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Кристиан Сирп и член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер. Читать далее...
Строительный концерн Nordecon говорит, что снижения цен на рынке недвижимости не видно. Только в прошлом году цены на строительство выросли на 15%, и сейчас ситуация ненамного лучше. Читать далее...
В понедельник Postimees написал, что советник по коммуникациям президента Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ пришел на помощь партии «Ээсти 200». Также в начале года Тийт Рийсало, возглавлявший канцелярию Кальюлайд, объявил о присоединении к этой партии. Эти новости расстроили сразу две другие партии. Читать далее...
Таллиннский технический университет и хельсинский Университет Аалто будут разрабатывать в Нарве инструмент по оценке качества городской среды. Раньше у людей просто спрашивали, что им нравится в городе, а что нет. Теперь же ученые хотят научиться понимать это напрямую по показаниям приборов, измеряющих температуру, пульс, влажность кожи и т.д. Для этого в городе наберут 40 добровольцев, на которых закрепят датчики. Читать далее...
Стать клиентом мобильных и интернет-операторов стало быстро и удобно, но прекратить с ними отношения - гораздо сложнее. Читать далее...
Посольство США в Киеве в среду призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. Читать далее...
Из недельного обзора Департамента здоровья следует, что коэффициент заражаемости R поднялся до 1,4. Глава кризисного штаба Департамента здоровья Кристиан Сирп отметил, что риск заражения по-прежнему крайне высокий. Читать далее...
На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос Индрека Саара о причинах неравного обращения при компенсации затрат на энергоносители. Читать далее...
Тартуский уездный суд признал виновным бывшего бухгалтера волости Сууре-Яани и Пыхья-Сакала Керсти Бернхардт, которая в течение шести лет рассчитывала себе более высокую зарплату, чем было предусмотрено. Суд приговорил ее к одному году условного тюремного заключения, также ей придется вернуть волости 29 000 евро. Дело еще одного бухгалтера, подозреваемого в присвоении, пока не было рассмотрено. Читать далее...