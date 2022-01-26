Картина дня: приговор лихуласкому стрелку, оправдание участника ДТП на Лаагна-теэ и запасные варианты смягчения энергокризиса

Лихулаский стрелок приговорен к пожизненному заключению

Таллиннский окружной суд приговорил сегодня к пожизненному заключению Микка Таррасте, который 6 июня убил на шоссе Тууди-Раудтеэ в деревне Валусте волсти Ляэнеранна мотоциклиста Виргота Рягастика и аптекаря Юлле Хейнвер. При этом тяжело пострадали двое внуков Хейнвер, мальчики трех и пяти лет. Читать далее...

Дочь женщины, которую застрелил Таррасте, о приговоре: это меньшее, что можно было сделать для пострадавших

Таллиннский окружной суд приговорил сегодня к пожизненному заключению лихулаского стрелка Микка Таррасте. По мнению Сирет Кескюла, дочери застреленной Таррасте аптекаря из Лихула Юлле Хейнвер и матери мальчиков, получивших тяжелые повреждения, пожизненное заключение Таррасте — меньшее, что можно сделать для пострадавших. Читать далее...

Окружной суд оправдал одного из участников смертельного ДТП на Лаагна-теэ

Таллиннский окружной суд в среду оставил в силе приговор по обвинению Исы Халилова, признанного виновным в смертельном ДТП на Лаагна-теэ. Таким образом назначенное ему наказание в виде 10 лет реального лишения свободы осталось в силе. Окружной суд лишь уточнил нормы дорожного движения, которые нарушил Халилов. А вот в части признания вины Вячеслава Калашникова окружной суд отменил приговор Харьюского уездного суда и оправдал его. Читать далее...

Есть три быстрых, но неудобных и рискованных способа смягчить энергетический кризис

Теперь, когда острая проблема кризиса электроэнергии решена, то есть государство просто оплачивает за жителей страны их огромные счета, можно было бы поразмышлять о возможных нестандартных решениях. Особенно с учетом того, что долгосрочные решения придут только через много лет, а в промежутке может снова наступить очередная холодная и безветренная зима, с еще более высокими ценами на газ и нехваткой производственных мощностей. Читать далее…

Чем различаются расширения НАТО и России?

Тема расширения в последнее время чуть ли не вытеснила тему пандемии, во всяком случае, звучит она не менее зловеще. При этом расширение выступает в двух несовместимых ипостасях: добровольного расширения НАТО на Восток и принудительного расширения сфер влияния РФ, что никого, похоже, не смущает. Читать далее…

Иностранный студент: эстонский язык сложный, но выручают английский и русский

Многие студенты стремятся поступить в иностранный вуз, чтобы получить лучшее образование. С одной стороны, образование за рубежом — это ценный опыт, престижный диплом и шанс построить карьеру на международном уровне. С другой стороны, это стресс, непривычная обстановка и адаптация. Студент первого курса Таллиннского университета Кирилл рассказал о своем опыте учебы в Эстонии и первых впечатлениях от страны. Читать далее…

Сумасшедшие дни в центрах семейных врачей: уровень изнуренности очень высокий, радости от работы мало