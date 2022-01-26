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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: приговор лихуласкому стрелку, оправдание участника ДТП на Лаагна-теэ и запасные варианты смягчения энергокризиса

Картина дня: приговор лихуласкому стрелку, оправдание участника ДТП на Лаагна-теэ и запасные варианты смягчения энергокризиса

Линии электропередач. ФОТО: Remo Tõnismäe

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 января.

Лихулаский стрелок приговорен к пожизненному заключению

Таллиннский окружной суд приговорил сегодня к пожизненному заключению Микка Таррасте, который 6 июня убил на шоссе Тууди-Раудтеэ в деревне Валусте волсти Ляэнеранна мотоциклиста Виргота Рягастика и аптекаря Юлле Хейнвер. При этом тяжело пострадали двое внуков Хейнвер, мальчики трех и пяти лет. Читать далее...

Дочь женщины, которую застрелил Таррасте, о приговоре: это меньшее, что можно было сделать для пострадавших

Таллиннский окружной суд приговорил сегодня к пожизненному заключению лихулаского стрелка Микка Таррасте. По мнению Сирет Кескюла, дочери застреленной Таррасте аптекаря из Лихула Юлле Хейнвер и матери мальчиков, получивших тяжелые повреждения, пожизненное заключение Таррасте — меньшее, что можно сделать для пострадавших. Читать далее...

Окружной суд оправдал одного из участников смертельного ДТП на Лаагна-теэ

Таллиннский окружной суд в среду оставил в силе приговор по обвинению Исы Халилова, признанного виновным в смертельном ДТП на Лаагна-теэ. Таким образом назначенное ему наказание в виде 10 лет реального лишения свободы осталось в силе. Окружной суд лишь уточнил нормы дорожного движения, которые нарушил Халилов. А вот в части признания вины Вячеслава Калашникова окружной суд отменил приговор Харьюского уездного суда и оправдал его. Читать далее...

Есть три быстрых, но неудобных и рискованных способа смягчить энергетический кризис

Теперь, когда острая проблема кризиса электроэнергии решена, то есть государство просто оплачивает за жителей страны их огромные счета, можно было бы поразмышлять о возможных нестандартных решениях. Особенно с учетом того, что долгосрочные решения придут только через много лет, а в промежутке может снова наступить очередная холодная и безветренная зима, с еще более высокими ценами на газ и нехваткой производственных мощностей. Читать далее…

Чем различаются расширения НАТО и России?

Тема расширения в последнее время чуть ли не вытеснила тему пандемии, во всяком случае, звучит она не менее зловеще. При этом расширение выступает в двух несовместимых ипостасях: добровольного расширения НАТО на Восток и принудительного расширения сфер влияния РФ, что никого, похоже, не смущает. Читать далее…

Иностранный студент: эстонский язык сложный, но выручают английский и русский

Многие студенты стремятся поступить в иностранный вуз, чтобы получить лучшее образование. С одной стороны, образование за рубежом — это ценный опыт, престижный диплом и шанс построить карьеру на международном уровне. С другой стороны, это стресс, непривычная обстановка и адаптация. Студент первого курса Таллиннского университета Кирилл рассказал о своем опыте учебы в Эстонии и первых впечатлениях от страны. Читать далее…

Сумасшедшие дни в центрах семейных врачей: уровень изнуренности очень высокий, радости от работы мало

Из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавируса нагрузка на центры семейных врачей выросла многократно. Еще сильнее осложняют ситуацию заболевания медперсонала и активное распространение других зимних вирусов. Читать далее…

«Паники нет. Мы живем в войне и готовы сражаться за свою страну»

Эскалация ситуации вокруг Украины и напряженное ожидание возможного начала боевых действий уже больше месяца является главной темой международной повестки. Как живет Украина сейчас? К чему готовится? Как оценивает помощь Запада и поставку оружия на территорию своей страны? Об этом мы спросили украинских журналистов. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 5845 жителей Эстонии, среди скончавшихся — 44-летний мужчина

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 869 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5845. Скончались пять человек с коронавирусом. Читать далее…

Канепи не сумела выйти в полуфинал Australian Open

Вторая ракетка Эстонии, занимающая 115-е место в мировом рейтинге Кайа Канепи не сумела выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка «Ээсти 200» растет, реформисты теряют избирателей

Институт общественных исследований и исследовательская фирма Norstat Eesti AS еженедельно опрашивают людей об их партийных предпочтениях. Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 23,8%, Эстонскую консервативную партию — 22,5%, Центристскую партию 20,4% граждан, имеющих право голоса. Читать далее…

Производители: цены на картофель не подскочили, а достигли разумного уровня

Несмотря на то, что цены на картофель в магазинах за год резко подскочили, карманы фермеров не набиты деньгами, поскольку прошлой зимой из-за крайне низких цен им пришлось платить за производство, а летом из-за засухи урожай был скудным. Читать далее…

Брокер дает совет: что делать и чего не делать во время падения рынков

За исключением падения рынка в начале пандемии, инвесторы наслаждались устойчивым ростом рынка в течение последних полутора лет. Снижение на пару процентов было исключением. Теперь большие колебания вернулись на рынок. Читать далее…

Страны ЕС упразднят ограничения на поездки для обладателей Covid-сертификатов

Страны Евросоюза договорились о согласованных ограничениях на поездки, которые позволят вакцинированным пассажирам свободно передвигаться по 27 странам сообщества. Читать далее...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 〉 Танель Кийк: идут дебаты, нужно ли тестировать так много людей

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Кристиан Сирп и член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер. Читать далее...

Nordecon: ценовой шок поразил строительный рынок

Строительный концерн Nordecon говорит, что снижения цен на рынке недвижимости не видно. Только в прошлом году цены на строительство выросли на 15%, и сейчас ситуация ненамного лучше. Читать далее...

Флирт помощников Керсти Кальюлайд с партией "Ээсти 200" вывел оппозицию из себя

В понедельник Postimees написал, что советник по коммуникациям президента Керсти Кальюлайд Таави Линнамяэ пришел на помощь партии «Ээсти 200». Также в начале года Тийт Рийсало, возглавлявший канцелярию Кальюлайд, объявил о присоединении к этой партии. Эти новости расстроили сразу две другие партии. Читать далее...

Нарвитян снабдят датчиками, которые будут следить за их эмоциями при посещении разных частей города

Таллиннский технический университет и хельсинский Университет Аалто будут разрабатывать в Нарве инструмент по оценке качества городской среды. Раньше у людей просто спрашивали, что им нравится в городе, а что нет. Теперь же ученые хотят научиться понимать это напрямую по показаниям приборов, измеряющих температуру, пульс, влажность кожи и т.д. Для этого в городе наберут 40 добровольцев, на которых закрепят датчики. Читать далее...

Читатель негодует: почему так сложно расторгнуть контракт с мобильным оператором?!

Стать клиентом мобильных и интернет-операторов стало быстро и удобно, но прекратить с ними отношения - гораздо сложнее. Читать далее...

Посольство США на Украине призвало американцев покинуть страну

Посольство США в Киеве в среду призвало американских граждан подумать о том, чтобы немедленно покинуть Украину в связи со сложной ситуацией в сфере безопасности. Читать далее...

Заражение коронавирусом бьет рекорды, однако беда не приходит одна

Из недельного обзора Департамента здоровья следует, что коэффициент заражаемости R поднялся до 1,4. Глава кризисного штаба Департамента здоровья Кристиан Сирп отметил, что риск заражения по-прежнему крайне высокий. Читать далее...

Каллас рассказала, кому компенсируют 80% роста цен на газ, электричество и центральное отопление

На инфочасе Рийгикогу премьер-министр Кая Каллас ответила на вопрос Индрека Саара о причинах неравного обращения при компенсации затрат на энергоносители. Читать далее...

Суд признал виновной бухгалтера, которая годами начисляла себе завышенную зарплату

Тартуский уездный суд признал виновным бывшего бухгалтера волости Сууре-Яани и Пыхья-Сакала Керсти Бернхардт, которая в течение шести лет рассчитывала себе более высокую зарплату, чем было предусмотрено. Суд приговорил ее к одному году условного тюремного заключения, также ей придется вернуть волости 29 000 евро. Дело еще одного бухгалтера, подозреваемого в присвоении, пока не было рассмотрено. Читать далее...

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