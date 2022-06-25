Полиция подвела итоги праздников: трое погибших и 24 пострадавших в ДТП, 136 пьяных водителей

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны (PPA) Райн Йыэвеэр сказал, что за исключением происходившего на дорогах, эти праздники были похожи на обычные выходные. По его словам, вызовов было больше обычного, но эти дни не принесли ни одного нарушения общественного порядка с крайне тяжкими последствиями.

«Всего полицейские 23 и 24 июня отреагировали на чуть более 1200 вызовов, большая часть которых была связана с алкоголем и ситуациями, в которых люди сами себя подвергали опасности», - сказал он.

За праздники в полицию поступили сообщения более чем о ста случаях насилия в близких отношениях, что больше обычного.

Ситуация была значительно хуже на дорогах, к сожалению, не обошлось без смертей. «За праздничный период произошло 24 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 24 человека и погибли трое», - сказал Йыэвеэр.