Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые зарубежные новости на нашем портале за 2022 год. Невероятно, но факт: в него вошли не только материалы о войне. Предлагаем вам лично в этом убедиться!
Флаг на рукаве, итальянские пляжи и газовая тревога: ТОП-20 самых читаемых зарубежных новостей на Rus.Postimees за 2022 год
Рассказы из эпицентра войны выворачивали и продолжают выворачивать душу. Вот один из наглядных примеров... «Русские военные и назначенная ими власть ведут себя как пираты, – говорит Евгений П., житель Херсона и бывший сотрудник полиции Украины. – Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах. Их задача лишь в том, чтобы за ограниченное время успеть украсть как можно больше – оставить от корабля один остов, да и тот могут сжечь, уходя. Не важно, что украсть, главное, "добыча". А еще – захватить рабов по возможности. Вот что сегодня для них наша Херсонская область».
Во-первых, видео с мертвыми солдатами, лежащими в окопе, само по себе шокирует. Во-вторых, оно имеет косвенное отношение к Эстонии, что и привлекло внимание наших читателей. Напомним, что в социальных сетях распространялся ролик, на котором был изображен солдат с эмблемой эстонского флага на правом плече, погибший на войне в Украине. Однако у Сил обороны Эстонии не было уверенности, что это гражданин нашей страны.
Уже в марте санкции, наложенные на Россию, стали оказывать влияние на Латвию. Так, под санкции попал один из самых крупных поставщиков металла – латвийская компания Severstal Distribution. Ее работа была приостановлена. Как следствие – стал наблюдаться дефицит арматуры на стройках.
Rus.Postimees ведет военный блог с начала масштабного вторжения России в Украину. Каждый день за обновлениями в нем следят тысячи людей, но в первые дни войны читаемость особенно зашкаливала.
К ноябрю Россия уже потеряла военной техники на 20,8 миллиарда долларов в войне в Украине. Как запечатлено на видео освобожденного аэродрома Чернобаевка, часть уничтоженной техники увозится с поля боя, хотя, конечно, немало остается и становится военным трофеем для Украины. Видео с беспилотника, снятое еще в сентябре, показывает, что Россия создала у границы гигантские «кладбища» боевой техники, которые, по-видимому, используются для вывоза запчастей.
Помните реакцию министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу на подрыв Крымского моста? «Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», – сказал он тогда.
Ни угрозы России, что цены на топливо в Европе по-прежнему будут высокими после введения нефтяного эмбарго, ни сокращение добычи нефтяным картелем ОПЕК+ не смогли поднять цену на нефть. Вместо этого цена черного золота снижается. «Как так?» – подумали читатели Rus.Postimees и кликнули на эту статью.
Ржавые автоматы Калашникова АК-47 и АКМ были выданы мобилизованным в Приморском крае России во время учений. Позже, когда в Telegram-каналах распространилось видео с оружием, автоматы заменили на другие.
Мы пристально следили за происходящим во всех соседних странах, включая, конечно, Латвию. Так, в марте внимание привлекло решение Рижской думы переименовать участок улицы Антонияс, на котором расположено посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины с целью выражения поддержки Украине в ее борьбе против вторжения России. В течение трех месяцев со дня вступления решения в силу собственники зданий должны были установить нумерационные знаки на зданиях с новым названием улицы.
Многие компании из Германии после нападения России на Украину прекратили, приостановили или сократили свою деятельность в РФ. Они сделали это из-за санкций, принципиального неприятия войны и имиджевых соображений. Обратимся к автопрому ФРГ. Наряду с Volkswagen и Mercedes-Benz производство автомобилей в России и экспорт в РФ приостановил концерн BMW из Мюнхена. А ведь еще в середине февраля, за считанные дни до нападения России на Украину, СМИ облетело сообщение, что баварский автостроитель подписал со своим калининградским партнером «Автотор» соглашение о расширении сотрудничества и углублении локализации производства до 2028 года.
С 1 марта 2023 года ко всем новым выпускающимся телевизорам будут предъявляться еще более жесткие требования, в том числе более низкий максимальный уровень энергопотребления, что может вытеснить с рынка подавляющее большинство экранов 8К.
9. Что происходило 24 февраля 〉 Военная операция в Украине: Кремль готовит новую волну атаки, Зеленский объявил о всеобщей мобилизации
В ночь на четверг, 24 февраля, Владимир Путин выступил с экстренным обращением к россиянам, объявив о принятии решения о начале масштабной военной операции на территории Украины. В этом блоге мы, журналисты Rus.Postimees, освещали первые сутки войны, надеясь, что этот ужас закончится в максимально короткие сроки. Как мы ошибались...
Тогда всем уже было понятно, что президент РФ Владимир Путин, аннексировав украинские территории, пройдет точку невозврата, что приведет к затягиванию войны.
15 октября в одной из воинских частей в Белгородской области произошла стрельба. Были погибшие и раненые. Число убитых у нескольких российских источников – от 11 до 22. Минобороны России озвучило официальную версию: «двумя гражданами одной из стран СНГ» на полигоне в Белгородской области Западного военного округа «совершен террористический акт».
После двухлетнего перерыва из-за коронавируса в Италии надеялись, что летний сезон 2022 года будет более удачным и многочисленные пляжи снова оживут. Но и здесь пандемия наложила свой отпечаток: на итальянских пляжах не хватало около 4000 спасателей, из-за чего в некоторых случаях пляжи приходилось закрывать.
Страшные подозрения подтвердились: осмотр места происшествия показал, что вблизи газопроводов Nord Stream 1 и 2 в шведской экономической зоне произошли взрывы, в результате которых газопроводам был причинен значительный ущерб.
Единая европейская валюта камнем летела вниз на фоне войны в Украине, за чем мы с замиранием сердца следили.
Первоначальная новость об инициировании Россией войны в Украине ожидаемо вызвала волну реакций среди читателей Rus.Postimees. Комментарии тут излишни.
Широкий резонанс вызвала запись в Twitter латвийского певца Лауриса Рейникса. «Только что коллега рассказала, как возмутились медсестры первой помощи в Даугавпилсе, когда получили от руководства СМС с текстом о помощи украинцам», – написал он.
Несмотря на остановку поставок газа из России, энергетический кризис в Европе принимает неожиданный поворот – у Европы больше газа, чем она может использовать.