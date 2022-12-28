Флаг на рукаве, итальянские пляжи и газовая тревога: ТОП-20 самых читаемых зарубежных новостей на Rus.Postimees за 2022 год

Рассказы из эпицентра войны выворачивали и продолжают выворачивать душу. Вот один из наглядных примеров... «Русские военные и назначенная ими власть ведут себя как пираты, – говорит Евгений П., житель Херсона и бывший сотрудник полиции Украины. – Грабят, насилуют, убивают, пытают и удерживают в тюрьмах. Их задача лишь в том, чтобы за ограниченное время успеть украсть как можно больше – оставить от корабля один остов, да и тот могут сжечь, уходя. Не важно, что украсть, главное, "добыча". А еще – захватить рабов по возможности. Вот что сегодня для них наша Херсонская область».