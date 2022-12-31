Вспомнить все ⟩ Топ-20 событий в мире спорта по версии читателей RusPostimees

Год был очень богат на спортивные события, с которыми мы старались знакомить читателей оперативно и максимально подробно.

Но есть и читательский рейтинг. Предлагаем вам топ-20 самых популярных спортивных новостей 2022 года по версии наших читателей. Поехали.

1.Таллиннский бассейн закрывается из-за высоких цен на энергию

Действительно новость года. Крытый бассейн отеля Pirita TOP SPA закрылся из-за высоких цен на энергию. Плавательный клуб TOP, работавший с 1994 года, с сентября начал проводить тренировки в бассейне школы Меривялья.

2. Женщина с российским паспортом, всю жизнь прожившая в Эстонии: меня не допустили к участию в Ironman, потому что я русская

Эхо триатлона Ironman - русскоязычную резидентку Эстонии не допустили до участия в соревнованиях Ironman. Репортер Ксения Васильева связалась с Евгенией Третьяковой для выяснения обстоятельств, а также посетила пресс-конференцию Ironman, которая состоялась сегодня в Летной гавани, и задала вопросы организаторам соревнований и администрации города.

3. Щербакова - олимпийская чемпионка, Валиева – четвертая

Олимпиада в Пекине и российские фигуристки. 17 февраля в Пекине был разыгран комплект олимпийских медалей в женском одиночном фигурном катании. Произвольную программу выиграла Анна Щербакова, которая стала олимпийской чемпионкой.

4. Йоханна Талихярм взвилась на дыбы после комментария американского журналиста о телах спортсменов