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Вспомнить все ⟩ Топ-20 событий в мире спорта по версии читателей RusPostimees

rus.postimees.ee
Топ-20 событий в мире спорта по версии читателей RusPostimees
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Соревнования по триатлону Ironman 2022, Таллинн.
Соревнования по триатлону Ironman 2022, Таллинн. Фото: Sander Ilvest/Postimees/Scanpix Baltics

Уходящий год оказался богат и на самые разные спортивные события. Зимняя Олимпиада в Пекине, на которой Келли Сильдару завоевала для Эстонии бронзу; три золотых медали пловчихи Энели Ефимовой, рекорды легкоатлетки Кармен Бруус и победы гонщика Оття Тянака и теннисистки Анетт Контавейт. Еще первый турнир WTA в Таллинне, чемпионат мира по футболу...

Год был очень богат на спортивные события, с которыми мы старались знакомить читателей оперативно и максимально подробно.

Но есть и читательский рейтинг. Предлагаем вам топ-20 самых популярных спортивных новостей 2022 года по версии наших читателей. Поехали.

1.Таллиннский бассейн закрывается из-за высоких цен на энергию

Действительно новость года. Крытый бассейн отеля Pirita TOP SPA закрылся из-за высоких цен на энергию. Плавательный клуб TOP, работавший с 1994 года, с сентября начал проводить тренировки в бассейне школы Меривялья.

2. Женщина с российским паспортом, всю жизнь прожившая в Эстонии: меня не допустили к участию в Ironman, потому что я русская

Эхо триатлона Ironman - русскоязычную резидентку Эстонии не допустили до участия в соревнованиях Ironman. Репортер Ксения Васильева связалась с Евгенией Третьяковой для выяснения обстоятельств, а также посетила пресс-конференцию Ironman, которая состоялась сегодня в Летной гавани, и задала вопросы организаторам соревнований и администрации города.

3. Щербакова - олимпийская чемпионка, Валиева – четвертая

Олимпиада в Пекине и российские фигуристки. 17 февраля в Пекине был разыгран комплект олимпийских медалей в женском одиночном фигурном катании. Произвольную программу выиграла Анна Щербакова, которая стала олимпийской чемпионкой.

Второе место заняла ее соотечественница Александра Трусова. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото.

4. Йоханна Талихярм взвилась на дыбы после комментария американского журналиста о телах спортсменов

В США разгорелся скандал после того, как журналист New York Times Мэтью Футтерман написал об американской лыжнице Джесси Диггинс статью, вызвавшую негодование из-за неделикатных и сексистских описаний. Высказалась и эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм – да так, что вся Эстония отреагировала.

5. Началось: после скандала с Валиевой на допинг проверили Щербакову и Трусову

Допинговый скандал на Олимпиаде – следы запрещенного препарата обнаружили в пробе звезды российского фигурного катания Камилы Валиевой. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) протестировало российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову после скандала с допинг-пробой Камилы Валиевой.

6. На этапе Кубка мира наш биатлонист занял первое место

Горячая новость сезона 2022/23. В австрийском Обертиллиахе проходил этап Кубка мира по биатлону среди юниоров, на котором никто не смог сравниться с нашим спортсменом Якобом Кулбиным на индивидуальной дистанции 15 км.

7. Член Рийгикогу отреагировал на победу Аргентины на ЧМ расистским комментарием

После захватывающего финального матча чемпионата мира, в котором сборная Аргентины вышла победителем, член EKRE Урмас Рейтельманн прокомментировал победу Аргентины в социальных сетях. Так себе прокомментировал, скажем прямо.

8. На Олимпийских играх в Пекине впервые выступит небинарный спортсмен

Если вы думаете, что наше общество уже ко всему привыкло, то, увы, разочаруем – новость о небинарном спортсмене вызвала огромный резонанс.

Американский фигурист Тимоти Ледук стал первым небинарным спортсменом, который выступил на Зимней олимпиаде.

Ледук первым среди спортсменов мирового уровня объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Небинарные личности не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. С 2021 года спортсмен стал использовать местоимение «они» для обозначения половой принадлежности.

9. Путин "заснул" во время прохода украинцев на открытии Олимпиады

Куда ж без политики. Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Во время прохода по стадиону олимпийской команды Украины президент России "уснул", и этот момент попал в телевизионную трансляцию.

10. Житель Эстонии внезапно скончался во время тренировки

В спортзале Рыуге во время тренировки по баскетболу скончался мужчина средних лет. Его пытались реанимировать, но это, к сожалению, не увенчалось успехом.

«В середине игры, когда он бежал по площадке за трехочковой линией, он рухнул и все, – сказал член правления баскетбольного клуба MTÜ Rõuge Сильвер Някк. – Парни пытались реанимировать – некоторые у нас прошли обучение по оказанию первой помощи, – но ничего уже нельзя было сделать».

11. «Чёрт возьми, кто выпустил её из России?» В США жёстко отреагировали на приезд Тутберидзе

После российского вторжения в Украину на российский спорт были наложены жесткие санкции, что не помешало отдельным лицам спокойно обходить запреты. Американские пользователи «Твиттера» негативно восприняли новость о том, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поехала в Бостон.

12. Более 170 человек погибли на футбольном матче в Индонезии

Трагедия произошла на стадионе в городе Маланг на востоке острова Ява. Игра между местным клубом «Арема» и командой «Персебая» из города Сурабая завершилась со счетом 2:3, что стало первым поражением «Аремы» от заклятого соперника за два десятилетия. После этого болельщики «Аремы» ворвались на поле, а полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших – двое полицейских.

13. Джанни Инфантино ошарашил участников G20 неожиданным заявлением

Президент FIFA Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира по футболу в Катаре как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и Россией.

14. ОИ в Пекине. Похоже, Россия угодила в допинговый скандал. Четверо фигуриcтов не вышли на тренировку

Церемония награждения российских фигуристов не состоялась по неназванным причинам. Возможно, всему виной положительный допинг-тест, который сдал кто-то из российских фигуристов. Так и оказалось – разбирательство по делу Валиевой тянется до сих пор, а команда так и осталась без медалей.

15. Президент ЭФС Похлак распустил руки на заседании волостного собрания

Горячие эстонские новости. Разногласия президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака с представителями коалиции на заседании волостного собрания Козе вышли за рамки вербального спора.

На заседании 30 марта Похлак, входящий в волостном собрании в оппозицию, толкнул депутата от коалиции Мирко Кийсона в кульминации жарких дебатов.

16. Зеленский против предложения олимпийских лидеров: россияне убили 184 украинских спортсмена

На саммите Международного олимпийского комитета (МОК) единогласно было принято предложение Олимпийского совета Азии о дальнейшем обсуждении варианта, который позволил бы спортсменам из России и Беларуси вернуться к соревнованиям. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы МОК продолжала жесткую политику в отношении России, которая начала войну.

17. Украинская синхронистка Алина Шинкаренко: «Мама сказала, что это наши нацики стреляют в нашу армию»

В самом начале войны бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 Алина Шинкаренко рассказала об общении с семьей, которая с 2014 года проживает на временно оккупированной территори.

«Да, мы первые дни с мамой очень ссорились. Я сразу же позвонила ей и говорю: «Мам, у нас стреляют, война началась». Это было 7 утра. Понятное дело, что она еще спала: «Сейчас, я новости посмотрю». Перезванивает и говорит: «Все нормально, наша и ваша армии стоят на границе, у них нейтралитет, а это ваши нацики стреляют». Я ответила: «Хорошо мам, пока».

18. Леванди: у нас шикарный результат – мы в Европе!

А вот и новость с чемпионата Европы по фигурному катанию, который в начале года прошел в Таллинне. Тренер по фигурному катанию, известная в прошлом спортсменка Анна Леванди считает, что россиянки демонстрируют космический уровень подготовки, а 8-е и 11-е место эстонских одиночниц на первенстве Европы – это шикарный результат.

«Даже несмотря на допущенные в произвольной программе ошибки, 7-е и 11-е место (по сумме двух программ 8-е и 11-е место – прим. ред.) – это шикарный результат. Мы в Европе!» – подчеркнула Леванди.

19. «Попы – наша гордость!» - звезды фитнеса рассказали о тренировках, питании и нарядах для выступлений

Как говорит тренер Андрей Кожин, фитнес, за исключением, пожалуй, только бодибилдинга, – единственный вид спорта, который действительно соответствует здоровому образу жизни. На тренировках и выступлениях при соблюдении правил и техники исключены травмы, нет гонки за рекордами и сердечных приступов. Все красиво, эстетично и изящно. Но по своим законам и в условиях серьезной конкуренции.

Недавно Эстонский союз культуризма и фитнеса подвел итоги 2021 года, и две наши спортсменки Регина Целик и Анна Багаутдинова забрали сразу четыре титула. Спортсменкой года во всех категориях среди женщин была избрана Регина Целик. Также она стала спортсменкой года в самой популярной категории - бикини-фитнес. Среди юниоров лучшей сразу в двух номинациях стала Анна Багаутдинова. Она завоевала титулы спортсменки года в категории «Артистический фитнес» сразу в двух возрастных группах: юниоры и среди женщин.

20. Координатор болельщиков команды «Нарва Транс»: то, что ты выходишь на поле с флагом Украины, так себе история

Российские войска начали вторжение в Украину 24 февраля – уже больше месяца там идет кровавая война. Сразу после начала боевых действий Эстония выразила поддержку Украине, также свою глубокую поддержку высказал и играющий за «Нарва Транс» Денис Дедечко, который вышел на поле, накинув на плечи флаг Украины. Это зацепило болельщиков «Транса».

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