Уходящий год оказался богат и на самые разные спортивные события. Зимняя Олимпиада в Пекине, на которой Келли Сильдару завоевала для Эстонии бронзу; три золотых медали пловчихи Энели Ефимовой, рекорды легкоатлетки Кармен Бруус и победы гонщика Оття Тянака и теннисистки Анетт Контавейт. Еще первый турнир WTA в Таллинне, чемпионат мира по футболу...
Вспомнить все ⟩ Топ-20 событий в мире спорта по версии читателей RusPostimees
Год был очень богат на спортивные события, с которыми мы старались знакомить читателей оперативно и максимально подробно.
Но есть и читательский рейтинг. Предлагаем вам топ-20 самых популярных спортивных новостей 2022 года по версии наших читателей. Поехали.
1.Таллиннский бассейн закрывается из-за высоких цен на энергию
Действительно новость года. Крытый бассейн отеля Pirita TOP SPA закрылся из-за высоких цен на энергию. Плавательный клуб TOP, работавший с 1994 года, с сентября начал проводить тренировки в бассейне школы Меривялья.
2. Женщина с российским паспортом, всю жизнь прожившая в Эстонии: меня не допустили к участию в Ironman, потому что я русская
Эхо триатлона Ironman - русскоязычную резидентку Эстонии не допустили до участия в соревнованиях Ironman. Репортер Ксения Васильева связалась с Евгенией Третьяковой для выяснения обстоятельств, а также посетила пресс-конференцию Ironman, которая состоялась сегодня в Летной гавани, и задала вопросы организаторам соревнований и администрации города.
3. Щербакова - олимпийская чемпионка, Валиева – четвертая
Олимпиада в Пекине и российские фигуристки. 17 февраля в Пекине был разыгран комплект олимпийских медалей в женском одиночном фигурном катании. Произвольную программу выиграла Анна Щербакова, которая стала олимпийской чемпионкой.
4. Йоханна Талихярм взвилась на дыбы после комментария американского журналиста о телах спортсменов
В США разгорелся скандал после того, как журналист New York Times Мэтью Футтерман написал об американской лыжнице Джесси Диггинс статью, вызвавшую негодование из-за неделикатных и сексистских описаний. Высказалась и эстонская биатлонистка Йоханна Талихярм – да так, что вся Эстония отреагировала.
5. Началось: после скандала с Валиевой на допинг проверили Щербакову и Трусову
Допинговый скандал на Олимпиаде – следы запрещенного препарата обнаружили в пробе звезды российского фигурного катания Камилы Валиевой. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) протестировало российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову после скандала с допинг-пробой Камилы Валиевой.
6. На этапе Кубка мира наш биатлонист занял первое место
Горячая новость сезона 2022/23. В австрийском Обертиллиахе проходил этап Кубка мира по биатлону среди юниоров, на котором никто не смог сравниться с нашим спортсменом Якобом Кулбиным на индивидуальной дистанции 15 км.
7. Член Рийгикогу отреагировал на победу Аргентины на ЧМ расистским комментарием
После захватывающего финального матча чемпионата мира, в котором сборная Аргентины вышла победителем, член EKRE Урмас Рейтельманн прокомментировал победу Аргентины в социальных сетях. Так себе прокомментировал, скажем прямо.
8. На Олимпийских играх в Пекине впервые выступит небинарный спортсмен
Если вы думаете, что наше общество уже ко всему привыкло, то, увы, разочаруем – новость о небинарном спортсмене вызвала огромный резонанс.
Американский фигурист Тимоти Ледук стал первым небинарным спортсменом, который выступил на Зимней олимпиаде.
Ледук первым среди спортсменов мирового уровня объявил о своей небинарной гендерной идентичности. Небинарные личности не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. С 2021 года спортсмен стал использовать местоимение «они» для обозначения половой принадлежности.
9. Путин "заснул" во время прохода украинцев на открытии Олимпиады
Куда ж без политики. Президент России Владимир Путин посетил церемонию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине. Во время прохода по стадиону олимпийской команды Украины президент России "уснул", и этот момент попал в телевизионную трансляцию.
10. Житель Эстонии внезапно скончался во время тренировки
В спортзале Рыуге во время тренировки по баскетболу скончался мужчина средних лет. Его пытались реанимировать, но это, к сожалению, не увенчалось успехом.
«В середине игры, когда он бежал по площадке за трехочковой линией, он рухнул и все, – сказал член правления баскетбольного клуба MTÜ Rõuge Сильвер Някк. – Парни пытались реанимировать – некоторые у нас прошли обучение по оказанию первой помощи, – но ничего уже нельзя было сделать».
11. «Чёрт возьми, кто выпустил её из России?» В США жёстко отреагировали на приезд Тутберидзе
После российского вторжения в Украину на российский спорт были наложены жесткие санкции, что не помешало отдельным лицам спокойно обходить запреты. Американские пользователи «Твиттера» негативно восприняли новость о том, что заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поехала в Бостон.
12. Более 170 человек погибли на футбольном матче в Индонезии
Трагедия произошла на стадионе в городе Маланг на востоке острова Ява. Игра между местным клубом «Арема» и командой «Персебая» из города Сурабая завершилась со счетом 2:3, что стало первым поражением «Аремы» от заклятого соперника за два десятилетия. После этого болельщики «Аремы» ворвались на поле, а полиция применила слезоточивый газ, вызвав давку. По данным полиции, 34 человека погибли во время давки на стадионе, остальные жертвы скончались в больнице. Среди погибших – двое полицейских.
13. Джанни Инфантино ошарашил участников G20 неожиданным заявлением
Президент FIFA Джанни Инфантино во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) предложил использовать чемпионат мира по футболу в Катаре как плацдарм для временного прекращения огня между Украиной и Россией.
14. ОИ в Пекине. Похоже, Россия угодила в допинговый скандал. Четверо фигуриcтов не вышли на тренировку
Церемония награждения российских фигуристов не состоялась по неназванным причинам. Возможно, всему виной положительный допинг-тест, который сдал кто-то из российских фигуристов. Так и оказалось – разбирательство по делу Валиевой тянется до сих пор, а команда так и осталась без медалей.
15. Президент ЭФС Похлак распустил руки на заседании волостного собрания
Горячие эстонские новости. Разногласия президента Эстонского футбольного союза Айвара Похлака с представителями коалиции на заседании волостного собрания Козе вышли за рамки вербального спора.
На заседании 30 марта Похлак, входящий в волостном собрании в оппозицию, толкнул депутата от коалиции Мирко Кийсона в кульминации жарких дебатов.
16. Зеленский против предложения олимпийских лидеров: россияне убили 184 украинских спортсмена
На саммите Международного олимпийского комитета (МОК) единогласно было принято предложение Олимпийского совета Азии о дальнейшем обсуждении варианта, который позволил бы спортсменам из России и Беларуси вернуться к соревнованиям. Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы МОК продолжала жесткую политику в отношении России, которая начала войну.
17. Украинская синхронистка Алина Шинкаренко: «Мама сказала, что это наши нацики стреляют в нашу армию»
В самом начале войны бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 Алина Шинкаренко рассказала об общении с семьей, которая с 2014 года проживает на временно оккупированной территори.
«Да, мы первые дни с мамой очень ссорились. Я сразу же позвонила ей и говорю: «Мам, у нас стреляют, война началась». Это было 7 утра. Понятное дело, что она еще спала: «Сейчас, я новости посмотрю». Перезванивает и говорит: «Все нормально, наша и ваша армии стоят на границе, у них нейтралитет, а это ваши нацики стреляют». Я ответила: «Хорошо мам, пока».
18. Леванди: у нас шикарный результат – мы в Европе!
А вот и новость с чемпионата Европы по фигурному катанию, который в начале года прошел в Таллинне. Тренер по фигурному катанию, известная в прошлом спортсменка Анна Леванди считает, что россиянки демонстрируют космический уровень подготовки, а 8-е и 11-е место эстонских одиночниц на первенстве Европы – это шикарный результат.
«Даже несмотря на допущенные в произвольной программе ошибки, 7-е и 11-е место (по сумме двух программ 8-е и 11-е место – прим. ред.) – это шикарный результат. Мы в Европе!» – подчеркнула Леванди.
19. «Попы – наша гордость!» - звезды фитнеса рассказали о тренировках, питании и нарядах для выступлений
Как говорит тренер Андрей Кожин, фитнес, за исключением, пожалуй, только бодибилдинга, – единственный вид спорта, который действительно соответствует здоровому образу жизни. На тренировках и выступлениях при соблюдении правил и техники исключены травмы, нет гонки за рекордами и сердечных приступов. Все красиво, эстетично и изящно. Но по своим законам и в условиях серьезной конкуренции.
Недавно Эстонский союз культуризма и фитнеса подвел итоги 2021 года, и две наши спортсменки Регина Целик и Анна Багаутдинова забрали сразу четыре титула. Спортсменкой года во всех категориях среди женщин была избрана Регина Целик. Также она стала спортсменкой года в самой популярной категории - бикини-фитнес. Среди юниоров лучшей сразу в двух номинациях стала Анна Багаутдинова. Она завоевала титулы спортсменки года в категории «Артистический фитнес» сразу в двух возрастных группах: юниоры и среди женщин.
20. Координатор болельщиков команды «Нарва Транс»: то, что ты выходишь на поле с флагом Украины, так себе история
Российские войска начали вторжение в Украину 24 февраля – уже больше месяца там идет кровавая война. Сразу после начала боевых действий Эстония выразила поддержку Украине, также свою глубокую поддержку высказал и играющий за «Нарва Транс» Денис Дедечко, который вышел на поле, накинув на плечи флаг Украины. Это зацепило болельщиков «Транса».