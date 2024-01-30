Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о нападении неизвестного на 50-летнего мужчину в трамвае, а также о незаконном пересечении границы в приграничной зоне Сетомаа. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в бане в Йыхви и о съехавшем в кювет автобусе, перевозившим детей.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение в трамвае, незаконное пересечение границы, пожар в бане
Насилие
27 января поступило сообщение, что неизвестный напал на 50-летнего мужчину в трамвае на улице Копли в Пыхья-Таллинне.
27 января поступило сообщение, что 28-летний мужчина напал на свою 32-летнюю сожительницу в гостинице на площади Виру в Кесклинне. Нападавший был задержан полицией.
28 января поступило сообщение, что 36-летний мужчина напал на свою 46-летнюю сожительницу в доме на улице Копли в Пыхья-Таллинне. Нападавший был задержан полицией.
28 января поступило сообщение, что 58-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на свою 56-летнюю сожительницу в доме на улице Махтра в Ласнамяэ. Нападавший был задержан полицией.
28 января поступило сообщение, что на бульваре Кольде в Пыхья-Таллинне неопознанная группа из трех человек напала на 38-летнего мужчину.
27 января поступило сообщение, что на улице Кеэмикуте в городе Маарду неизвестный напал на 62-летнего мужчину.
27 января полиция получила вызов на улицу Вабале в Тарту, где пьяный мужчина напал на сестру своей сожительницы. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
27 января в полицию поступило сообщение, что 27-летний мужчина избил свою жену на улице Кескаллеэ в Кохтла-Ярве.
28 января в полицию поступил вызов на улицу Торуйыэ в Кохтла-Ярве, где сожиетли распивали алкоголь. Поскольку в квартире также находились двое детей, полицейские решили отвезти детей к бабушке. После этого мужчина стал вести себя агрессивно и напал на сотрудника полиции. Мужчина был арестован.
28 января мужчина, проживающий в Раквере, позвонил в Центр тревоги и сообщил, что сосед, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожает ему. Сотрудники полиции арестовали мужчину.
27 января в полицию поступило сообщение, что 40-летний мужчина напал на свою 36-летнюю сожительницу в частном доме в волости Тори. Полиция задержала 40-летнего мужчину как подозреваемого в совершении преступления.
27 января в полицию поступило сообщение о конфликте между знакомыми в одной из квартир в волости Ляэнеранна, где 48-летний мужчина избил 51-летнюю женщину. Полицейские доставили нападавшего в полицейский участок.
27 января в полицию поступило сообщение, что 22-летний мужчина напал на свою 20-летнюю сестру в квартире в волости Хяэдемеэсте.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кража
27 января в Центр тревоги поступило сообщение о краже наличных денег из сейфа в квартире, взломанной через балконную дверь на улице Выйду в Каркси-Нуйя, Вильяндимаа. Полиция выяснит точные обстоятельства дела в рамках уголовного дела. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Мошенничество
Мужчина, проживающий в Кивиыли, хотел купить игровую приставку PlayStation 5 через Facebook. Он перевел 215 евро на счет продавца, но до так и не получил товар. Полиция выяснит обстоятельства дела в рамках уголовного разбирательства.
26 января житель Рапламаа сообщил полиции, что 12 января получил на электронную почту сообщение, похожее на таможенную декларацию, с требованием оплатить посылку. Так как мужчина действительно ожидал посылку, он счел это сообщение достоверным и вошел в платежную систему, используя ссылку в письме, где ввел данные своей банковской карты. Несмотря на то, что при попытке оплаты появилось сообщение об ошибке, что платеж не удался, позднее при проверке выяснилось, что с банковского счета без согласия мужчины были совершены различные платежи на общую сумму 14 372 евро.
Безопасность на границе
26 января в Таллине была задержана гражданка Республики Беларусь 1965 года рождения, которая совершила преступление против имущества небольшой стоимости. Сотрудник Пыхьяской префектуры выдал женщине предписание покинуть Эстонию (добровольно, в течение семи дней) и запретил ей въезд в страну на один год и шесть месяцев.
27 января было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в страну на один год и шесть месяцев и сокращен срок пребывания по визе для гражданина Республики Беларусь, родившегося в 1972 году, который находился в Эстонии по польской визе, потому что он украл из продуктового магазина.
27 января выдан запрет на выезд из Эстонии, запрет на въезд в Эстонию сроком на один год и шесть месяцев и досрочно сокращен срок пребывания по визе гражданину Республики Беларусь 1972 года рождения, находившемуся в Эстонии по польской визе, за кражу из продуктового магазина.
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 18 граждан Молдовы, четырех граждан России, трех граждан Израиля, одного гражданина Украины, трех граждан Республики Корея, одного гражданина Киргизии и одного гражданина Великобритании.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию восемь граждан Молдовы и одного гражданина России.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
26 января на кордоне Саатсе было зафиксировано перемещение человека в приграничной зоне Сетомаа. Сотрудники кордона Саатсе выявили возможный пункт незаконного пересечения границы и задержали человека. Оказалось, что это гражданин России, который обратился за международной защитой.
27 января на Псковском озере пограничники обнаружили двух человек, незаконно пересекавших границу из Эстонской Республики в Российскую Федерацию. Пограничники задержали двух граждан Латвии, которые были доставлены в Вярский сервисный центр для оформления документов. За нарушение Закона о государственной границе оба были оштрафованы на 80 евро.
27 января российские пограничники сообщили, что их патрули на воздушных подушках задержали трех граждан Латвии, незаконно пересекших границу на Псковском озере. На следующий день состоялась встреча с помощниками пограничников, и, соблюдая все процедуры, Россия разрешила трем латвийским рыбакам вернуться в Эстонию.
28 января пограничники обнаружили человека, незаконно пересекающего границу на озере Ляммиярв. Пограничники задержали гражданина Латвии, который был доставлен в центр Мехикоорм для оформления документов. Мужчине был назначен штраф за нарушение в размере 40 евро.
28 января на Псковском озере пограничники обнаружили нарушение правил пересечения границы. Пограничники задержали гражданина Эстонии, который был доставлен в отделение полиции города Вярска для оформления документов. Мужчине был назначен штраф за нарушение границы в размере 40 евро.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» было выявлено нарушение визовых правил гражданином Монголии. Мужчина был оштрафован, ему было выдано предписание покинуть Эстонию и наложен запрет на въезд на территорию стран Шенгенской зоны.
ДТП
26 января в Таллинне водитель с признаками опьянения спровоцировал ДТП, в результате которого в больницу попал водитель другого автомобиля. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
28 января в 9:33 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Пурди, Пайде. Легковой автомобиль с пассажирами съехал в кювет. Спасатели устранили опасность возгорания у автомобиля, перевернувшегося на крышу, и помогли вызвать эвакуатор. Люди избежали серьезных травм.
29 января в 8:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Ахула волости Ярва автобус, перевозивший детей, съехал в кювет. Ни один из пассажиров не пострадал, и детей довезли до места назначения на заменяющем автобусе. Спасатели на месте происшествия регулировали движение и помогали вытащить автобус из кювета.
26 января в 18:03 спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия в деревне Курена волости Тори. Грузовик, перевозивший
лесоматериал, выехал с дороги и опрокинулся на бок, так что водитель не мог самостоятельно выбраться из кабины. Спасатели помогли водителю выбраться с помощью лестницы. Никаких утечек или других опасностей на грузовике обнаружено не было.
Пожары
26 января в 21:24 в Центр тревоги поступило сообщение, что девятый этаж многоквартирного дома на улице Кивила в Ласнамяэ полностью заполнен серым дымом, и слышна работа дымового датчика. Первыми на месте происшествия прибыли в 21:30 спасатели Ласнамяэ, которые обнаружили, что в квартире на девятом этаже горит кровать. Здание было эвакуировано, и пара спасателей в противодымном оборудовании вошла в квартиру и потушила горящую кровать огнетушителем CAFS к 21:41. Одновременно другая команда проверяла соседние квартиры на предмет возможных очагов пожара или пострадавших. К 22:18 пожар был полностью ликвидирован. Подъезд и квартиры проветрены. Особая благодарность информатору и доброму соседу, которые до приезда спасателей вынесли из квартиры, где горела кровать, пожилую женщину, которую на машине скорой помощи доставили в больницу для обследования.
27 января в 9:08 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Ярве в волости Тойла горит ангар, а внутри находится техника. В районе было сильное задымление, из здания раздавались взрывы. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
29 января в 06:56 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Эхитаяте-теэ в Хааберсти горит крыша заправочной станции. Сообщение поступило от проезжающего мимо, который увидел горящие загоревшиеся вывески над заправочной станцией. Спасатели Нымме прибыли на место в 07:03, отключили электричество на заправке и потушили горящие вывески и крышу к 07:26.
28 января в 17:24 поступило сообщение, что на улице Плооми в Йыхви помещение бани заполнилось дымом, и сработал дымовой датчик. Когда прибыли спасатели, из окна бани было видно пламя. В помещении горели дрова, разложенные возле печки и приготовленные для обогрева. Поскольку дымовой датчик сработал на начальной стадии пожара, благодаря быстрому реагированию огонь разгорелся только рядом с печью.
Прочее
29 января спасатели пришли на помощь мужчине, который упал с глинта Тюрисалу в Харьюмаа, но не получил серьезных травм. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
28 января в 19:55 в Центр тревоги поступило сообщение, что в квартире на пятом этаже многоквартирного дома на улице Сикупилли в Ласнамяэ сработал датчик угарного газа. Трое людей вышли из квартиры и вызвали спасателей. Спасатели Кесклинна прибыли на место в 20:01 и обнаружили, что в упомянутой квартире произошел сбой в работе газового бойлера, в результате чего в квартире образовался смертельно опасный угарный газ. Помещения были проветрены, а жильцов попросили вызвать техника для обслуживания газового оборудования. Скорая помощь осмотрела троих людей на месте.
26 января на острове Хийумаа водолазы извлекли из пруда, расположенного у дома отдыха в Эсикюла, тело 52-летнего мужчины. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.