СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Нападение в трамвае, незаконное пересечение границы, пожар в бане

Безопасность на границе

26 января в Таллине была задержана гражданка Республики Беларусь 1965 года рождения, которая совершила преступление против имущества небольшой стоимости. Сотрудник Пыхьяской префектуры выдал женщине предписание покинуть Эстонию (добровольно, в течение семи дней) и запретил ей въезд в страну на один год и шесть месяцев.

27 января было выдано предписание покинуть Эстонию, наложен запрет на въезд в страну на один год и шесть месяцев и сокращен срок пребывания по визе для гражданина Республики Беларусь, родившегося в 1972 году, который находился в Эстонии по польской визе, потому что он украл из продуктового магазина.

27 января выдан запрет на выезд из Эстонии, запрет на въезд в Эстонию сроком на один год и шесть месяцев и досрочно сокращен срок пребывания по визе гражданину Республики Беларусь 1972 года рождения, находившемуся в Эстонии по польской визе, за кражу из продуктового магазина.

За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 18 граждан Молдовы, четырех граждан России, трех граждан Израиля, одного гражданина Украины, трех граждан Республики Корея, одного гражданина Киргизии и одного гражданина Великобритании.

Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию восемь граждан Молдовы и одного гражданина России.