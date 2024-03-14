15 марта в 8:00 на границе России с Эстонией открылись избирательные участки для желающих проголосовать на выборах президента РФ. Полиция и налогово-таможенный департамент рассказали Rus.Postimees, что готовы к возможным провокациям и уточнили за что будут штрафовать. Пока сторонники и противники Путина готовятся встретиться лицом к лицу у посольства, вспоминаем, как Москва пыталась вовлечь жителей Эстонии в нелегитмную процедуру.
Полиция Эстонии готова штрафовать участников переназначения Путина
История проблемы
Дата проведения процедуры переутверждения Путина в статусе президента РФ еще на шесть лет стала известна в конце 2023 года. Rus.Postimees тогда сразу обратился в МИД Эстонии с вопросом о том, насколько законно голосование на территории посольства России с учетом того, что эти выборы пройдут, в том числе, на оккупированных территориях Украины. Ответа и какой либо реакции не последовало.
Российская же пропаганда задолго до начала трехдневного голосования начала пытаться соответствующими новостями и заявлениями стимулировать сторонников путинского режима, которые постоянно живут в странах Балтии.
В середине января 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вдруг заявила о требованиях Москвы к правительствам стран ЕС обеспечить безопасность работы дипмиссий России в дни этих выборов. До этого никаких решений по возможным помехам в проведении голосования в действующих посольствах РФ европейские политики не озвучивали.
Через две недели МИД Эстонии все же прокомментировал Rus.Postimees ситуацию с законностью голосования тех, кто пойдет в посольство на улице Пикк.
«Разрешение своим гражданам проводить выборы на территории посольства является частью Венской конвенции, и страна пребывания не в праве запрещать это», - пояснили нам в МИД Эстонии 31 января.
При этом в МИД Эстонии уточнили, что не считают путинские выборы 2024 года легитимными.
«Это не демократические выборы, а ритуал самоутверждения авторитарной власти. Российские выборы не являются ни честными, ни свободными. Эстония решительно осуждает намерение России провести выборы на временно оккупированных территориях Украины. Это грубое нарушение международного права. Эстония направила России соответствующую ноту, а Европейский союз дал понять это», - заявили нам полтора месяца назад в Министерстве иностранных дел Эстонии.
«Мы хотели бы отметить, что, голосуя, участники поддерживают массовые фальсификации на выборах, направленные на сохранение у власти кремлевского диктатора. Мы считаем, что руководители государства-агрессора будут привлечены к ответственности (в том числе, за другие преступления против человечности и военные преступления) Международным уголовным судом», - добавили тогда в МИД Эстонии.
Информационная атака Москвы
Через неделю МИД России внезапно вызвал дипломатов стран Балтии, которые остаются в Москве, чтобы заявить им протест. Российские СМИ растиражировали заявление подчиненных Сергея Лаврова, что МИД России потребовал от дипломатов, чтобы «власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования».
Как заявлял 7 февраля российский МИД, «создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права».
Параллельно в феврале Москва снова начала раскручивать давний сюжет с темой военных захоронений времен советской оккупации. Сначала вызвали в МИД по этой теме временную поверенную в делах Эстонии, а потом объявили в уголовных розыск премьера Каю Каллас, госсекретаря Таймара Петеркопа и на этой неделе главу МВД Лаури Ляэнеметса.
«И это только начало», - прокомментировала новость о розыске Каллас официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
19 февраля Россия пошла на беспрецедентный шаг, заявив, что откроет временные избирательные участки прямо на восточной границе Эстонии. Решение никак не объяснялось, но в 2022 году после начала в Украине полномасштабной военной агрессии были закрыты генконсульства РФ в Нарве и Тарту, где традиционно проводились выборы.
Открытие временных пунктов для голосования анонсировалось в Ивангороде всего в 140 метрах от погранперехода, а также около двух КПП на пунктах пропуска Куничина Гора и Шумилкино на границе с Вырумаа.
6 марта Захарова заявила, что «власти Эстонии недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании». Захарова утверждала, что полиция Эстонии якобы будет «следить за тем, кто что делает в эти дни». Пропагандист в юбке дипломата договорилась до того, что назвала государственный строй Эстонии - «диктатурой».
Не только Эстония
Масла в огонь добавили сотрудники МВД Латвии, заявив 11 марта о проверках виз и ВНЖ у россиян, которые придут на выборы в посольство РФ.
«Доступ к посольству будет соответствующим образом контролироваться - вместе с ГПО (пограничной службой - прим.ред.) будут созданы пункты проверки видов на жительство и виз», - предупредил глава Госполиции Армандс Рукс.
Позже эти заявления пришлось корректировать министру юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере. «Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания. Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина. Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», - сказала министр 14 марта.
Еще одну попытку взбудоражить общества стран Балтии МИД РФ предпринял во вторник 12 марта, объявив невъездными сразу несколько сотен западных политиков. Среди них десять политиков Эстонии.
Красный день календаря
Сколько в итоге граждан России, а главное куда пойдут голосовать за Путина, или его спойлеров, предсказать не берется никто. В прошлые разы обретения Путиным его президентской легитимности избирательные участки на территории Эстонии фиксировали «чеченские» результаты - выше 90%.
Зато известно куда и когда пойдут те, кто считают, что Путин - это абсолютное зло, которое уничтожает не только соседей, но и собственную страну и ее будущее. 17 марта в 12:00 противника Путина соберутся около посольства РФ в рамках всемирной акции «Полдень без Путина».
Эту акцию придумали российские оппозиционеры, которые были вынуждены покинуть Россию под страхом тюремного заключения. За несколько дней до своей внезапной гибели в российской тюрьме акцию «Полдень против Путина» поддержал лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Rus.Postimees говорил с идеологом акции, бывшим депутатом парламента Санкт-Петербурга Максимом Резником еще до шокировавшей весь мир смерти Навального.
С учетом того, что все прошлые выборы местные фанаты Путина шли в посольство РФ как на праздник и строем, полдень 17 марта на улице Пикк рискует стать незабываемым. Как это было в 2018 году напоминает сюжет Rus.Postimees тех дней.
Энтропия растет?
Rus.Postimees обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны (PPA).
В частности мы спросили, как изменится работа сотрудников PPA около посольства России в Таллинне 15-17 марта, если сравнивать с тем, как в обычные дни выглядит работа в этом месте и с тем, как была организована работа PPA около посольства РФ во время прошлых российских выборов. Кроме того, мы уточнили, какие меры PPA предпримет для недопущения столкновений сторонников и противников Путина и как будет действовать в случае возникновения противоправных действий, столкновений, провокаций.
«Патруль у здания посольства РФ действительно будет усилен для обеспечения безопасности людей. В целом же Департамент полиции и погранохраны не планирует особой деятельности в эти дни», - ответил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.
Мы также спросили, как изменится работа сотрудников PPA и Налогово-таможенного департамента на пограничных пунктах пропуска 15-17 марта, когда будут работать приграничные российские участки для голосования. Вопреки новостям некоторых СМИ об усилении контроля, нам эти сведения не подтвердили.
«Департамент полиции и погранохраны никому не рекомендует посещать Россию, тем более с целью голосования на выборах. Приоритет Налогово-таможенного департамента и Департамента полиции и погранохраны в том, чтобы обеспечить безопасность и общественный порядок. В связи с выборами президента РФ 15-17 марта мы не планируем вводить изменения и продолжим работу в обычном порядке, в соответствие с действующими международными и государственными законами», - сказано в совместном комментарии PPA и таможенников.
Вместе с тем уточняется, что сотрудники обеих служб «подготовлены и могут отреагировать на возможные провокации или нарушения безопасности».
Информацию о досмотрах личных вещей каждого, кто будет пересекать границу 15-17 марта в PPA не подтверждают.
«Процессы пересечения границы и таможенный контроль – это стандартизированные процедуры, которые подразумевают проведение проверок на нескольких уровнях и учитывают анализ рисков и конкретные обстоятельства. В указанный период мы не планируем проводить более интенсивный контроль в отношении всех людей, двигающихся как в направлении РФ, так и в направлении Эстонии. Однако следует учитывать, что и таможенные инспекторы, и пограничники обучены и имеют право проводить дополнительный контроль, чтобы обеспечить безопасность Эстонии и проживающих здесь людей», - сообщили Rus.Postimees в Департаменте полиции и погранохраны.
Брошюрка с рекламой выборов - преступление?
Руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель ранее, комментируя работу PPA в дни российских выборов, отмечал, что «любое использование символов, поддерживающих агрессию, запрещено».
Означает ли это, что запрещенными будут считаться, в том числе, рекламные материалы выборов президента РФ, где в качестве логотипа используется латинская буква V, уточнил Rus.Postimees, ведь эта буква является одним из символов агрессивной войны России в Украине наравне с буквами Z и O. Все эти символы присутствуют на военной технике оккупационных войск.
«Законы Эстонии, в том числе закон об обеспечении общественного порядка и предотвращении экстремизма, запрещают символику, которая пропагандирует войну, ненависть и дискриминацию. Если сотрудники пограничного пункта обнаружат о пересекающих границу людей запрещенную символику, в том числе обозначения, которые использует РФ в своем нарративе пропаганды военных действий в Украине, то будут приняты соответственные установленные законом меры. В Эстонии не акцептируется символика военной пропаганды Кремля», - ответили нам в PPA.
«Любые символы, поддерживающие агрессию, запрещены, независимо от того, как именно они представлены. Будь то настоящая или нарисованная Георгиевская лента, санкции в отношении человека ее использующего не отличаются. То же самое с запрещенными символами, которые использует в своей пропаганде Россия. Суммы также штрафов не изменились – закон предусматривает денежное наказание в размере до 1200 евро за публичную демонстрацию запрещенной символики», - прокомментировал Rus.Postimees этот вопрос и руководитель бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель.
Низкий старт
«Всем, покидающим Эстонию людям, мы задаем стандартный вопрос о цели визита. Если человек идет на выборы, мы напомним ему общую рекомендацию не посещать Россию. Победитель выборов в РФ давно известен, и ваш голос никак не сможет на это повлиять», - добавил Пургель.
Каким может быть пассажиропоток 15-17 марта через пешеходную зону моста над Наровой, в PPA прогнозировать не стали, но сообщили, что с 1 февраля 2024 года, после закрытия движения между странами для автотранспорта в связи с ремонтом погранпункта в Ивангороде, границу ежедневно пересекают 3500-4000 раз в обе стороны.
«То есть, примерно 1500-2000 раз в одном направлении. Следует учитывать, что мы говорим именно о пересечениях, а не о людях – один и тот же человек может несколько раз пересечь границу в течение дня. Эти цифры сравнимы с данными за прошлой год, когда проходимость пограничного пункта была такой же», - сообщили Rus.Postimees в PPA.
По состоянию на 15 февраля в Эстонии на основании действующего вида на жительство или права проживания проживали 83 507 российских граждан, из которых 73 772 обладали долгосрочным видом на жительство.