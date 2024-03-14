Красный день календаря

Сколько в итоге граждан России, а главное куда пойдут голосовать за Путина, или его спойлеров, предсказать не берется никто. В прошлые разы обретения Путиным его президентской легитимности избирательные участки на территории Эстонии фиксировали «чеченские» результаты - выше 90%.

Итоги голосования за Путина в Эстонии в 2018 году. В Эстонии работали девять участковых избирательных комиссий: №№ УИК 8342-8350 (Таллинн: 42, 43, 44, 45; Тарту: 46; Нарва: 47, 48, 49, 50). Фото: сайт ЦИК РФ

Зато известно куда и когда пойдут те, кто считают, что Путин - это абсолютное зло, которое уничтожает не только соседей, но и собственную страну и ее будущее. 17 марта в 12:00 противника Путина соберутся около посольства РФ в рамках всемирной акции «Полдень без Путина».

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Эту акцию придумали российские оппозиционеры, которые были вынуждены покинуть Россию под страхом тюремного заключения. За несколько дней до своей внезапной гибели в российской тюрьме акцию «Полдень против Путина» поддержал лидер российской оппозиции Алексей Навальный. Rus.Postimees говорил с идеологом акции, бывшим депутатом парламента Санкт-Петербурга Максимом Резником еще до шокировавшей весь мир смерти Навального.

С учетом того, что все прошлые выборы местные фанаты Путина шли в посольство РФ как на праздник и строем, полдень 17 марта на улице Пикк рискует стать незабываемым. Как это было в 2018 году напоминает сюжет Rus.Postimees тех дней.

Энтропия растет?

Rus.Postimees обратился за комментариями в Департамент полиции и погранохраны (PPA).