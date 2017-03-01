Картина дня: резкий рост цен на топливо, криминальное прошлое стрелка из «Метрополя» и драка в Solaris

Стрелок из «Метрополя» - персона нон грата в криминальном мире

В списке лиц, разыскиваемых в Эстонии, в последние недели самую верхнюю строчку занимает преступник грузинского происхождения Пата Сахокия. За ним одновременно охотятся и уголовный розыск, и местный преступный мир, который еще пять лет назад через организованную в Мяннику акцию мести объявил его персоной нон грата. Читать далее...

Драка в Solaris

В воскресенье вечером, 26 февраля, посетители таллиннского торгового центра Solaris не смогли словесно разрешить конфликтную ситуацию и пустили в ход кулаки. Читать далее...

Мужчина, укравший ребенка в Швеции, свободно разгуливает по Эстонии

Живущая в Финляндии женщина, которая не видела свою пятилетнюю дочь уже девять месяцев, обвиняет эстонскую власть в сокрытии и помощи разыскиваемому за похищение ребенка мужчине. Читать далее...

Цена на топливо скакнула

Сегодня утром эстонские продавцы топлива подняли цену на бензин и дизель до самого высокого уровня за последние два с половиной года, т.е. до 1,275 евро за литр. Читать далее...

Ссора из-за ребенка обернулась сумасшедшим долгом

Запутанные отношения между родителями одного трехлетнего ребенка зашли так далеко, что государство угрожает принудительно продать дом, где проживает малыш, а запрещающей ему общаться с отцом матери нужно выплатить сумму, достигшую десятков тысяч евро. Читать далее...

В Германии в ДТП пострадали три эстонца

В Германии, в Баварии на выходных в ДТП получили повреждения три эстонца, когда в их машину врезалась ехавший позади автомобиль. Читать далее...

На эскалаторе мальчик потерял палец

Отдых в Дубае для маленького мальчика закончился печально, когда его обувь Crocs попала в ленту эскалатора и мальчик лишился пальца ноги. Мама пострадавшего мальчика организовала кампанию в Facebook, которая демонстрирует другим родителям опасность выбора мягкой резиновой обуви. Читать далее...

Лотерея в феврале озолотила двух счастливчиков

Стали известны имена счастливчиков, которые в феврале выиграли крупные суммы в лотерею. 15 февраля в лотерее Bingo Loto был сорван джек-пот в размере 352 599 евро. А 22 февраля участник лотереи выиграл 101 082 евро в Viking Lotto. Читать далее...

Парад секс-меньшинств в Таллинне

Предстоящим летом в Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств Tallinn Pride. Читать далее...

Состояние миллионеров Эстонии

В Эстонии проживают три человека, состояние которых превышает отметку в 100 миллионов долларов, сообщает фирма Knight Frank в рапорте Wealth 2017. Читать далее...

Берегитесь штрафа!

С 1 марта Департамент шоссейных дорог введет в эксплуатацию камеры слежения за скоростью на перекрестке улиц Тулика, Эндла и бульвара Сыпрузе у торгового центра Kristiine в Таллинне. Читать далее...

Парковочное место для инвалидов около больницы

На портал Rus.Postimees.ee обратился читатель Валерий, инвалид с поражением опорно-двигательной системы. Валерий припарковал автомобиль на парковке возле здания Восточно-Таллиннской центральной больницы, заехав на тротуарную плитку, – единственное парковочное место для инвалидов оказалось занято, – и был оштрафован. Читать далее...

Неизвестные взломали торговый центр в Кохтла-Ярве

В ночь с воскресенья на понедельник, 27 февраля, около 4.00 на улице Кескаллеэ в Котхла-Ярве было выбито дверное стекло торгового центра «Вирула». Неизвестные проникли внутрь и разбили кассовые аппараты. Читать далее...