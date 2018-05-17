Картина дня: новый кризис с ИД-картами, утечка аммиака в порту Пальяссааре и подробности смертельного ДТП

Новый кризис

Почти 12 500 ID-карт, не соответствующих требованиям безопасности, подлежат обмену. Читать далее...

Вылетевший с обрыва автомобиль не могут поднять из-за найденных взрывных устройств

В среду вечером в Палдиски с полуострова Пакри в море вылетел автомобиль. На месте водителя был найден труп. К 22 часам водолазы вытащили из машины тело 28-летнего мужчины. На данный момент нет причин полагать, что в машине могут быть и другие погибшие. Читать далее...

Обстоятельства взрыва банкомата указывают на работу специалистов

Следствие по делу о взрыве банкомата в Аравете склоняется к худшему из возможных сценариев: в Эстонии орудует специализирующаяся на таких преступлениях банда, и взлом в Аравете — первая удача преступников после нескольких провалившихся попыток. Читать далее...

В Таллинне упадут цены на теплоэнергию

Департамент конкуренции утвердил ходатайство Enefit Green, в котором пограничная цена теплоэнергии, производимой на мусоросжигающей электростанции Иру, снижается на 30%, или до 21,49 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Нехватка пациентов побуждает к созданию общеэстонской крупнейшей больницы

Переезд людей на север Эстонии создал ситуацию, при которой Клинике Тартуского университета, обучающей врачей, не хватает пациентов. А расположенная в столице региональная больница помимо лечения желает заниматься и наукой. Поэтому крупнейшие больницы страны выступили с идеей создать в Эстонии единую университетскую больницу. Читать далее...

Фото: в порту Пальяссааре произошла утечка аммиака

Сегодня в 09:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что по адресу Пальяссааре, 30 произошла утечка аммиака. Читать далее...

Бывший министр рассказал, как лишился всего, что у него было

Министр юстиции в правительстве Марта Лаара, присяжный адвокат Урмас Арумяэ, откровенно рассказал на конференции по управлению в Пярну о том, как во время прошлого экономического кризиса он остался без всего своего имущества, стоимость которого превышала миллион евро. Читать далее...

Пересчитали свои деньги? Важное предупреждение для тех, кто собирается в отпуск

Налогово-таможенный департамент напоминает, что нерегулярные денежные поступления, в том числе отпускные выплаты, могут в месячном отношении изменить величину не облагаемого налогом дохода. Читать далее...

Трамп поручил подготовить санкции против России из-за нарушения ракетного договора