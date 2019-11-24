Картина дня: пожар на химпредприятии, сбежавший заключенный и протест защитников животных

Фото: на химпредприятии вспыхнул пожар

Сегодня в 6.14 в Центр тревоги поступило сообщение, что на химпредприятии Kiviõli Keemiatööstus сработала пожарная сигнализация. Читать далее...

Бывший руководитель Nordica предлагает жителям Эстонии доплачивать 20-30 евро за авиабилеты

Бывший член правления и коммерческий директор Nordica сказал в интервью Äripäev, что все эстонцы должны пользоваться услугами своей авиакомпании и доплачивать 20-30 евро за билеты, а политики и государственные чиновники, летающие за счет налогоплательщика, должны путешествовать в бизнес-классе. Читать далее...

Вы его видели? Из тюрьмы сбежал заключенный

Сегодня, 24 ноября, самовольно покинул Тартускую тюрьму открытого типа 28-летний заключенный Яанис Арро. Читать далее...

Эйфелева башня отдыхает: горнолыжный курорт в Ласнамяэ, остров казино, Narva Gate и другие утопические идеи

Когда торговый центр T1 установил на крыше колесо обозрения, это подавалось как нечто необычное. На самом деле, через столы городских властей прошло много амбициозных и утопических идей. Читать далее...

В Эстонии с прилавков магазинов исчезнет любимый многими продукт

Власти ЕС в конце октября приняли решение о присвоении сыру Havarti логотипа с защищенной географической индикацией. Это означает, что право использовать название Havarti есть только у произведенного в Дании сыра. Читать далее...

В Эстонии министерство выплатит сотрудникам премии на сумму свыше 250 000 евро

Три четверти работников Министерства образования и науки получат в этом году премии, в основном в размере от 1000 до 2000 евро, за хорошие результаты в работе. Читать далее...

Крупный проект лишился арендатора: Эстония не выдала лицензию финскому колледжу

Финский университет прикладных наук Хаага-Хелия хотел построить в таллиннском квартале Porto Franco колледж гостиничного сервиса, куда планировалось принимать студентов в основном из третьих стран, но Министерство образования и науки не выдало школе лицензию на деятельность. Читать далее...

В Ида-Вирумаа нашли уникальное украшение ранней эпохи викингов

Весной этого года в Ида-Вирумаа была найдена фибула - металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением. Читать далее...

Галерея: в центре Таллинна перед Kaubamaja проходит массовый протест защитников животных

Сегодня, 24 ноября, организация по защите животных Nähtamatud Loomad начала масштабный протест в защиту кур, которые содержатся в клетках. Читать далее...

Неспокойная суббота: пять тяжелых ДТП, трое сбитых пешеходов и 25 пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Эстонии произошло пять тяжелых ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку. Читать далее...

24 года без солнечного света: жизнь Элизабет в подвале отца-насильника

Это была история, которая потрясла всю Австрию, а потом и весь мир. Первоначально никто не мог поверить, что все это возможно - мужчина похитил собственную дочь и держал ее в подвале своего дома в течение 24 лет. Читать далее...

«Монстр и умеет манипулировать»: исповедь уцелевшей избранницы историка-убийцы Соколова

Девушка, сообщившая полиции в 2008 году, что историк-убийца Олег Соколов избил ее и угрожал ей, рассказала об отношениях с ним. В настоящее время он обвиняется в убийстве его аспирантки, с которой Соколов состоял в романтических отношениях. Читать далее...

В России пилот самолета умер после экстренной посадки